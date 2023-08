4 kiểu chân váy hết thời không nên mua về để mặc mùa thu

Vào mùa thu, chị em thường có xu hướng lựa chọn những mẫu chân váy ngắn có chất liệu dày dặn phù hợp với thời tiết se lạnh. Một số loại vải thường được ưu tiên như: jeans, kaki hoặc dạ. Ngoài ra, cũng có không ít kiểu váy mà bạn nên tránh khi mua sắm, bởi chúng không chỉ lỗi thời mà còn gây cảm giác khó chịu khi mặc trong thời gian dài. Dưới đây là 4 cái tên mà các nàng không nên chi tiền nếu có ý định đi mua sắm đồ thu.

Chân váy da bóng

Chân váy da bóng đứng đầu trong danh sách những item nên tránh xa bởi chúng đã hết thời từ lâu. Nếu nghĩ rằng kiểu váy này sẽ giúp bản thân trở nên nổi bật và sành điệu hơn thì bạn đã sai rồi đó. Ở thời điểm hiện tại, mặc chân váy da bóng ra đường không phải là quyết định sáng suốt của những cô nàng có gu và tinh tế. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên các chất liệu bền bỉ và phổ biến như denim hoặc kaki.

Chân váy nhung

Lý do chân váy nhung nằm trong danh sách này là bởi chúng quá già cho các chị em đang trong độ tuổi 20 - 35. Chưa kể, chất liệu này còn quá nóng nên dễ đổ mồ hôi và gây bí bách khi phải diện cả ngày. Lựa chọn tốt hơn cho bạn chính là những chiếc chân váy thô, vì chất liệu của chúng vừa dày dặn lại trẻ trung và năng động.

Chân váy ren

Tương tự như chân váy da bóng, những chiếc váy ren không còn là item số một trong tủ đồ của hầu hết các chị em. Thoạt nhìn, trông chúng có vẻ sang trọng và quý phái thế nhưng lại rất dễ khiến bạn già đi vào tuổi vì họa tiết rối mắt và rườm rà. Nếu muốn trông trẻ và sành điệu hơn thì chị em cứ ưu ái những mẫu váy quen thuộc và ít họa tiết là được.

Chân váy lòe loẹt

Thêm một lý do khiến bạn trông ''dừ'' hơn so với tuổi thật của bản thân chính là việc diện lên mình những chiếc chân váy lòe loẹt màu sắc hoặc có quá nhiều họa tiết to bản. Một mẫu chân váy hoa xinh xắn chỉ nên có khoảng 2 màu sắc mà thôi. Ngoài ra, các gam màu còn cần được phối một cách hài hòa và khéo léo thì mới không gây hiệu quả trái ngược cho giao diện của người mặc.

Ảnh: Pinterest