4 công thức mặc đồ đi chúc Tết chuẩn thanh lịch mà phụ nữ ngoài 40 tuổi nên ghim từ bây giờ

Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm để mỗi người chăm chút hình ảnh của mình khi gặp gỡ họ hàng, bạn bè. Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, việc lựa chọn trang phục đi chúc Tết thường ưu tiên sự thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn cần tươi mới, rạng rỡ đúng không khí đầu năm. Không cần chạy theo xu hướng quá cầu kỳ, chỉ cần khéo léo kết hợp những món đồ quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể ghi điểm bằng phong thái đằm thắm và sang trọng.

Dưới đây là 4 công thức mặc đẹp dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh ngày Tết:

Áo khoác ngắn và quần dài

Áo khoác dáng ngắn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đầu xuân se lạnh. Kiểu áo này giúp tổng thể trông gọn gàng, trẻ trung hơn mà không làm mất đi sự chín chắn vốn có của phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bạn có thể chọn áo khoác tweed, dạ mỏng, áo khoác da hoặc cardigan dày dặn với gam màu tươi sáng như đỏ rượu, xanh ngọc, be sáng hoặc pastel nhẹ nhàng.

Kết hợp cùng quần dài ống đứng hoặc ống hơi suông sẽ tạo nên sự cân đối cho vóc dáng. Quần tối màu như đen, nâu, xanh navy giúp "hack" chiều cao và làm nổi bật phần áo bên trên. Nếu muốn thêm phần trang nhã, bạn có thể phối cùng áo blouse lụa hoặc áo cổ lọ mỏng bên trong.

Áo len và chân váy dài

Những ngày Tết thường có tiết trời mát mẻ, áo len mỏng trở thành món đồ "ruột" của nhiều phụ nữ ngoài 40. Thay vì chọn kiểu dáng quá rộng hoặc quá ôm, bạn nên ưu tiên áo len vừa vặn, chất liệu mềm mại để tôn lên nét thanh thoát.

Khi kết hợp với chân váy dài qua gối – có thể là váy xếp ly, váy chữ A hoặc váy suông – tổng thể sẽ trở nên nhẹ nhàng và duyên dáng. Các tông màu trung tính như kem, ghi sáng, hồng phấn, xanh pastel giúp diện mạo tươi tắn mà không quá rực rỡ. Nếu yêu thích sự nổi bật hơn, bạn có thể chọn chân váy màu đỏ mận hoặc cam đất, vừa hợp không khí Tết vừa giữ được nét sang trọng.

Một đôi boots cổ thấp hoặc giày cao gót thấp sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Đừng quên sơ vin nhẹ phần vạt trước của áo len để tạo cảm giác gọn gàng và giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Đây là công thức lý tưởng cho những buổi du xuân, chụp ảnh gia đình hoặc đi chúc Tết bạn bè thân thiết.

Áo blazer và quần ống suông

Nếu bạn yêu thích phong cách hiện đại, chỉn chu thì áo blazer kết hợp quần ống suông chắc chắn là "bộ đôi" không thể bỏ qua. Blazer mang đến cảm giác chuyên nghiệp, trưởng thành nhưng khi được lựa chọn đúng màu sắc và chất liệu, nó vẫn rất phù hợp cho không khí ngày xuân.

Hãy ưu tiên blazer gam sáng như be, trắng ngà, xanh pastel hoặc hồng nhạt thay vì những màu quá tối. Bên trong, bạn có thể mặc áo lụa, áo thun trơn cao cấp hoặc áo cổ lọ mỏng. Quần ống suông giúp che nhược điểm phần hông và đùi, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Sự tinh tế nằm ở cách phối màu hài hòa. Ví dụ, blazer be đi cùng quần trắng kem và túi xách nâu nhạt sẽ mang đến vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch. Nếu muốn nổi bật hơn, bạn có thể chọn blazer đỏ đô hoặc xanh cobalt, nhưng nên tiết chế phụ kiện để tổng thể không bị rối mắt.

Váy liền họa tiết

Váy liền luôn là lựa chọn "an toàn" nhưng không bao giờ nhàm chán. Với phụ nữ ngoài 40, những thiết kế váy dáng chữ A, dáng suông nhẹ hoặc chiết eo vừa phải sẽ giúp tôn dáng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Họa tiết hoa nhí, hoa in chìm, chấm bi nhỏ hoặc họa tiết cách điệu nhẹ nhàng rất phù hợp với không khí Tết. Thay vì chọn họa tiết quá to hoặc màu sắc quá chói, bạn nên ưu tiên bảng màu hài hòa như đỏ mận, xanh lá trầm, vàng nhạt hoặc hồng đất. Những gam màu này vừa tươi tắn vừa giữ được nét nền nã.

Khi diện váy liền họa tiết, bạn chỉ cần thêm một đôi giày cao gót đơn giản và chiếc túi xách thanh lịch là đủ. Nếu thời tiết se lạnh, có thể khoác thêm áo cardigan mỏng hoặc áo khoác dạ dáng ngắn để tăng phần sang trọng.

