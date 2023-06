3 tips làm đẹp giúp cặp sinh đôi hot nhất Thái Lan luôn xinh, sang

Dù không hoạt động quá nhiều trong showbiz nhưng cặp sinh đôi Nicole Kittivat và Camilla Kittivat vẫn rất nổi tiếng ở Thái Lan. Họ sở hữu visual cực xinh đẹp và phong thái "chanh sả" ai nhìn cũng mê. Góp phần tạo nên giao diện xuất sắc ấy chính là 3 tips làm đẹp tương đối đơn giản sau.

1. Luôn nuôi mái dài + trung thành với tóc tối màu

Luôn bắt trend thời trang cực nhanh và không ngại thử các xu hướng ăn mặc mới nhưng có một điều mà chị em Nicole và Camilla không bao giờ thử, đó là nhuộm tẩy các tông tóc sáng màu. Họ luôn trung thành với tóc tối màu, đa phần là nâu, đen. Để thay đổi diện mạo thì thi thoảng, cặp sinh đôi sẽ điều chỉnh lại tông tóc nhuộm một chút cho mới mẻ chứ tuyệt nhiên không thử các tông màu thời trang như vàng bạch kim, nâu khói, đỏ cherry...

Ngoài ra, Nicole và Camilla cũng không cắt mái thưa, mái ngố mà chỉ thích nuôi mái dài, để lộ ngũ quan sắc nét. Đây cũng là các tips làm tóc để giữ được nét sang chảnh mà giới tài phiệt hay áp dụng.

2. Tập trung vào hàng mi và lông mày

Vốn sở hữu đôi mắt đẹp nên hai chị em cũng thường chú trọng makeup mắt. Công thức của họ luôn là chuốt mi dài, cong, tơi cho cả mi trên lẫn mi dưới rồi kẻ eyeliner không quá dài ở đuôi để tạo hiệu ứng mắt to, sâu hơn. Ngoài ra, họ sẽ chọn các loại phấn mắt nude, gần sát màu da chứ không chọn phấn mắt quá màu mè.

Bên cạnh đó, họ cũng thường tạo dáng lông mày rậm, dày dặn, cong nhẹ ở phía đuôi để tạo nét cho khuôn mặt chứ không chạy theo mốt lông mày ngang xứ Hàn. Nhờ combo lông mày + mi sắc nét, cả Nicole lẫn Camilla đều có thể thu hút người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

3. Ưu tiên son MLBB, son có màu trung tính, hạn chế sắc son quá tươi/gắt

Vì đã tạo điểm nhấn ở đôi mắt và nhuộm tóc tối màu, Nicole hay Camilla sẽ hiếm khi chọn son có màu quá tươi, quá gắt mà thay vào đó sẽ chọn son tông nude đất hoặc MLBB (My Lips But Better) gần sát màu môi thật để vẻ ngoài đỡ sắc sảo mà vẫn tạo điểm nhấn. Đồng thời, cặp sinh đôi này sẽ chọn luôn màu má hồng ton sur ton với màu son để giữ vẻ tươi tắn, nhẹ nhàng cho khuôn mặt.