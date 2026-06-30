Tối ngày 28/6, Liên hoan phim Châu Á diễn ra tại Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng khi có sự xuất hiện của tài tử xứ Hàn Ji Chang Wook cùng nhiều diễn viên, ngôi sao Việt Nam.

Tham dự sự kiện với tư cách thành viên Ban giám khảo, Kaity Nguyễn gây ấn tượng khi lựa chọn tôn vinh văn hóa qua chiếc áo dài gấm màu hồng phấn nền nã. Kết hợp cùng kiểu tóc kẹp nửa đầu, vẻ ngoài của nữ diễn viên sinh năm 1999 toát lên nét ngọt ngào, đằm thắm như bước ra từ một thước phim xưa, đặc biệt nổi bật khi được chứng thực trên sóng truyền hình trực tiếp.

Ngọc nữ diện áo dài tham gia LHP với tư cách thành biên Ban giám khảo (Nguồn: TikTok).

Vẻ đẹp không tì vết của Kaity Nguyễn trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sức hút của "mỹ nhân phòng vé" bùng nổ hơn khi một khoảnh khắc ngẫu hứng giữa cô và Ji Chang Wook được một khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Dù chỉ là một khung hình đen trắng bắt vội, bức ảnh vẫn toát lên một luồng năng lượng điện ảnh sang trọng và nhiều cảm xúc.

Chiều cao "bé hạt tiêu" của Kaity Nguyễn khi đứng cạnh vóc dáng phong độ của Ji Chang Wook tạo nên một sự tương phản đáng yêu, khiến netizen liên tục dành tặng những lời khen có cánh cho màn gấp đôi visual xuất thần này.

Khung hình chung của Kaity Nguyễn và Ji Chang Wook tại sự kiện phim ảnh tối 28/6.

Xuất hiện như một hiện tượng từ năm 18 tuổi, Kaity Nguyễn khi đó là một cô gái Việt kiều Mỹ về nước với vẻ ngoài đậm "vibe Tây" qua siêu hit màn ảnh rộng: Em Chưa 18. Sự pha trộn giữa nét trẻ trung và phong cách phóng khoáng đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ, thường được so sánh với những hình mẫu lý tưởng như Lily Maymac, Selena Gomez, Kylie Jenner hay Miranda Kerr.

Gần 1 thập kỷ sau, Kaity Nguyễn ở tuổi 27 vẫn là một gương mặt trẻ với đầy sức ảnh hưởng nhưng đã khẳng định được vị thế "ngọc nữ thế hệ mới" của điện ảnh nước nhà. Không còn chạy theo những hình mẫu trendy đậm chất Instagram thời niên thiếu, cô ngày càng khẳng định vị thế bằng sự quyến rũ theo tinh thần healthy, đề cao sự tự nhiên và tràn đầy sức sống.

Việc kiên trì giảm cân thành công không chỉ giúp nữ diễn viên sở hữu một vóc dáng khỏe khoắn, cân đối hơn mà còn tôn lên thần thái ngày một trưởng thành, mặn mà. Có thể nói, Kaity Nguyễn của hiện tại đang ở một phiên bản rực rỡ và chín muồi nhất của chính mình.

Trái ngọt cho sự thay đổi này có thể nhìn thấy khi Kaity Nguyễn là một trong số các sao Việt vừa được xướng tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của chuyên trang sắc đẹp TC Candler, sánh vai cùng nhiều ngôi sao quốc tế.

Không chạy theo những tiêu chuẩn rập khuôn, Kaity Nguyễn chọn cho mình một lối đi riêng bằng sự tự nhiên, thực lực chuyên môn, một nguồn năng lượng "sạch", khỏe khoắn và năng động. Từ một hiện tượng phòng vé mang màu sắc phóng khoáng cho đến mỹ nhân Việt vừa ghi danh trên bảng đề cử sắc đẹp quốc tế, hành trình hoàn thiện khí chất của Kaity Nguyễn là những bước đi chậm rãi, vững chắc và tự tin, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho công chúng trong thời gian tới.

Ảnh: Trịnh Tất Đạt, IGNV