3 loại toner châu Á vừa "thu nhỏ" lỗ chân lông vừa trị mụn: Mỗi loại một giá, loại nào phù hợp với bạn?

Toner tuy chỉ là bước nhỏ trong chu trình skincare nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng đến làn da. Tìm được loại toner phù hợp có thể giúp làn da của bạn "lên hương" trông thấy, các tình trạng như mụn đầu đen, lỗ chân lông to, da xỉn màu có thể được cải thiện thấy rõ, đồng thời toner còn giúp những bước dưỡng chất sau đó dễ thẩm thấu vào da hơn.

Dưới đây là 3 loại toner được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích, những sản phẩm này có giá cả khác nhau nhưng đều tập trung vào yếu tố giúp thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện tình trạng mụn. Vậy chúng ta hãy cùng so sánh xem chúng có gì khác biệt và đâu là sản phẩm phù hợp với bạn. 3 sản phẩm đó là:



- Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner

- By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water

- Labo Labo Super Keana Lotion

1. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner (giá khoảng 250.000 VNĐ/150ml)

Với thành phần có chứa 3 loại AHA/BHA/PHA và chiết xuất tràm trà, em toner của Some By Mi có khả năng len lỏi làm sạch sâu lỗ chân lông, giúp da thông thoáng, giảm thiểu tình trạng mụn đầu đen, mụn ẩn hiệu quả. Ngoài ra trong sản phẩm còn có niacinamide và nhiều hoạt chất dưỡng ẩm giúp hỗ trợ làm sáng, tránh da bị khô ráp.

Người dùng nhận xét

"Mình đặt chai này khoảng 3 tháng trước nhưng chưa viết review ngay vì phải trải nghiệm trước mới đánh giá chính xác được. Sau 3 tháng, kết quả thực sự rất rõ rệt, mụn đỡ hơn, lỗ chân lông nhỏ đi thấy rõ, da sáng hơn một. Khi mới dùng được tuần đầu tiên, mình đã cảm nhận được một chút tích cực. May mắn da mình không bị đẩy mụn như nhiều bạn. Khi thoa toner thì mới đầu có cảm giác hơi châm chích (rất nhẹ) nhưng giờ thì không thấy nữa, chắc da quen rồi. Sau khi thoa xong thì toner không khô căng mà hơi ẩm xíu (nhưng cũng rất nhẹ) nên không hề bị khô da. Đặc biệt, toner làm sạch da rất ok, các bạn sẽ thấy dù rửa rất kĩ nhưng khi thoa toner xong bông tẩy trang vẫn ra một ít bụi bẩn từ tận sâu trong lỗ chân lông. Tuy thay đổi không quá lớn như quảng cáo (sau 30 ngày sẽ hết mụn) nhưng cũng rất tích cực, chăm sóc da là cả một quá trình mà chứ đâu phải ngày một ngày hai. Vậy nên, chắc chắn mình sẽ gắn bó với sản phẩm này lâu dài." - Trn Huyn My

Mô tả

Thành phần chứa 3 loại AHA/BHA/PHA Chứa 2% niacinamide và các chiết xuất thực vật Không chứa 20 thành phần có khả năng gây hại cho làn da Hứa hẹn làm sạch mụn trong 30 ngày Làm sạch sâu lỗ chân lông Độ pH cân bằng 5.5 Hương tràm trà dễ chịu



Phù hợp với

Người có làn da nhờn, da mụn Làn da thô ráp, sần sùi vì tích tụ tế bào chết

Nơi mua gợi ý

Sammi Shop; Skinhouse



2. By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water (khoảng 400.000 VNĐ/120ml)

Thành phần Mandelic acid của sản phẩm có khả năng tan trong cả nước lẫn dầu, vậy nên vừa giúp làm sạch bề mặt da, lại đào thải chất bẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông; em nó cúng ít gây kích ứng hơn glycolic acid và salycilic acid. Vì lẽ đó em toner này có thể phù hợp với cả những nàng có làn da nhạy cảm nhưng vẫn muốn thử dùng toner chứa acid. Ngoài ra trong sản phẩm còn có chứa chứa chiết xuất rau má, vitamin E, sodium hyaluronate giúp tăng khả năng dưỡng ẩm và làm dịu da.



Người dùng nhận xét

Sau khi sử dụng sản phẩm này đều đặn trong 1 tháng, làn da của tôi đã được cải thiện khá nhiều, lỗ chân lông thu nhỏ hơn, tổng thể làn da láng mịn. Khi mới thoa lên da, em nó có thể gây kích ứng nhẹ ở những vùng vết thương hở nhưng không quá đáng kể. Da được làm sạch sâu nên tình trạng mụn đầu đen cũng giảm đi khá nhiều. - H (K14)

Mô tả

Thành phần chứa 5% AHA Mandelic Acid Có chứa chiết xuất rau má, vitamin E, sodium hyaluronate Độ pH 4.5 Không màu, có mùi thảo mộc nhẹ Giúp làm sạch sâu, cải thiện kết cấu làn da, làm sáng tông da

Phù hợp với

Người có làn da thô ráp, xỉn màu Da khô, nhạy cảm nhưng vẫn muốn dùng toner chứa acid

Nơi mua gợi ý

Hasaki; Boshop



3. Labo Labo Super Keana Lotion (khoảng 300.000 VNĐ/100ml)

Đây là em toner khá nổi tiếng tại Nhật Bản, Trung Quốc vì khả năng cải thiện kích cỡ lỗ chân lông hiệu quả. Dù có chứa nhiều loại acid nhưng Labo Labo Super Keana Lotion khá nhẹ nhàng, không gây kích ứng hay châm chích, thành phần bạc hà còn tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái khi thoa lên da. Ngoài ra, có thể dùng sản phẩm cùng máy đẩy tinh chất để tăng khả năng làm sạch sâu, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giảm mụn đầu đen.



Người dùng nhận xét

Sau khi rửa mặt tôi sẽ đổ lotion ra bông tẩy trang rồi lau đều toàn mặt, lotion tạo cảm giác mát lạnh, sảng khoái nhờ thành phần bạc hà. Từ sau khi sử dụng loại lotion này, tôi cảm giác lỗ chân lông to, mụn đầu đen được cải thiện rõ rệt, da se khít căng mịn, các bước dưỡng sau lotion cũng thẩm thấu nhanh hơn. - Quỳnh

Mô tả

Thành phần chứa nhiều loại AHA như glycolic acid, malic acid, lactic acid Có chứa chiết xuất lên men và bạc hà tạo cảm giác mát nhẹ Không màu, không mùi, không gây kích ứng Giúp làm sạch sâu, se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm nhẹ Có thể dùng cùng máy đẩy tinh chất để tăng hiệu quả

Phù hợp với

Người có lỗ chân lông to, da thô ráp Người có làn da nhạy cảm Người nhiều mụn đầu đen, da dễ lên mụn Người sở hữu máy đẩy tinh chất