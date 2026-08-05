3 sai lầm khi chăm sóc da mùa hè khiến làn da nhanh xỉn màu và lão hóa

Dưới đây là ba thói quen phổ biến mà các chuyên gia da liễu khuyến cáo nên điều chỉnh trong mùa hè.

1. Vẫn dùng kem dưỡng quá đặc như mùa đông

Nhiều người giữ nguyên chu trình dưỡng da quanh năm mà không thay đổi theo thời tiết. Tuy nhiên, vào mùa hè, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn.

Nếu tiếp tục sử dụng các loại kem dưỡng có kết cấu quá dày hoặc chứa nhiều dầu, làn da rất dễ rơi vào tình trạng bí bách. Lớp kem khó thẩm thấu có thể làm bít tắc lỗ chân lông, khiến da bóng dầu hơn và tăng nguy cơ xuất hiện mụn đầu trắng, mụn ẩn hoặc mụn viêm.

Đối với người có làn da dầu hoặc hỗn hợp, các chuyên gia khuyên nên chuyển sang những sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ như gel, lotion hoặc gel-cream để vừa duy trì độ ẩm vừa giúp da thông thoáng.

2. Chỉ bôi kem chống nắng một lần vào đầu ngày

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất vào mùa hè. Kem chống nắng không thể duy trì khả năng bảo vệ suốt cả ngày. Sau vài giờ, đặc biệt khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi, tiết dầu hoặc thường xuyên lau mặt, lớp chống nắng sẽ giảm hiệu quả đáng kể.

Nếu tiếp tục tiếp xúc với tia UV mà không thoa lại, collagen và elastin trong da có thể bị tổn thương nhanh hơn, kéo theo tình trạng sạm màu, xuất hiện nếp nhăn và giảm độ đàn hồi.

Đối với những người đang sử dụng retinol, acid hoặc các hoạt chất treatment, việc không thoa lại kem chống nắng còn làm tăng nguy cơ tăng sắc tố và thâm nám.

Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên và thoa lại sau khoảng 2-3 giờ nếu hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng.

3. Làm sạch quá mức vì sợ da tiết dầu

Khi thời tiết nóng bức, nhiều người có xu hướng rửa mặt nhiều lần trong ngày hoặc tăng tần suất tẩy tế bào chết để giảm cảm giác bóng nhờn.

Tuy nhiên, việc loại bỏ liên tục lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da có thể khiến hàng rào bảo vệ bị tổn thương. Khi da mất nước, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tiết nhiều dầu hơn để bù đắp, khiến tình trạng bóng nhờn càng trở nên nghiêm trọng

Ngoài ra, lạm dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết, đặc biệt là acid hoặc scrub, còn khiến bề mặt da mỏng hơn, dễ kích ứng và nhạy cảm với ánh nắng trong mùa hè.

Theo các bác sĩ da liễu, thay vì cố gắng làm sạch thật kỹ, điều quan trọng là duy trì chu trình chăm sóc cân bằng. Chỉ nên rửa mặt hai lần mỗi ngày với sữa rửa mặt dịu nhẹ và tẩy tế bào chết theo đúng nhu cầu của từng loại da.

Chăm sóc da mùa hè không cần quá nhiều bước

Theo các chuyên gia, mùa hè là thời điểm nên ưu tiên sự tối giản trong quy trình skincare. Một chu trình cơ bản gồm làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm phù hợp và chống nắng đầy đủ thường mang lại hiệu quả tốt hơn việc sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc.

Khi hàng rào bảo vệ da được duy trì khỏe mạnh, làn da sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn trước tia UV, nhiệt độ cao và các tác nhân từ môi trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hạn chế lão hóa sớm và giữ da khỏe đẹp trong suốt mùa hè.