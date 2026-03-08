Khi con bước vào độ tuổi mẫu giáo, nhiều bậc cha mẹ thường chỉ quan tâm đến việc con ăn ngủ thế nào, có hòa đồng với bạn bè hay không. Thế nhưng, trong môi trường lớp học đông trẻ, giáo viên mầm non cũng có những “quy tắc bất thành văn” mà không phải phụ huynh nào cũng biết.

Trên thực tế, giáo viên không hề ghét hay phân biệt đối xử với bất kỳ đứa trẻ nào. Tuy nhiên, có một số kiểu hành vi của trẻ khiến việc chăm sóc, dạy dỗ trở nên khó khăn hơn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp. Vì vậy, nếu bố mẹ sớm nhận ra và điều chỉnh cho con, việc hòa nhập ở trường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Dưới đây là 3 kiểu trẻ thường khiến giáo viên “đau đầu” nhất ở lớp mẫu giáo.

1. Trẻ quá phụ thuộc, việc gì cũng phải có người giúp

Ở lớp mẫu giáo, giáo viên thường phải chăm sóc cùng lúc 15–30 trẻ. Vì vậy, những kỹ năng tự lập cơ bản như tự ăn, tự cất đồ chơi, tự đi vệ sinh… là điều rất quan trọng.

Thế nhưng, có những bé gần như việc gì cũng cần người lớn làm thay. Từ việc mặc áo, cầm thìa ăn cơm cho đến việc dọn đồ chơi sau khi chơi xong.

Khi ở nhà, điều này có thể không phải vấn đề lớn vì bố mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng khi vào lớp, nếu một bé liên tục cần cô giáo hỗ trợ, điều đó sẽ khiến giáo viên khó cân bằng thời gian chăm sóc các trẻ khác.

Nhiều giáo viên mầm non chia sẻ rằng, họ thường rất vui khi gặp những bé dù còn nhỏ nhưng biết tự làm những việc đơn giản như xếp dép gọn gàng, tự xúc cơm hay biết nói “con tự làm được”.

Vì vậy, trước khi cho con đi mẫu giáo, bố mẹ nên tập cho trẻ một số kỹ năng cơ bản như tự ăn, tự cất đồ chơi, biết nhờ giúp đỡ khi cần. Những điều nhỏ này sẽ giúp con tự tin hơn rất nhiều khi đến lớp.

2. Trẻ thường xuyên đánh bạn, khó kiểm soát cảm xúc

Ở lứa tuổi mầm non, trẻ chưa biết cách diễn đạt cảm xúc rõ ràng. Vì vậy, khi bực tức hoặc không hài lòng, nhiều bé có xu hướng đẩy bạn, giật đồ chơi hoặc thậm chí đánh bạn.

Một vài lần xô xát nhỏ là chuyện khá bình thường trong lớp học. Nhưng nếu một đứa trẻ thường xuyên có hành vi gây hấn, điều đó sẽ khiến giáo viên rất vất vả trong việc quản lý lớp.

Không chỉ vậy, những trẻ khác cũng có thể sợ hãi hoặc tránh chơi cùng, khiến bé dễ bị cô lập.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân không phải do trẻ “hư”, mà vì trẻ chưa được dạy cách kiểm soát cảm xúc.

Cha mẹ có thể giúp con bằng cách:

Dạy con nói ra cảm xúc: “Con đang tức giận”, “Con không thích điều này”. Hướng dẫn cách giải quyết mâu thuẫn: xin lại đồ chơi, nhờ cô giáo giúp đỡ. Không cổ vũ hành vi bạo lực, dù chỉ là nói đùa.

Khi trẻ biết cách thể hiện cảm xúc bằng lời nói thay vì hành động, môi trường lớp học sẽ trở nên dễ chịu hơn cho cả con và giáo viên.

3. Trẻ quen được nuông chiều, không biết tuân theo quy tắc

Ở nhà, nhiều bé là “trung tâm của cả gia đình”. Ông bà, bố mẹ đều chiều chuộng, nên trẻ quen với việc muốn gì được nấy.

Nhưng khi đến trường, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Lớp học luôn có quy tắc chung: phải xếp hàng, chờ đến lượt, không giành đồ chơi, đến giờ là phải ăn hoặc ngủ.

Những bé quen được nuông chiều thường khó thích nghi với điều này. Khi bị nhắc nhở, trẻ có thể khóc lóc, ăn vạ hoặc phản ứng mạnh.

Điều này khiến giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì kỷ luật lớp học.

Vì vậy, trước khi con đi mẫu giáo, bố mẹ nên tập cho trẻ làm quen với các quy tắc đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn:

Chơi xong phải cất đồ chơi. Đến giờ ăn thì ngồi vào bàn. Muốn lấy đồ phải xin phép.

Những thói quen nhỏ này sẽ giúp trẻ dễ dàng thích nghi với môi trường tập thể.

Điều quan trọng nhất: Không có đứa trẻ “bị ghét”, chỉ có hành vi cần được hướng dẫn

Thực tế, giáo viên mầm non luôn mong muốn mỗi đứa trẻ đều được phát triển tốt trong môi trường lớp học. Họ không ghét bất kỳ bé nào, nhưng những hành vi khó kiểm soát có thể khiến việc chăm sóc trở nên vất vả hơn.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là trách móc trẻ, mà là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Khi bố mẹ giúp con hình thành thói quen tự lập, biết kiểm soát cảm xúc và tôn trọng quy tắc chung, trẻ không chỉ được giáo viên yêu quý hơn mà còn dễ dàng hòa nhập với bạn bè.

Với trẻ nhỏ, những điều tưởng chừng rất đơn giản hôm nay lại chính là nền tảng quan trọng cho tính cách và kỹ năng sống sau này.