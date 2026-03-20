4 mẫu giày bệt sẽ phủ sóng mùa hè 2026: Cực kỳ dễ phối đồ, sang chảnh cả outfit

Mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những thiết kế giày bệt tối giản nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Không còn bị xem là lựa chọn "an toàn" hay thiếu cá tính, giày bệt giờ đây trở thành trợ thủ đắc lực của những nàng ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn thời thượng. Dưới đây là 4 xu hướng giày bệt nổi bật sẽ xuất hiện dày đặc trong mùa hè sắp tới.

Giày búp bê gắn nơ mảnh

Giày búp bê quay trở lại nhưng không còn mang vẻ dễ thương "kẹo ngọt" như trước. Phiên bản mùa hè 2026 được tinh giản tối đa, nổi bật với chi tiết nơ nhỏ, mảnh đặt khéo léo ở phần mũi giày. Chính sự tiết chế này lại mang đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng mà không hề "bánh bèo".

Chất liệu được ưa chuộng là da mềm, satin hoặc lưới xuyên thấu, giúp đôi chân luôn thoáng mát trong thời tiết nóng. Bảng màu cũng thiên về các tông trung tính như đen, be, trắng ngà hoặc pastel dịu nhẹ. Đây là kiểu giày dễ phối nhất trong danh sách: từ váy midi, chân váy chữ A cho đến quần jeans hay quần âu đều phù hợp. Giày búp bê gắn nơ mảnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể nâng tầm cả set đồ nếu biết cách phối hợp khéo léo.

Giày loafer

Loafer tiếp tục giữ vững vị thế là biểu tượng của phong cách thanh lịch pha chút cá tính. Trong mùa hè 2026, loafer được làm mới với phom dáng gọn gàng hơn, đế mỏng hơn và màu sắc đa dạng hơn, phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng của mùa nóng.

Không chỉ giới hạn trong gam màu đen hoặc nâu cổ điển, loafer năm nay xuất hiện với các sắc thái như đỏ rượu, xanh olive hay ánh kim nhẹ, giúp outfit trở nên nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế. Chất liệu da bóng hoặc da lộn mềm mại giúp tăng thêm cảm giác sang trọng.

Loafer đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách đơn giản, năng động. Bạn có thể kết hợp cùng quần shorts vải, áo sơ mi oversized hoặc blazer mỏng để tạo nên vẻ ngoài vừa chỉn chu vừa phóng khoáng. Với những ngày cần di chuyển nhiều, loafer là lựa chọn lý tưởng nhờ sự êm ái và độ bền cao.

Sandal quai mảnh

Sandal quai mảnh là đại diện hoàn hảo cho tinh thần "less is more" của mùa hè năm nay. Thiết kế tập trung vào những đường quai siêu mảnh, ôm nhẹ bàn chân, tạo cảm giác thanh thoát và nữ tính.

Điểm đáng chú ý là các mẫu sandal không còn quá cầu kỳ về chi tiết. Thay vào đó, chúng nhấn mạnh vào cấu trúc đơn giản nhưng tinh xảo, với các đường cắt gọn gàng và màu sắc tinh tế. Những gam màu như be, bạc, vàng champagne hoặc đen luôn được ưu tiên vì dễ phối đồ.

Sandal quai mảnh phù hợp với nhiều hoàn cảnh: từ dạo phố, đi biển cho đến những buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Khi kết hợp với váy maxi, váy lụa hoặc quần ống rộng, đôi sandal giúp tổng thể trở nên mềm mại và bay bổng hơn. Đây cũng là kiểu giày giúp "kéo dài" đôi chân một cách tự nhiên mà không cần đến giày cao gót.

Dép xỏ ngón

Từ một món đồ gắn liền với sự tiện lợi, dép xỏ ngón đã có màn "lột xác" ngoạn mục để trở thành item thời trang được săn đón. Mùa hè 2026, dép xỏ ngón không còn đơn giản là đôi dép nhựa quen thuộc mà được nâng cấp với chất liệu da, đế vuông hoặc chi tiết tối giản đầy tinh tế.

Các thiết kế mới thường có phần đế dày hơn một chút để tạo sự chắc chắn, đồng thời mang lại cảm giác hiện đại. Quai dép cũng được chăm chút kỹ lưỡng, có thể là da trơn, da vân thậm chí đính họa tiết để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.

Điều khiến dép xỏ ngón trở nên hấp dẫn chính là khả năng "cân" nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể mang chúng với quần jeans và áo tank top cho một ngày dạo phố, hoặc kết hợp cùng váy hai dây lụa để tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, gợi cảm. Sự linh hoạt này giúp dép xỏ ngón trở thành lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè.

