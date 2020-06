3CE tung son “xuyên thấu” độc lạ nhất từ trước đến nay nhưng 10 màu son có gọi là “cực phẩm”?

Son Hàn thì nhiều vô số kể nhưng son 3CE vẫn khiến các tín đồ "chết mê" bởi thiết kế xinh, màu son lại trendy. Thậm chí, những dòng son cũ của hãng dù đã ra mắt từ lâu nhưng vẫn còn được không ít cô nàng xem như "chân ái".



Ấy thế nên mỗi khi 3CE rục rịch ra son mới thì y như rằng hội chị em kháo nhau tìm mua, dẫu cho không tậu về ngay thì chí ít cũng sẽ phải "hóng" sương sương để xem "mặt mũi" em ấy thế nào. Vừa qua, 3CE cũng đã trình làng dòng son mới toe có thiết kế đột phá nhất trước giờ mang tên 3CE Soft Matte Lipstick nằm trong BST Clear Layer Edition. Được biết, BST sẽ gồm má hồng, phấn má, nhưng tất nhiên "cực phẩm" vẫn là 10 cây son thỏi ấn tượng "đốn tim".

Cận cảnh dòng son thỏi với lớp vỏ "xuyên thấu" mới của 3CE.

Theo giới thiệu của hãng, dòng son nổi bật với những đặc tính son lướt mềm mại, nhẹ môi, tạo hiệu ứng mịn lì tự nhiên, không bị khô hay bị bột và cho hiệu quả lâu trôi ổn áp. 3CE Soft Matte Lipstick có giá bán 17.900 won, tương đương 350.000 VNĐ.

Ngoài mức giá "xêm xêm" các dòng son đình đám trước đó, thì em này còn thu hút chị em ở lớp vỏ ngoài trong suốt, nhìn thấu "body" từ thân son, màu son bên trong. Sau thời gian dài thuỷ chung với style thiết kế màu son thế nào, vỏ ngoài thế ấy, thì nay thương hiệu đã "chơi lớn" hơn khi đổi sang phong cách vỏ son "xuyên thấu" lạ mắt, khiến dòng son mới trở nên "sang chảnh" và xinh yêu trong mắt nhiều tín đồ làm đẹp.

3CE Soft Matte Lipstick gồm 10 màu son với sắc đỏ, cam chủ đạo, trong đó Red Muse đỏ cam, Holy Chic đỏ hồng lạnh, Speak To Me nâu đỏ đất, Smoke Pink hồng san hô, Murmuring hồng nude, Kind & Love cam nude, Warming Wear cam vỏ quýt, Focus On Me cam san hô, Giving Pleasure cam gạch và Over It cam cháy.

10 màu son 3CE Soft Matte Lipstick khi swatch lên môi.



Màu Red Muse



Theo ảnh swatch của hãng, Red Muse là một màu đỏ ngả cam. Nhờ có chứa sắc đỏ nên màu son nịnh da và tôn răng sáng, không cần makeup diện vẫn xinh.

Màu Holy Chic

Màu son đỏ thuộc tông lạnh như Holy Chic thực sự mang đến các cô gái vẻ quyến rũ, lạnh lùng, cuốn hút không cần bàn cãi, gương mặt đang từ bình thường khi diện màu son này lên sẽ trở nên sắc sảo hơn vài nấc.

Màu Speak To Me

Speak To Me là một trong những màu son "sáng giá" nhất cả bảng màu khi kết hợp sắc đỏ và nâu trendy, đánh full môi hay lòng môi đều chuẩn. Màu son đậm đà bí ẩn vừa phải, không quá tối khiến bạn bị "dừ".

Màu Smoke Pink

Màu son hồng san hô như Smoke Pink sẽ cần makeup mắt đi kèm vì nếu diện trên mặt mộc sẽ dễ làm bạn trông bợt bạt hơn.

Màu Murmuring

Với những tín đồ mê son nude thì Murmuring với tông hồng nude nhẹ nhàng ắt sẽ chiều lòng bạn, nhưng với những nàng ít makeup thì đây có lẽ chưa phải là lựa chọn chuẩn chỉnh đâu,

Màu Kind & Love

Tương tự như Murmuring, Kind & Love cũng thuộc diện những tông son ngả nude nhàn nhạt và cần có makeup đi kèm thì diện mới xinh, bằng không bạn sẽ trông tiều tuỵ lắm!

Màu Warming Wear

Nếu bạn có đổ gục trước tông son cam vỏ quýt đẹp mê tơi này của 3CE thì cũng không quá ngạc nhiên vì nhiều chị em cũng giống vậy mà! Warming Wear được xem là màu son đáng thử khi mang đến vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung, diện lên tôn da và sành điệu vô cùng.

Màu Focus On Me

Sắc cam san hô tươi tắn của Focus On Me cũng dễ chinh phục hội mê makeup, vừa không quá kén tông da, diện lên lại giúp vẻ ngoài nổi bật, ấn tượng không đùa.

Màu Giving Pleasure

Các cô nàng mê mệt son cam thì hẳn sẽ "cuồng" Give Pleasure sớm bởi tông son cam gạch hút mắt, giúp gương mặt sang chảnh hẳn lên.

Màu Over It