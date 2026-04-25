4 mẫu áo mùa hè kết hợp ăn ý nhất với quần ống rộng

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ biểu tượng mỗi khi hè đến nhờ sự thoải mái, thoáng mát và khả năng che khuyết điểm tốt. Tuy nhiên, để tổng thể trang phục không bị luộm thuộm hay thiếu điểm nhấn, việc chọn áo đi kèm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Dưới đây là 4 kiểu áo mùa hè dễ mặc, dễ phối, giúp bạn tận dụng tối đa sức hút của quần ống rộng mà vẫn giữ được phong cách riêng.

Áo bèo nhún

Áo bèo nhún mang đến vẻ mềm mại, bay bổng và rất phù hợp với không khí mùa hè. Khi kết hợp với quần ống rộng, đặc biệt là các kiểu quần suông cạp cao, tổng thể sẽ trở nên cân đối hơn nhờ phần áo có độ phồng nhẹ tạo điểm nhấn ở thân trên.

Để tránh cảm giác rườm rà, bạn nên ưu tiên những thiết kế bèo nhún vừa phải, tập trung ở cổ hoặc tay áo thay vì trải dài toàn bộ thân áo. Các gam màu sáng như trắng, be, pastel sẽ giúp outfit thêm phần nhẹ nhàng, trong khi màu đậm lại phù hợp với phong cách cá tính hơn.

Một mẹo nhỏ là hãy sơ vin gọn gàng hoặc chọn áo dáng ngắn để tạo hiệu ứng kéo dài chân. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc hẹn hò nhẹ nhàng.

Áo thun

Không cần quá cầu kỳ, áo thun luôn là lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả khi đi cùng quần ống rộng. Sự tối giản của áo thun giúp cân bằng lại phom dáng rộng rãi của quần, mang đến vẻ ngoài năng động và dễ tiếp cận.

Bạn có thể chọn áo thun trơn basic để theo đuổi phong cách tối giản, hoặc áo in hình, slogan để tạo điểm nhấn cá tính. Với quần ống rộng cạp cao, áo thun croptop hoặc áo thun được sơ vin sẽ giúp tôn dáng tốt hơn.

Ngoài ra, chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng. Áo thun cotton thoáng mát sẽ phù hợp cho những ngày nóng bức, trong khi các chất vải dày dặn hơn lại tạo form đứng đẹp, giúp tổng thể gọn gàng hơn.

Áo sơ mi

Áo sơ mi không chỉ dành cho môi trường công sở mà còn là item cực kỳ "ăn ý" với quần ống rộng trong mùa hè. Khi chọn đúng kiểu dáng và chất liệu, bạn sẽ có ngay một outfit vừa lịch sự vừa thoáng mát.

Những chiếc sơ mi chất liệu mỏng nhẹ như linen hoặc cotton luôn là lựa chọn lý tưởng. Bạn có thể mặc sơ mi theo kiểu truyền thống, sơ vin gọn gàng hoặc biến tấu bằng cách buộc vạt áo để tạo cảm giác trẻ trung hơn.

Sơ mi oversize khi kết hợp với quần ống rộng cũng là một xu hướng được yêu thích, tuy nhiên cần chú ý cân đối tổng thể. Nếu cả áo và quần đều rộng, hãy chọn cách mặc mở cúc ngoài cùng với áo hai dây hoặc áo tank bên trong để tạo lớp layer thú vị và tránh bị "nuốt dáng".

Gam màu trung tính như trắng, xanh nhạt hay họa tiết kẻ luôn dễ phối và không bao giờ lỗi thời. Trong khi đó, các màu nổi sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong những ngày hè năng động.

Áo tank top

Áo tank top là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nhiệt độ tăng cao. Thiết kế không tay, ôm nhẹ giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, từ đó tạo sự cân bằng với quần ống rộng bên dưới.

Một chiếc tank top basic màu trắng, đen hoặc xám có thể phối với gần như mọi kiểu quần ống rộng, từ quần jeans, quần vải đến quần linen. Nếu muốn tăng thêm điểm nhấn, bạn có thể chọn tank top có chi tiết cổ vuông, cổ yếm hoặc chất liệu gân.

Đối với những ai yêu thích phong cách layering, tank top còn có thể mặc bên trong sơ mi hoặc blazer mỏng. Cách phối này không chỉ giúp outfit thêm chiều sâu mà còn phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ dạo phố đến đi làm.

Phụ kiện đi kèm cũng góp phần nâng tầm set đồ. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ, túi xách đơn giản hoặc kính râm sẽ giúp tổng thể trông thời trang hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Ảnh: Instagram