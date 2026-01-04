4 chế độ giảm cân hot nhất 2025 do dân mạng bình chọn, 1 cách có tới 90% người làm sai cách

Những năm gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền đủ kiểu phương pháp giảm cân khác nhau, từ ăn kiêng truyền thống đến các chế độ mang tính trào lưu. Nhưng đâu mới là cách thực sự hiệu quả và có thể duy trì lâu dài? Chương trình Woman I’m the Biggest đã tổng hợp bảng xếp hạng các chế độ giảm cân được cư dân mạng yêu thích nhất năm 2025, đồng thời mời chuyên gia dinh dưỡng phân tích dưới góc nhìn khoa học. Kết quả cho thấy, chìa khóa để kiểm soát cân nặng bền vững không nằm ở việc ăn thật ít, mà là ăn đúng và đủ lâu dài.

4. Phương pháp Địa Trung Hải

Đứng ở vị trí thứ tư là chế độ ăn Địa Trung Hải là phương pháp được đánh giá cao trong giai đoạn duy trì cân nặng sau giảm cân. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây cũng là lựa chọn khá dễ chịu với những người dễ tăng cân trong thai kỳ. Chế độ ăn này tập trung vào rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt, sử dụng dầu ô liu nguyên chất làm nguồn chất béo chính, kết hợp với cá và hải sản, hạn chế thịt đỏ và đồ ngọt. Không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, lối ăn uống kiểu Địa Trung Hải còn được chứng minh có lợi cho tim mạch, giảm nguy cơ cholesterol cao, tiểu đường, trầm cảm và thậm chí là một số bệnh ung thư.

Điều quan trọng hơn, đây là một phong cách sống chứ không chỉ là chế độ ăn: ăn chậm, duy trì các mối quan hệ xã hội, có thể uống rượu nhưng phải điều độ. Với người bị táo bón, việc uống một lượng nhỏ dầu ô liu nguyên chất vào buổi sáng khi bụng đói cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa.

Ảnh shutterstock

3. Chế độ ăn ít tinh bột

Xếp thứ ba là chế độ ăn ít tinh bột, lựa chọn được nhiều người đánh giá là dễ áp dụng và ít gây áp lực nhất. Nguyên tắc cốt lõi của phương pháp này là hạn chế tinh bột tinh chế như nước ngọt có đường, bánh kẹo, bánh mì trắng hay các loại bánh ngọt. Trái cây vẫn có thể ăn nhưng cần kiểm soát khẩu phần. Khi lượng đường tinh luyện giảm xuống, đường huyết ổn định hơn, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn và các cơn ăn uống mất kiểm soát. Kết hợp với nhiều rau xanh và lượng protein vừa phải, chế độ ăn ít tinh bột giúp hỗ trợ đốt mỡ nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt thường ngày, phù hợp với những người muốn giảm cân một cách bền vững.

Ảnh shutterstock

2. Nhịn ăn gián đoạn 168

Ở vị trí thứ hai là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 168 - xu hướng từng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội. Nguyên tắc của 168 là nhịn ăn 16 tiếng và ăn trong khung 8 tiếng còn lại để cơ thể có thời gian sử dụng mỡ làm năng lượng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, có tới 90% người thực hiện sai cách. Lỗi phổ biến đầu tiên là không chọn lọc thực phẩm, vẫn ăn nhiều đồ chế biến sẵn trong khung giờ ăn.

Sai lầm thứ hai là không kiểm soát khẩu phần, coi 8 tiếng ăn như thời gian “bù đắp” và nạp quá nhiều calo. Một lỗi khác ít ai để ý là nhịn sai bữa. Nhiều người bỏ bữa sáng, nhưng thực tế, việc không ăn tối lại có lợi hơn cho kiểm soát cân nặng do ban ngày cơ thể hoạt động nhiều, trao đổi chất tốt hơn và hormone ổn định hơn. Ngoài ra, uống đủ nước được xem là yếu tố “ẩn” quyết định sự thành công của 168, đặc biệt là uống 300-500ml nước trước bữa ăn để tăng cảm giác no và hỗ trợ chuyển hóa.

Ảnh shutterstock

1. Chế độ ăn Keto

Dẫn đầu bảng xếp hạng là chế độ ăn keto - phương pháp giảm cân gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn được cư dân mạng bình chọn cao nhất. Keto là chế độ ăn giàu chất béo, vừa phải protein và cực kỳ ít tinh bột, nhằm đưa cơ thể vào trạng thái ketosis, nơi mỡ được sử dụng làm nguồn năng lượng chính thay vì glucose. Chuyên gia nhấn mạnh rằng, keto đúng nghĩa cần tới 75–80% năng lượng từ chất béo, protein chỉ chiếm khoảng 10–15%.

Việc “ăn nhiều thịt” không đồng nghĩa với ăn keto, để biết cơ thể có thực sự vào trạng thái ketosis hay không, cần đo ketone thông qua hơi thở, máu hoặc nước tiểu. Nếu không đạt trạng thái này, chế độ ăn chỉ đơn thuần là ăn giàu đạm, vừa không đạt hiệu quả mong muốn vừa tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, keto không phù hợp với tất cả mọi người và cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Ảnh shutterstock

Nhìn chung, không có chế độ ăn nào là tốt nhất cho tất cả, chỉ có chế độ phù hợp nhất với từng người. Khả năng duy trì lâu dài và sự phù hợp với lối sống cá nhân mới là yếu tố quyết định thành công của quá trình giảm cân. Thay vì chạy theo mục tiêu giảm cân nhanh, lựa chọn một phương pháp có thể đồng hành lâu dài sẽ giúp cơ thể dần trở về trạng thái cân bằng và khỏe mạnh hơn.

Nguồn TVBS