4 mẫu áo khoác sáng màu chị em nên sắm để trẻ hóa phong cách

Thời trang mùa đông không thể thiếu đi những chiếc áo khoác. Ngoài công dụng giữ ấm, áo khoác còn có thể quyết định đến độ sành điệu, hợp mốt của bộ trang phục. Do đó, chị em nên lựa chọn áo khoác thật kỹ lưỡng để ghi điểm phong cách.

Áo khoác có vô vàn mẫu mã mà các nàng có thể tìm thấy khi đi mua sắm. Và bên cạnh áo khoác tối màu, chị em hãy bổ sung cho tủ đồ áo khoác màu sắc tươi tắn. Lựa chọn này sẽ giúp style mùa đông trở nên trẻ trung, rạng rỡ hơn. Dưới đây là 4 mẫu áo khoác sáng màu không chỉ "hack" tuổi tốt mà còn mang đến sự tinh tế, sang trọng cho người mặc.

Áo dạ màu trắng

Áo khoác dạ rất phổ biến trong mùa lạnh vì giúp giữ ấm hiệu quả. Bên cạnh đó, áo khoác dạ còn có độ chuẩn mốt vượt thời gian, xứng đáng để chị em bổ sung cho tủ đồ. Thông thường, các nàng sẽ chọn áo khoác dạ màu đen hoặc nâu cho tủ đồ. Tuy nhiên, đừng bỏ qua áo khoác dạ mang tông màu trắng bởi món thời trang này rất hợp xu hướng, được nhiều nàng sành điệu chọn diện. Áo khoác dạ tông màu trắng gây ấn tượng ở sự nữ tính, dịu dàng. Ngoài ra, mẫu áo này còn có sự trẻ trung, ngọt ngào. Để tạo nên tổng thể trang phục tinh tế với áo dạ màu trắng, các quý cô sành điệu thường phối món thời trang này với áo và quần màu trung tính.

Áo blazer màu be

Áo blazer màu be là món thời trang mà chị em nên tham khảo. Kiểu áo này rất trang nhã nhưng cũng không kém phần trẻ trung, thời thượng. Áo blazer màu be có thể kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo sẵn có trong tủ đồ của bạn. Muốn tạo nên bộ trang phục dạo phố trẻ trung và phóng khoáng, các nàng có thể kết hợp áo blazer màu be với áo len màu sắc và quần jeans. Nếu diện áo blazer màu be cùng áo sơ mi hoặc áo len và quần âu màu trung tính, các nàng sẽ có được bộ trang phục thanh lịch, phù hợp để mặc tới công sở.

Áo vải tweed màu pastel

Áo khoác vải tweed là món thời trang "phải có" trong tủ đồ của các quý cô sành điệu. Đặc trưng của mẫu áo này là sự sang trọng, quý phái. Tuy nhiên, áo khoác vải tweed có thể cộng tuổi cho phong cách nếu các nàng lựa chọn và phối đồ không khéo. Bí kíp ở đây chính là ưu tiên các mẫu áo khoác vải tweed mang tông màu pastel như hồng, xanh hoặc tím nhạt… Như vậy, vẻ ngoài sẽ thêm phần trẻ trung, ngọt ngào. Để giữ nguyên nét sang trọng và hài hòa cho bộ trang phục, các nàng nên kết hợp áo khoác vải tweed, màu pastel với các item đơn giản.

Áo khoác xanh denim

Được coi là một trong những mẫu áo khoác đẹp vượt thời gian, áo denim xứng đáng để chị em sắm cho tủ đồ mùa lạnh. Áo khoác xanh denim có nét bụi bặm và cá tính nên "hack" tuổi hiệu quả. Ngay cả khi chị em kết hợp áo khoác xanh denim với những món đồ đứng dáng như áo sơ mi, áo cổ lọ và quần âu…, diện mạo vẫn trẻ ra vài tuổi. Bên cạnh các mẫu áo và quần cơ bản của mùa đông, áo khoác denim còn kết hợp ăn ý với váy liền để tạo nên bộ trang phục nữ tính, yêu kiều mà vẫn thời thượng.