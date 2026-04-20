Sandal mùa hè phù hợp nhất với 5 kiểu trang phục: Trẻ hóa cả bộ đồ, tôn dáng tối ưu

Sandal từ lâu đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ giày mùa hè nhờ sự thoải mái, linh hoạt và dễ phối. Tuy nhiên, không phải kiểu sandal nào cũng "ăn ý" với mọi loại trang phục. Việc lựa chọn đúng kiểu sandal phù hợp với từng item sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa, tôn dáng và thời trang hơn rất nhiều. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn phối sandal chuẩn chỉnh với 5 kiểu trang phục quen thuộc.

Chân váy dài

Chân váy dài mang đến vẻ nữ tính, mềm mại và có phần bay bổng. Với item này, sandal quai mảnh hoặc sandal dây buộc là lựa chọn lý tưởng. Những thiết kế thanh thoát sẽ không làm tổng thể bị nặng nề, đồng thời giúp giữ được sự nhẹ nhàng vốn có của chân váy.

Nếu bạn chọn chân váy dài dáng suông hoặc xếp ly, sandal đế bệt hoặc đế thấp sẽ giúp tạo cảm giác thoải mái, phù hợp cho những ngày di chuyển nhiều. Ngược lại, với chân váy dài ôm hoặc có độ rủ, sandal cao gót mảnh sẽ giúp kéo dài đôi chân, khiến vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Quần âu

Quần âu thường gắn liền với phong cách thanh lịch, chỉn chu, vì vậy sandal đi kèm cũng cần giữ được tinh thần này. Những đôi sandal tối giản, màu trung tính như đen, be, nâu hoặc trắng sẽ dễ dàng kết hợp với quần âu mà không làm mất đi sự chuyên nghiệp.

Sandal cao gót bản nhỏ hoặc sandal mule hở mũi là lựa chọn đáng cân nhắc. Chúng vừa giữ được nét trang nhã, vừa tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục công sở. Nếu muốn phá cách hơn một chút, bạn có thể thử sandal có chi tiết kim loại hoặc đính đá, nhưng nên tiết chế để không làm tổng thể trở nên quá "cứng".

Quần jeans

Quần jeans là item linh hoạt bậc nhất, vì vậy sandal đi cùng cũng có nhiều lựa chọn hơn. Tùy vào kiểu jeans bạn mặc mà có thể chọn sandal phù hợp để tạo nên phong cách riêng.

Với jeans skinny hoặc jeans ôm, sandal cao gót hoặc sandal quai mảnh sẽ giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại. Nếu bạn thích phong cách năng động, sandal đế bệt hoặc sandal thể thao sẽ mang lại sự thoải mái mà vẫn trẻ trung.

Đối với jeans ống đứng hoặc jeans rách, sandal chunky hoặc sandal có đế dày sẽ là điểm nhấn thú vị. Sự "bụi bặm" của jeans kết hợp với nét cá tính của sandal sẽ tạo nên một outfit đầy sức hút.

Quần ống rộng

Quần ống rộng thường mang lại cảm giác phóng khoáng, thoải mái nhưng cũng dễ khiến vóc dáng bị "nuốt chửng" nếu không chọn giày phù hợp. Vì vậy, sandal đi cùng nên giúp tạo điểm cân bằng và tôn chiều cao.

Sandal cao gót là lựa chọn an toàn nhất khi mặc quần ống rộng. Thiết kế gót vuông hoặc gót trụ không chỉ giúp bạn di chuyển dễ dàng mà còn tăng thêm sự vững chắc. Nếu bạn không quen đi cao gót, sandal đế xuồng cũng là một phương án thay thế hợp lý.

Trong trường hợp bạn muốn giữ phong cách casual, sandal đế bệt vẫn có thể phù hợp, nhưng nên ưu tiên những thiết kế có phần quai nổi bật hoặc màu sắc sáng để tránh cảm giác "chìm" trong tổng thể rộng rãi của trang phục.

Quần short

Quần short mang lại vẻ trẻ trung, năng động và có phần phóng khoáng, vì vậy sandal đi kèm cũng nên giữ được tinh thần này. Những đôi sandal đơn giản, thoải mái như sandal đế bệt, sandal dây hoặc sandal thể thao là lựa chọn phổ biến.

Với quần short jeans hoặc short kaki, sandal đế bệt sẽ giúp tạo nên vẻ ngoài cá tính, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc du lịch. Nếu bạn muốn trông nữ tính hơn, sandal quai mảnh hoặc sandal có chi tiết buộc dây quanh cổ chân sẽ là điểm nhấn thú vị.

Ngoài ra, sandal đế cao cũng rất phù hợp với quần short, vừa giúp "hack" chiều cao, vừa giữ được sự năng động. Kiểu sandal này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tạo nên outfit nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Ảnh: Instagram