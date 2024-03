4 mẫu chân váy công sở trẻ trung, đáng sắm hơn chân váy bút chì

Chân váy bút chì là món thời trang rất đặc trưng khi nói đến phong cách công sở. Tuy nhiên, không phải nàng nào cũng thích diện chân váy bút chì. Lý do là bởi, mẫu chân váy này khá kén người mặc và có thể khiến vẻ ngoài trông "dừ" hơn nếu không lựa chọn, phối đồ khéo léo. Bên cạnh chân váy bút chì, chị em có nhiều lựa chọn trẻ trung và hiện đại hơn để bổ sung cho tủ đồ công sở. Sau đây là 4 mẫu chân váy hợp xu hướng, ai cũng có thể mặc đẹp, nàng công sở nên tham khảo.

Chân váy chữ A

Chân váy chữ A đang rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Mẫu chân váy này diện lên thoải mái, nhẹ mát, rất phù hợp với thời tiết mùa hè sắp tới. Chân váy chữ A không hề kén dáng, trái lại còn giúp tạo hiệu ứng chân thon dài, tổng thể cao ráo hơn.

Chân váy chữ A có khá nhiều biến tấu và bên cạnh các thiết kế cơ bản, mang tông màu trung tính, chị em hãy bổ sung chân váy họa tiết cho tủ đồ để làm mới phong cách. Chân váy chữ A sẽ phát huy hiệu quả "hack" dáng một cách tối ưu nếu chị em sơ vin. Thao tác này còn tăng thêm sự chỉn chu, thanh lịch cho phong cách công sở.

Chân váy màu be

Thịnh hành không kém chân váy đen và trắng chính là chân váy mang tông màu be. Món thời trang này mang đến sự trang nhã, tinh tế cho người diện. Bên cạnh đó, chân váy màu be còn có sự trẻ trung và hiện đại. Chân váy màu be có thể kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ. Chị em hãy diện chân váy màu be với áo màu trung tính nếu yêu thích style đơn giản, trang nhã. Muốn có được vẻ ngoài nổi bật, tươi tắn hơn, các nàng nên áp dụng công thức chân váy màu be và áo màu đậm hoặc màu pastel ngọt ngào, nữ tính.

Chân váy suông

Chân váy suông vẫn luôn chuẩn mốt theo năm tháng. Mẫu chân này có sự gọn gàng, giúp tôn dáng cao ráo và thanh thoát. Ngoài ra, chân váy suông còn ghi điểm ở nét trang nhã, tinh tế, đồng thời giúp "hack" tuổi hiệu quả. Khi thời tiết còn se lạnh, các nàng hãy kết hợp chân váy suông với áo thun hoặc áo sơ mi rồi khoác ngoài blazer, áo khoác dáng lửng. Các công thức như chân váy suông và áo blouse, chân váy suông kết hợp với áo len cộc tay hay chân váy suông và sơ mi dáng rộng sẽ là những cách phối đồ hoàn hảo trong tiết trời ấm áp.

Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly có thể không "hot" bằng chân váy suông nhưng cũng chưa bao giờ lỗi mốt. Chân váy xếp ly tạo điểm nhấn nổi bật cho bộ trang phục, đồng thời vẫn đảm bảo nét thanh lịch, trang nhã. Vì có phom dáng thoải mái nên chân váy xếp ly phù hợp với mọi vóc dáng, ai cũng có thể mặc đẹp.

Chị em nên kết hợp chân váy xếp ly với áo sơ mi nhấn eo, áo blouse tay bồng để tạo nên những bộ cánh công sở nổi bật và thanh lịch. Cuối cùng, hãy hoàn thiện outfit bằng những mẫu giày như giày slingback, giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh để tôn dáng tối ưu.

Ảnh: Sưu tầm