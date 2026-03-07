3 cung hoàng đạo dễ "mua sắm theo cảm xúc" nhất: Có mẹ bỉm có nằm trong danh sách này không?

Nhiều mẹ bỉm sau khi sinh con đều nhận ra một điều: tiền không phải là tất cả, nhưng nuôi con thì gần như lúc nào cũng cần đến tiền. Từ bỉm sữa, quần áo, đồ chơi đến những món đồ nhỏ xíu cho bé… thứ gì cũng khiến ví tiền “hao hụt” nhanh chóng.

Vì vậy, học cách chi tiêu hợp lý là điều rất cần thiết với các gia đình có con nhỏ. Thế nhưng trong thực tế, có những mẹ bỉm rất dễ mua sắm theo cảm xúc. Chỉ cần thấy món đồ nào đáng yêu, tiện cho con hoặc khiến mình vui một chút là lập tức cho vào giỏ hàng.

Trong 12 cung hoàng đạo, có 3 cung được cho là dễ “mua sắm bốc đồng” nhất. Nhiều mẹ bỉm đọc xong thường bật cười: “Hóa ra mình cũng nằm trong danh sách này!”

1. Bạch Dương: Thấy đồ cho con dễ thương là khó cưỡng

Các mẹ bỉm thuộc cung Bạch Dương thường rất nhiệt tình và giàu cảm xúc. Khi chăm con nhỏ, họ luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất.

Chính vì vậy, mỗi khi nhìn thấy quần áo xinh xắn, đồ chơi mới hay những món đồ tiện ích cho bé, Bạch Dương rất khó kiềm chế mong muốn mua về.

Ban đầu chỉ định xem cho vui, nhưng rồi lại nghĩ:

“Thôi mua luôn cho con, dùng chắc cũng tiện.”

Đến khi hàng về nhà mới chợt nhận ra: hình như mình vừa mua thêm một món chưa thật sự cần thiết.

Dù vậy, Bạch Dương cũng là người khá năng động và giỏi xoay xở. Họ biết cân bằng lại chi tiêu sau đó, nên việc “lỡ tay mua sắm” đôi khi cũng không phải vấn đề quá lớn.

2. Nhân Mã: Nuôi con vất vả, thỉnh thoảng phải tự thưởng cho mình

Nhân Mã là kiểu mẹ bỉm sống khá thoải mái và lạc quan. Với họ, việc nuôi con tuy vất vả nhưng cũng là một hành trình nhiều niềm vui.

Chính vì vậy, đôi khi họ không quá khắt khe với bản thân trong chuyện chi tiêu.

Một chiếc váy mới, một món đồ trang trí cho phòng của con, hay thậm chí một ly đồ uống yêu thích… đều có thể trở thành “phần thưởng nhỏ” sau một ngày chăm con mệt mỏi.

Trong mắt người khác, Nhân Mã có thể hơi “thoáng tay”. Nhưng với họ, tiền bạc ngoài việc chi cho gia đình, đôi khi cũng nên dùng để tạo ra niềm vui và năng lượng tích cực.

3. Bảo Bình: Chỉ cần thấy món đồ thật sự thích

Các mẹ bỉm thuộc cung Bảo Bình thường khá lý trí và có suy nghĩ riêng. Họ không phải kiểu người mua sắm theo trào lưu.

Nhưng nếu gặp đúng món đồ mình thích – chẳng hạn một món đồ thông minh giúp chăm con dễ hơn, hay một món đồ độc đáo cho bé – Bảo Bình sẵn sàng quyết định rất nhanh.

Họ ít khi mua quá nhiều thứ linh tinh, nhưng khi đã mua thì thường chọn những món khá “chất lượng” hoặc khác biệt.

Trong suy nghĩ của Bảo Bình, tiền bạc không phải thứ cần quá lo lắng nếu biết cách kiếm và sử dụng hợp lý.

Mẹ bỉm đôi khi “mua sắm theo cảm xúc” cũng không sao

Thực tế, Bạch Dương, Nhân Mã và Bảo Bình đều có một điểm chung: coi trọng niềm vui và cảm xúc trong cuộc sống.

Khi đang nuôi con nhỏ – giai đoạn vừa bận rộn vừa nhiều áp lực – đôi khi việc mua một món đồ nhỏ cho con hoặc tự thưởng cho bản thân cũng là cách giúp tinh thần thoải mái hơn.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là biết cân bằng giữa chi tiêu và kế hoạch tài chính gia đình.

Bởi với các mẹ bỉm, niềm vui không chỉ đến từ việc mua sắm, mà còn từ những khoảnh khắc nhìn con lớn lên từng ngày. Và đó mới là “món quà” quý giá nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm