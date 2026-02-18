Kem chống nắng là bước chăm sóc da quen thuộc nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng cách để phát huy tối đa hiệu quả. Trên thực tế, việc bôi kem chống nắng không chỉ đơn giản là thoa lên da rồi xong, mà còn liên quan đến những bước chăm sóc trước và sau đó. Khi hiểu và thực hiện đúng, làn da không chỉ được bảo vệ khỏi tia UV mà còn khỏe mạnh, mịn màng hơn theo thời gian.

Rửa mặt trước khi bôi kem chống nắng

Trước khi nghĩ đến kem chống nắng, việc đầu tiên cần làm mỗi buổi sáng chính là rửa mặt. Nhiều người cho rằng buổi tối đã làm sạch da rồi, sáng hôm sau chỉ cần rửa lại bằng nước là đủ. Tuy nhiên, làn da vẫn tiết dầu suốt đêm và có thể bám bụi mịn, vi khuẩn từ môi trường xung quanh mà bạn không nhận ra.

Khi da chưa được làm sạch đúng cách, dầu thừa và cặn bẩn sẽ tạo thành một lớp "rào cản", khiến các sản phẩm chăm sóc da sau đó, bao gồm kem chống nắng, khó thẩm thấu và hoạt động kém hiệu quả. Việc dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ vào buổi sáng giúp bề mặt da thông thoáng, sạch sẽ, từ đó kem chống nắng có thể bám đều và bảo vệ da tốt hơn. Đây là bước nền tảng nhưng lại thường bị xem nhẹ trong chu trình chăm sóc da hằng ngày.

Dùng serum vitamin C trước kem chống nắng

Sau bước làm sạch, serum là sản phẩm nên được ưu tiên trước khi thoa kem chống nắng. Trong đó, vitamin C là lựa chọn phổ biến vào buổi sáng nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra do tia UV và ô nhiễm môi trường, đồng thời hỗ trợ làm sáng da, cải thiện bề mặt da và làm chậm các dấu hiệu lão hóa sớm.

Bên cạnh vitamin C, những loại serum gốc nước, kết cấu mỏng nhẹ, giàu chiết xuất thực vật và chất chống oxy hóa cũng rất phù hợp để dùng ban ngày. Serum tốt thường có khả năng cấp ẩm vừa đủ, không gây nặng mặt hay bí da, giúp làn da "sẵn sàng" hơn trước khi bước vào lớp kem chống nắng. Đây cũng là lý do vì sao serum thường được xem là sản phẩm "đắt giá" trong chu trình skincare: chỉ cần một lượng nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt nếu dùng đúng và đều đặn.

Thoa lại kem chống nắng trong ngày

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là chỉ cần bôi kem chống nắng một lần vào buổi sáng là đủ để bảo vệ da cả ngày. Thực tế, tác dụng của kem chống nắng sẽ giảm dần theo thời gian, đặc biệt khi da tiếp xúc với mồ hôi, nước, hoặc khi bạn hoạt động ngoài trời nhiều.

Các chuyên gia da liễu khuyên rằng kem chống nắng nên được thoa lại sau mỗi khoảng 2 giờ để duy trì hiệu quả bảo vệ. Nếu bạn đi bơi, chơi thể thao hoặc ra nhiều mồ hôi, thời gian này có thể còn ngắn hơn. Nhiều trường hợp da bị cháy nắng không phải vì dùng sai loại kem, mà do bôi quá ít, không bôi lại hoặc sử dụng sản phẩm đã hết hạn. Tạo thói quen mang theo kem chống nắng bên mình, hoặc dùng các dạng tiện lợi như xịt, cushion chống nắng, sẽ giúp việc thoa lại trở nên dễ dàng hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tẩy trang và rửa mặt kỹ vào buổi tối

Sau một ngày dài, làn da phải "gánh" không chỉ lớp kem chống nắng mà còn dầu thừa, bụi bẩn và ô nhiễm. Vì vậy, làm sạch da vào buổi tối là bước không thể bỏ qua, ngay cả khi bạn không trang điểm. Phương pháp làm sạch kép (double cleansing) được nhiều chuyên gia khuyến khích vì khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn dịu nhẹ cho da.

Bước đầu tiên là tẩy trang để hòa tan kem chống nắng, lớp trang điểm và dầu thừa. Bạn có thể chọn dầu tẩy trang, sáp tẩy trang hoặc nước micellar tùy theo loại da và thói quen cá nhân. Với lớp trang điểm chống nước, sản phẩm tẩy trang gốc dầu sẽ giúp làm sạch hiệu quả hơn. Sau đó, sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch lại da, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông.

Dù da dầu, da khô hay da nhạy cảm, một loại sữa rửa mặt không làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da luôn là lựa chọn an toàn. Da khô và nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm có khả năng cấp ẩm, trong khi da dầu hoặc da dễ nổi mụn có thể dùng sữa rửa mặt tạo bọt nhẹ, nhưng vẫn cần đảm bảo độ dịu nhẹ để không làm da bị kích ứng.

Ảnh: Sưu tầm