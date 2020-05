3 nữ chính "Người Ấy Là Ai": Ngoài đời xinh ngất ngây, sang chảnh khó ai bằng nhưng lên sóng lại bị make up dìm không thương tiếc

"Người Ấy Là Ai" đã trở lại mùa thứ 3 gây sốt với dàn cực phẩm sở hữu nhan sức, dung mạo không thể xem nhẹ. Nếu như dàn mỹ nam toàn những anh chàng body sau múi cuồn cuộn, đẹp trai sáng láng thì nữ chính cũng chẳng hề kém cạnh với nhan sắc xinh đẹp xuất thần. Thế nhưng tiếc thay, ngoài đời xinh đẹp sang chảnh là thế nhưng khi lên hình 3 nữ chính của chúng ta lại bị make up "phản chủ" đánh tụt nhan sắc không thương tiếc. Ngắm nữ chính khi lên sóng và ngoài đời thường, các fan của "Người Ấy Là Ai" không khỏi tiếc nuối.

Hoa khôi Thanh Khoa - "Người Ấy Là Ai" tập 3

Vốn là một Hoa khôi nên người xem đủ mường tượng ra nhan sắc kiêu kỳ cao sang của Thanh Khoa khi tham dự tập 3 của "Người Ấy Là Ai". Thế nhưng khi lên sóng, người xem lại có phần hơi hụt hẫng trước nhan sắc được ekip chương trình make up của Thanh Khoa. Từ kiểu tóc đến layout trang điểm đều không thể tôn lên gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ của nàng Hoa khôi mà trái lại nhìn mờ nhạt, thậm chí còn đánh tụt nhan sắc của cô.

Thanh Khoa sở hữu gương mặt thon dài đúng chuẩn V-line nhưng chỉ vì kiểu tóc búi cao và lọn tóc mái mà nhìn mặt cô ngắn hẳn lại. Chưa kể phần tóc mái rủ xuống còn che đi vầng trán cao thanh thoát của nàng Hoa khôi. Chưa kể kiểu tóc búi quá chặt còn để lộ phần tóc thưa hai bên mai của cô.

Ekip của chương trinh make up cho Thanh Khoa tông hồng nude tự nhiên nền nã để tôn lên nhan sắc ngọt ngào của cô nhưng khi lên hình nhìn Thanh Khoa lại nhợt nhạt, không có thần sắc.

Không ít bình luận trái chiều về layout make up dìm nhan sắc của Thanh Khoa khi lên sóng truyền hình.

Ngoài đời Thanh Khoa sở hữu nhan sắc cá tính, ấn tượng với vầng trán cao, khuôn mặt chuẩn V-line sang chảnh. Thanh Hoa chọn kiểu tóc dài khi thì uốn xoăn bồng bềnh hoặc để thẳng tự nhiên để tôn lên các đường nét trên khuôn mặt mình. Dù make up nhẹ nhàng với style thường ngày thì nhìn Thanh Khoa cũng xinh và kiêu kỳ hơn cả trăm lần khi lên sóng "Người Ấy Là Ai".

Diễm Quỳnh - "Người Ấy Là Ai" tập 2

Nữ chính Diễm Quỳnh của tập thứ 2 cũng gặp phải trường hợp tương tự vậy. Ngoài đời xinh lung linh, vậy mà make up lên hình nhìn quê từ kiểu tóc đến layout make up.

Lên hình với kiểu tóc búi chia ngôi giữa nhìn nhan sắc của Diễm Quỳnh mờ nhạt hẳn. Ngay cả khi diện bộ đầm trắng tinh khôi gợi cảm cũng không thể cứu được nhan sắc của nàng nữ chính. Cũng là tóc búi, nếu để vài lọn tóc buông rủ nhẹ nhàng có phải kiêu kỳ, sang chảnh hơn bao nhiêu không!

Nữ chính để tóc dài xinh xắn đáng yêu như thế này mà lại nỡ búi hết tóc lên, kiểu tóc búi còn gọn gàng "cất" hết các lọn tóc bay bay rủ nhẹ khiến nhan sắc của cô nàng 26 tuổi nhìn giá hẳn đi. Chưa kể khuôn mặt của Diễm Quỳnh khá nhỏ, búi hết tóc khiến mặt càng nhỏ không cân xứng với vóc dáng của cô.

Cũng như trường hợp của Thanh Khoa, không ít người cảm thấy hụt hẫng trước nhan sắc bị dìm không thưng tiếc của Diễm Quỳnh.

Là một người mẫu ảnh khá hot trên mạng xã hội, Diễm Quỳnh nổi tiếng là cô nàng sang chảnh kiêu kỳ với gương mặt thanh tú ngọt ngào. Cô nàng thường xuyên để tóc dài xõa tự nhiên ven một bên khoe vai trần mềm mại, với lợi thế làn da trắng sáng Diễm Quỳnh thường chọn layout make up sắc nét theo phong cách phương Tây để tôn nhan sắc của mình.

Càng nhìn những bức ảnh ngoài đời thường, dân tình lại càng tiếc cho nhan sắc khi lên hình của Diễm Quỳnh.

Vũ Thanh Quỳnh - "Người Ấy Là Ai" tập 1

Cô nàng may mắn nhất trong bộ 3 "Người Ấy Là Ai" chính là nữ chính mở màn Vũ Thanh Quỳnh. So với hai cô nàng bị make up dìm tới tấp thì nhan sắc của Thanh Quỳnh khi lên hình vẫn rất xinh đẹp ngọt ngào. Tuy nhiên nếu so với hình ảnh ngoài đời thật thì Thanh Quỳnh vẫn có nét xinh hơn.

Nữ chính mở màn được ekip ưu ái để tóc xõa, uốn lọn bồng bềnh chứ không búi gọn như 2 nhân vật còn lại. Nhưng kiểu tóc xoăn của Thanh Quỳnh lại khiến gương mặt cô nhìn hơi to và ngắn hơn. Ngoài đời Thanh Quỳnh thường tạo phồng một bên tóc để khoe được vầng trán cao và tạo độ thon dài cân đối cho gương mặt.

Nhưng cũng may layout make up vẫn là phong cách thường ngày Thanh Quỳnh lựa chọn nên nhìn cô vẫn xinh xắn ngọt ngào khi lên sóng.

Vũ Thanh Quỳnh với nhan sắc lột xác sau thẩm mĩ, trở thành nữ chính của "Người Ấy Là Ai" tập đầu tiên, ngay từ giây phút xuất hiện trước ống kính máy quay cả dàn khách mời cùng người xem phải bất ngờ. Sau 5 năm thẩm mỹ, Thanh Quỳnh giờ đã là cô nàng hot girl sang chảnh, kiêu kỳ với nhan sắc hoàn hảo không tỳ vết, và đương nhiên so với khi lên sóng vẫn xinh vượt bậc.