4 cách diện quần ống rộng khi đi du lịch, lên hình sống ảo cực đẹp

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ "ruột" trong vali của nhiều tín đồ thời trang mỗi khi đi du lịch. Không chỉ thoải mái khi di chuyển, kiểu quần này còn mang lại vẻ phóng khoáng, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ dạo phố, tham quan đến chụp ảnh sống ảo.

Dưới đây là 4 cách kết hợp quần ống rộng vừa đơn giản vừa hiệu quả, giúp bạn luôn tự tin và phong cách trong mọi chuyến đi.

Quần ống rộng và áo dệt kim

Sự kết hợp giữa quần ống rộng và áo dệt kim mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần thời thượng. Những chiếc áo dệt kim mỏng, ôm vừa phải giúp cân bằng lại độ rộng của quần, tạo nên tổng thể hài hòa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch ở vùng khí hậu mát mẻ hoặc khi bạn cần một set đồ vừa đủ ấm mà vẫn thoáng.

Bạn có thể chọn áo dệt kim cổ tròn hoặc cổ chữ V để tăng thêm sự mềm mại. Khi phối cùng quần ống rộng cạp cao, tổng thể trang phục sẽ giúp "hack" chiều cao đáng kể. Màu sắc trung tính như be, trắng, xám hoặc pastel sẽ giúp outfit trở nên thanh lịch hơn, đặc biệt phù hợp với những bối cảnh thiên nhiên hoặc các thành phố mang phong cách cổ điển.

Một mẹo nhỏ là hãy sơ vin nhẹ phần áo phía trước để tạo điểm nhấn, đồng thời giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn. Kết hợp thêm một đôi giày sneaker hoặc sandal đơn giản là bạn đã có ngay một set đồ vừa thoải mái vừa cực kỳ ăn ảnh.

Quần ống rộng và áo hai dây

Nếu bạn đang tìm kiếm một outfit mang đậm tinh thần mùa hè, thì quần ống rộng kết hợp với áo hai dây chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Bộ đôi này mang đến cảm giác thoáng mát, năng động và có chút quyến rũ rất vừa phải.

Áo hai dây giúp phần trên cơ thể trở nên nhẹ nhàng, tạo sự cân đối với phần quần rộng bên dưới. Bạn có thể chọn áo chất liệu lụa, cotton hoặc linen để tăng độ thoáng khí khi di chuyển nhiều. Những gam màu tươi sáng như vàng nhạt, xanh mint hoặc họa tiết hoa sẽ làm nổi bật không khí du lịch.

Để outfit không quá đơn điệu, hãy thử phối thêm phụ kiện như kính râm, túi cói hoặc mũ rộng vành. Nếu cảm thấy áo hai dây hơi "mỏng manh" khi di chuyển ở nơi đông người, bạn có thể khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài. Cách layer này không chỉ tăng tính ứng dụng mà còn giúp tổng thể trông phong cách hơn.

Quần ống rộng và áo thun

Đây là công thức luôn đúng dành cho những ai yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Áo thun và quần ống rộng là combo dễ mặc, phù hợp với hầu hết mọi địa điểm du lịch, từ biển, núi đến thành phố.

Một chiếc áo thun trơn basic hoặc in hình nhẹ nhàng đều có thể kết hợp tốt với quần ống rộng. Nếu bạn muốn trông năng động hơn, hãy chọn áo thun oversize và sơ vin một phần hoặc buộc vạt áo. Ngược lại, áo thun ôm sẽ giúp tôn dáng và tạo sự cân đối rõ rệt.

Giày sneaker là lựa chọn hoàn hảo cho set đồ này, đặc biệt khi bạn phải đi bộ nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử sandal đế bệt để tăng sự thoải mái. Điểm hay của outfit này là không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ cần một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn là đã đủ để hoàn thiện phong cách.

Quần ống rộng và áo trắng nhấn bèo nhún

Nếu bạn muốn có một diện mạo nữ tính và nổi bật hơn, hãy thử kết hợp quần ống rộng với áo trắng có chi tiết bèo nhún. Sự mềm mại của áo sẽ tạo điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể trang phục trở nên duyên dáng mà vẫn không mất đi sự thoải mái.

Áo trắng luôn là item dễ phối, nhưng khi được thêm thắt các chi tiết bèo nhún ở cổ, tay hoặc thân áo, nó trở nên đặc biệt hơn hẳn. Khi đi cùng quần ống rộng, bộ trang phục này mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa có chút "bánh bèo" rất hợp với những buổi dạo phố hoặc chụp ảnh.

Bạn nên chọn quần có chất liệu nhẹ như linen hoặc cotton để giữ sự bay bổng cho tổng thể. Các gam màu quần như nâu, be hoặc xanh nhạt sẽ giúp làm nổi bật chiếc áo trắng. Để hoàn thiện outfit, một đôi giày búp bê hoặc sandal quai mảnh sẽ là lựa chọn hợp lý.

