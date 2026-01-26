Minh tinh 40 tuổi khiến netizen chia 2 phe

Trong dàn mỹ nhân Hàn Quốc thế hệ 8X, Lee Da Hee luôn là cái tên nổi bật theo một cách rất riêng. Không cần gắn liền với hình ảnh "nữ chính quốc dân" hay những vai diễn quá bi lụy, nữ diễn viên sinh năm 1985 chinh phục công chúng bằng khí chất sắc sảo, hiện đại cùng visual "hack tuổi" đáng nể ở ngưỡng 40. Từ vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu cho đến thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút, Lee Da Hee luôn giữ vững phong độ qua từng lần xuất hiện.

Nhan sắc "10 điểm không có nhưng" của nữ diễn viên Lee Da Hee. (Nguồn: Instagram)

Một trong những yếu tố làm nên "thương hiệu" nhan sắc của Lee Da Hee suốt nhiều năm chính là mái tóc dài suôn mượt. Kiểu tóc này gần như trở thành điểm nhận diện, giúp tôn lên gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và đường nét sắc sảo của cô. Tóc dài mang đến cho Lee Da Hee vẻ đẹp nữ tính pha lẫn quyền lực, rất hợp với những vai diễn nữ cường nhân, giới thượng lưu hay nhân vật có nội tâm mạnh mẽ mà cô thường đảm nhận.



Những tạo hình tóc dài quen thuộc của mỹ nhân xứ Hàn. (Nguồn: Insstagram)

Tuy nhiên, vào khoảng đầu năm 2025, Lee Da Hee khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi quyết định "chia tay" mái tóc dài quen thuộc. Lý do được cho là để phù hợp với tạo hình nhân vật trong bộ phim mới, đồng thời cũng là một bước chuyển mình về hình ảnh. Ngay khi loạt ảnh với mái tóc ngắn được tung ra, visual của Lee Da Hee lập tức trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên đã cắt mái tóc dài để phục vụ cho vai diễn trong phim. (Nguồn: Instagram)

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc bob rẽ ngôi – một style tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ "ăn điểm" với gương mặt sắc nét của cô. Phần tóc được cắt gọn gàng, độ dài vừa chạm cằm hoặc qua cằm nhẹ, kết hợp ngôi rẽ giúp tổng thể gương mặt trông cân đối, thanh thoát hơn. Kiểu tóc bob không chỉ làm nổi bật đường quai hàm và cổ cao mà còn mang đến cho Lee Da Hee khí chất sang trọng, hiện đại đúng chuẩn "chị đẹp" U40.

Lee Da Hee cực kỳ khí chất với tạo hình tóc bob rẻ ngôi. (Nguồn: TikTok)

Điều đáng nói là sau khi cắt tóc, vẻ ngoài của Lee Da Hee không hề bị "dìm" như lo ngại của nhiều người, ngược lại còn thêm phần ấn tượng. Mái tóc ngắn giúp cô trông trẻ trung hơn, cá tính hơn. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy tóc bob là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ 40+ đang muốn "nâng cấp" diện mạo theo hướng thanh lịch và thời thượng.

Tóc bob khiến nữ diễn viên thêm cá tính và cuốn hút hơn khi lên hình. (Nguồn:Instagram)

Dẫu vậy, màn lột xác này cũng tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng Lee Da Hee để tóc dài xinh hơn, quyến rũ hơn và đúng "gu" số đông. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại phản bác rằng mái tóc ngắn mới thực sự làm bật lên thần thái, giúp gương mặt cô sắc sảo và cuốn hút hơn hẳn.

Netizen chia thành hai “phe” tóc dài – tóc ngắn, nhưng tựu trung lại, Lee Da Hee vẫn đẹp bất chấp kiểu tóc nào. (Nguồn: Tiktok)

Bỏ qua tranh cãi, không thể phủ nhận Lee Da Hee đã chứng minh rằng ở tuổi 40, phụ nữ hoàn toàn có thể làm mới bản thân, thử nghiệm những hình ảnh khác biệt mà vẫn giữ trọn sức hút. Dù là tóc dài nữ tính hay tóc bob cá tính, Lee Da Hee vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc và phong cách khiến công chúng phải dõi theo.