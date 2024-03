4 mẫu chân váy được phụ nữ Pháp diện nhiều nhất trong mùa xuân

Khi xây dựng phong cách mùa xuân và hè, chân váy là món thời trang được nhiều chị em quan tâm. Tuy nhiên, chân váy có rất nhiều mẫu mã đa dạng, dễ khiến nhiều nàng cảm thấy bối rối khi lựa chọn. Để mặc đẹp mà không tốn nhiều công sức, thời gian, chị em nên ưu tiên những mẫu chân váy luôn chuẩn mốt, trẻ trung và tôn dáng hiệu quả. Vậy đâu là những mẫu chân váy đáp ứng được các tiêu chí đó? Chị em hãy tham khảo 4 mẫu chân váy được phụ nữ Pháp yêu thích mỗi độ xuân - hè.

Chân váy lụa

Các món thời trang chất liệu vải lụa rất phù hợp với thời tiết mùa xuân và hè vì độ nhẹ nhàng, bay bổng. Trong số các món đồ vải lụa, chân váy là đáng sắm hơn cả. Chân váy lụa không chỉ có nét dịu dàng, lãng mạn mà còn là "chìa khóa" cho vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Phụ nữ Pháp diện chân váy lụa từ năm này qua năm khác. Họ biến hóa với chân váy lụa trơn màu trung tính, chân váy lụa họa tiết hay chân váy lụa màu sắc nổi bật.

Các mẫu áo diện cùng chân váy lụa cũng được phụ nữ Pháp biến hóa đa dạng, trong đó phổ biến nhất là áo sơ mi, áo thun hoặc cardigan mỏng. Chân váy lụa là món thời trang không bao giờ lỗi mốt, chị em rất nên bổ sung item này cho tủ đồ.

Chân váy hoa

Có thể nói rằng, chân váy hoa là món thời trang được phụ nữ Pháp diện nhiều nhất. Chân váy hoa không chỉ có sự trẻ trung, nổi bật mà còn góp phần tạo nên những bộ trang phục sang xịn mịn. Phụ nữ Pháp thường ưu tiên chân váy hoa nhí vì phiên bản này rất dịu dàng, tinh tế và dễ phối đồ.

Chân váy hoa vốn đã nổi bật, chị em nên kết hợp item này cùng với áo trơn màu để đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể. Những set chân váy hoa sẽ trở nên ấn tượng hơn nếu chị em nhấn nhá túi cói, giày đế xuồng hoặc sandal cao gót.

Chân váy xẻ tà

Chân váy xẻ tà vẫn chưa hề có dấu hiệu lỗi mốt cho đến thời điểm hiện tại. Mẫu chân váy này cũng được coi là thiết kế "tủ" của các quý cô nước Pháp. Chân váy xẻ tà có sự nổi bật và thời thượng, từ đó giúp phong cách trở nên đột phá hơn. Ngoài ra, chân váy xẻ tà còn rất được việc trong khoản "hack" dáng. Cụ thể, đường xẻ tà sẽ tạo hiệu ứng chân dài và thanh thoát hơn, từ đó tổng thể vóc dáng thêm cao ráo.

Các nàng nên kết hợp chân váy xẻ tà với áo lửng hoặc sơ vin gọn gàng. Sau đó, những mẫu giày "nịnh" chân như giày cao gót mũi nhọn, sandal cao gót quai mảnh, giày màu be sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả "hack" dáng.

Chân váy màu be

Bên cạnh chân váy đen hết sức quen thuộc, phụ nữ Pháp còn dành sự ưu ái cho chân váy màu be. Kiểu chân váy này có sự trang nhã, thanh lịch nhưng "hack" tuổi rất hiệu quả. Chân váy màu be dễ phối đồ, có thể kết hợp ăn ý với mọi món thời trang có sẵn. Yêu thích phong cách bụi bặm và cá tính, chị em hãy kết hợp chân váy màu be cùng áo khoác da, áo khoác denim… Để vẻ ngoài có sự nữ tính, dịu dàng, công thức áo sơ mi/áo blouse, áo len mỏng và chân váy màu be sẽ là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện style.

