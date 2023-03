4 kem chống nắng Hàn dưới 200k giúp bảo vệ da cực tốt, còn nâng tông nhẹ cho diện mạo của nàng luôn trắng hồng

Thời tiết bắt đầu vào hè, bên cạnh lựa chọn các sản phẩm skincare phù hợp chị em nhất định phải sắm cho mình một tuýp kem chống nắng để bảo vệ da. Trên thị trường hiện có vô vàn các dòng kem chống nắng hiệu quả, nếu bạn đang cần tìm một sản phẩm đến từ Hàn Quốc với mức giá học sinh sinh viên thì 4 gợi ý dưới đây chính là lựa chọn phù hợp nhất.

The Saem Eco Earth Pink Sun Cream EX

The Saem Eco Earth Pink Sun Cream EX là dòng kem chống nắng dành cho da nhạy cảm vô cùng nổi tiếng của thương hiệu The Saem. Sản phẩm có chứa công thức chống nắng dịu nhẹ với chỉ số SPF50+/PA++++ giúp bảo vệ da khỏi tia UV và làm dịu da bằng các tia UV vật lý. Không những vậy, em kem chống nắng này còn được nâng cấp thành sản phẩm 3 chức năng là làm trắng da – cải thiện nếp nhăn - chống tia UV giúp da sáng và săn chắc hơn. Mua 1 được 3 với mức giá chưa đến 200k thì quả thực vô cùng hời chị em nhỉ.

Mediheal Soothing Moist Up Soothing Moist Up Sun Essence



Kem Chống Nắng Mediheal Tone Up Pink Light Sun Cream 45ml là kem chống nắng vật lý chứa phức hợp ánh sáng hồng Botaniceutical Plus -10 và Pink Calamine 15.000 ppm. Đây là các thành phần tạo hiệu ứng nâng tông da, tạo lớp nền tự nhiên nhất có thể. Đồng thời, sản phẩm còn có thể giảm thiểu tình trạng kích ứng, kết cấu không gây nặng mặt hay nhớp dính. Thành phần của em này cũng chứa đến 65% tinh chất dưỡng ẩm vừa giúp nuôi dưỡng da mềm mại vừa đem lại cho chị em cảm giác tươi mát ngay khi sử dụng.

EcoTop Perfect Daily Collagen Mild Sun

Kem chống nắng của EcoTop có chứa công thức tiên tiến bậc nhất, tạo màng lọc 100% khoáng chất vi hạt chống lại tia UV cường độ cao. Ngoài ra còn có các thành phần tốt như vitamin E, tinh chất collagen giúp da căng mịn và chống lão hóa cho da. Kết cấu của em này khá mềm mịn, dễ thẩm thấu vào da, không nhờn bóng và còn có thể sử dụng làm kem lót trang điểm, vừa chống nắng và vừa dưỡng da cực hiệu quả.

A'pieu Super Air Fit Mild Sunscreen Daily SPF50+/PA++++

Tuýp kem chống nắng Super Air Fit Mild Sunscreen Daily SPF50+/PA++++ đến từ nhà A'pieu là sản phẩm được nhiều sao nữ Kpop lựa chọn để bảo vệ làn da mỗi ngày. Thành phần của sản phẩm chứa các nhân tố lành tính cùng chỉ số chống nắng siêu cao (SPF50+/PA++++) giúp bảo vệ hoàn hảo cho da dưới tia UV. Không những vậy, em kem chống nắng này có kết cấu mềm mịn, dễ tán và đặc biệt là siêu nhẹ trên da. Chị em có thể sử dụng em nó mỗi ngày mà không lo bức bí hay dày cộp khi apply các sản phẩm trang điểm khác.

Ảnh: Pinterest