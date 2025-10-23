4 điều mà các mẹ ước mình đã làm khác đi trong lần mang thai đầu tiên

Những bà mẹ dày dạn kinh nghiệm chia sẻ những điều thật lòng và lời khuyên kiểu “giá mà tôi biết sớm hơn” – giúp bạn bớt căng thẳng, ngủ ngon hơn và tận hưởng thai kỳ đầu tiên của mình mà không thấy tội lỗi.

Khi biết mình mang thai đứa con đầu tiên chưa đầy 24 tiếng, tôi đã ngay lập tức tò mò: Con mình lúc này trông giống quả gì – được 5 tuần, 2 ngày và 17 tiếng rồi cơ mà?

Hai năm sau, khi mang thai lần hai và phải chạy theo đứa con nhỏ đang tập đi, tôi mệt đến mức chẳng còn quan tâm mình đang mang trong bụng một “hạt đậu phộng”, “quả quất” hay “chiếc bánh donut phủ đường” nữa.

Nghĩ lại, tôi ước mình có thể giữ lại năng lượng đã dùng để cố gắng có một thai kỳ hoàn hảo lần đầu ấy – và dành nó cho những việc quan trọng hơn, như nghỉ ngơi trước khi cuộc sống trở nên hỗn loạn gấp nhiều lần.

Hóa ra, tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với nhiều bà mẹ khác để tìm ra những lời khuyên giúp bạn có một thai kỳ đầu tiên “nhẹ nhàng” như thể bạn đang mang thai lần hai vậy.

1. Bạn không cần phải kiểm soát mọi thứ

Giống như nhiều người khác, Elizabeth Waterstraat (Illinois, Mỹ) trở nên thoải mái hơn qua từng lần mang thai. Cô tóm gọn ba trải nghiệm của mình rất ngắn gọn:

“Lần đầu: Không cà phê, không rượu.

Lần hai: Uống chút cà phê, không rượu.

Lần ba: Cà phê mỗi ngày, thỉnh thoảng chút rượu.”

Allison Schwartz (Colorado) cũng vậy, cô nói vui:

“Đến lần mang thai thứ tư thì việc cắt cà phê là điều không thể.”

Trong lần mang thai đầu tiên, bạn có quá nhiều thời gian để lo lắng và “soi” từng chi tiết. Nhưng những người mẹ có kinh nghiệm đều đồng ý: không đáng đâu.

Joy Jackson, mẹ ba con ở Colorado, chia sẻ rằng nếu được quay lại, cô sẽ đặt cuốn What to Expect When You’re Expecting xuống và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ diễn ra theo cách của nó.

“Em bé sẽ đến theo cách chúng muốn” – Waterstraat nói thêm – “Bạn chẳng thể kiểm soát được nhiều đâu, nên hãy thả lỏng, đừng quá ‘lên kế hoạch’, và cứ tận hưởng hành trình này.”

2. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc

Dù mệt mỏi, Caitlin Hardy (Colorado) lại yêu thích lần mang thai thứ hai hơn lần đầu.

“Tôi chẳng còn thời gian để than thở vì đau lưng hay mất ngủ,” cô kể.

“Thay vào đó, tôi đi ăn tối, gặp bạn bè, tập yoga bầu và tranh thủ hẹn hò cùng chồng càng nhiều càng tốt.”

Còn với Morgan McGarvey – cũng là một bà mẹ ở Colorado – việc “tận hưởng” đồng nghĩa với cho phép bản thân làm ít đi.

Ở lần đầu, cô tránh ăn phô mai mềm, tham gia mọi lớp học tiền sản và trang trí phòng em bé từ sớm.

Lần thứ hai? Cô bỏ qua lớp học, ăn thoải mái, và đợi đến sau khi sinh mới mua đồ cho bé.

“Cả hai đứa con đều khỏe mạnh,” cô nói. “Mỗi lần mang thai đều khác nhau – và điều đó hoàn toàn ổn.”

3. Mọi thứ nên có chừng mực

Nhiều bà mẹ thừa nhận rằng họ đã quá “nhiệt tình” với quan niệm “ăn cho hai người” và “cứ nghỉ ngơi đi” trong lần đầu mang thai.

Laura Kurian (New Jersey) – một vận động viên chạy bộ và ba môn phối hợp – chia sẻ:

“Lần đầu tôi dừng hẳn việc tập luyện nên cảm thấy rất tệ.

Lần hai và ba thì tốt hơn nhiều!”

Karli Sherwinter (Colorado) bổ sung rằng việc không chú trọng rèn luyện cơ trong thai kỳ khiến cô bị đau đầu gối suốt nhiều năm.

“Tôi ước khi đó biết được tầm quan trọng của việc giữ cơ hông khỏe mạnh” - cô nói.

Allison Schwartz cũng thừa nhận mình đã tăng cân quá mức trong lần đầu.

“Tôi mất gần một năm và phải tham gia cả cuộc thi ba môn phối hợp mới giảm lại được” - cô kể.

“Về sau, tôi biết cân bằng hơn – vừa trông con nhỏ, vừa cố gắng vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.”



4. Bạn không thể tái tạo cảm giác “lần đầu” – và cũng không cần phải thế

Mỗi bà mẹ đều nhớ về thai kỳ đầu tiên của mình – những cuốn sách, bức ảnh bụng bầu, các ứng dụng theo dõi từng tuần…

Nhưng những người đã từng trải qua đều biết: không cần phải lo lắng quá nhiều.

Liz Willey (Massachusetts), mẹ của hai bé trai, chia sẻ rằng cô từng cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều sự quan tâm cho lần mang thai thứ hai như lần đầu.

“Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình chẳng cần lo lắng thế. Cả hai đứa đều vui vẻ và tinh nghịch như nhau.”

Sự thật là: bạn không thể lặp lại cảm giác mới mẻ, hồi hộp – hay thậm chí là lo lắng – của lần đầu tiên.

Và đó lại chính là điều tốt đẹp nhất.