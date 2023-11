Mẫu áo khoác kinh điển cứ đến mùa đông lại hot, sang-xịn-mịn đến nỗi bạn theo style Á hay Âu đều có thể mặc đẹp

Thời tiết đang bước vào những ngày gió rét, bên cạnh áo len cao cổ hay những chiếc áo nỉ dài tay ấm áp, các chị em cần sắm thêm cho bản thân 1 mẫu áo khoác dày dặn để vượt qua mùa đông. Một trong những kiểu áo quen thuộc và siêu thời thượng mà bạn không nên bỏ lỡ khi sắm đồ đông chính là áo măng tô màu be. Dù đã hot từ rất lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, kiểu áo này vẫn luôn được coi là ''ngôi sao'' trong tủ đồ của những cô nàng mặc đẹp.

Mẫu áo ''chân ái'' cho mùa đông gọi tên áo măng tô màu be

Áo măng tô màu be sở hữu thiết kế đơn giản và không quá cách điệu so với các mẫu áo măng tô thông thường. Tuy nhiên, điểm thu hút của item này nằm ở gam màu be nhã nhặn và trẻ trung. Khi kết hợp với phom dáng dài càng làm tôn lên nét thanh lịch, chỉn chu và không kém phần sành điệu của người mặc. Chưa dừng lại ở đó, be còn là gam màu vô cùng dễ tính, có thể mix với nhiều tông màu khác nhau giúp chị em thỏa sức sáng tạo và biến tấu phong cách của bản thân.

Điểm chung của kiểu áo này chính là phom dáng đơn giản cùng gam màu nhã nhặn

Không chỉ ''làm mưa làm gió'' ở châu Á, kiểu áo này vẫn luôn giữ vững phong độ là item được ưa chuộng nhất trong tủ đồ của hội chị em phương Tây mỗi dịp gió lạnh về. Không chỉ phù hợp để diện vào mùa đông, kiểu áo này còn có thể phối hợp cực kỳ ăn ý với trang phục mùa thu. Cụ thể, bạn chỉ cần mix chúng cùng với những chiếc quần jeans, chân váy hay những chiếc áo thun mỏng đơn giản là đã có được outfit sang xịn mịn rồi. Vào mùa đông, các nàng chỉ cần thay bằng áo len dày dặn là tha hồ chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thời tiết.

Chẳng riêng hội chị em châu Á, các cô nàng phương Tây cũng mê mệt kiểu áo này

Bên cạnh chất liệu dạ quen thuộc, chị em còn có thể lựa chọn áo măng tô bằng kaki hoặc bằng da màu be để đa dạng hóa phong cách cũng như phù hợp với sở thích của bản thân. Hiện nay, có những kiểu áo măng tô được thiết kế thêm các chi tiết nhỏ ở eo, cổ áo hoặc tay áo để tạo điểm nhấn ấn tượng hơn. Với vẻ sành điệu và thời thượng vốn có, kiểu áo này sẽ giúp bạn mặc đẹp mọi lúc mọi nơi, từ năm này qua năm khác mà không lo lỗi mốt.

Sắm áo măng tô màu be diện đông là quyết định vô cùng đúng đắn

Gợi ý shopping:



Nơi mua: Zara - 2299k