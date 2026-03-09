3 kiểu trẻ đi mẫu giáo luôn được cô yêu quý, bạn bè thích chơi cùng: Bố mẹ tinh ý sẽ nhận ra từ rất sớm

Không phải trẻ học giỏi nhất lớp, cũng không phải bé nói nhiều nhất, nhưng trong mỗi lớp mầm non luôn có những em bé đặc biệt được cô giáo yêu quý và bạn bè thích chơi cùng. Những đứa trẻ này thường có 3 đặc điểm rất rõ ràng ngay từ nhỏ.

Lớp mầm non luôn có những “em bé được yêu mến”

Ở môi trường mầm non, mỗi đứa trẻ đều có tính cách khác nhau. Có bé hoạt bát, có bé trầm lặng, có bé thích khám phá, cũng có bé khá nhút nhát.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều giáo viên mầm non, trong lớp thường có một số em bé rất dễ nhận được thiện cảm của cả cô giáo lẫn bạn bè. Các em không nhất thiết phải là người học nhanh nhất hay nổi bật nhất, nhưng lại luôn được mọi người yêu mến.

Điểm chung của những đứa trẻ này nằm ở cách cư xử và khả năng hòa nhập với tập thể.

Dưới đây là 3 kiểu trẻ thường được giáo viên mầm non yêu quý và bạn bè thích chơi cùng.

1. Trẻ biết chia sẻ và quan tâm đến bạn bè

Trong lớp học mầm non, trẻ bắt đầu làm quen với cuộc sống tập thể: cùng chơi đồ chơi, cùng tham gia hoạt động và cùng học cách giải quyết những xung đột nhỏ.

Những em bé sẵn sàng chia sẻ đồ chơi, nhường bạn khi cần hoặc giúp bạn nhặt đồ bị rơi thường rất dễ được yêu mến.

Theo các giáo viên, những hành động tưởng chừng rất nhỏ này lại giúp trẻ xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè.

Khi một đứa trẻ biết nghĩ cho người khác, các bạn trong lớp cũng sẽ cảm thấy thoải mái và muốn chơi cùng. Đây cũng là kỹ năng xã hội quan trọng giúp trẻ hòa nhập tốt hơn trong môi trường học đường.

2. Trẻ lễ phép và biết lắng nghe

Một đặc điểm khác khiến giáo viên đặc biệt có thiện cảm là những em bé lễ phép và biết lắng nghe.

Ở độ tuổi mầm non, việc trẻ biết chào hỏi, nói lời “cảm ơn” hay “xin lỗi” khi cần đã là một bước tiến quan trọng trong việc hình thành nhân cách.

Những em bé lễ phép thường mang lại cảm giác dễ chịu cho người xung quanh. Không chỉ giáo viên mà cả bạn bè cũng dễ dàng cảm thấy gần gũi với những bạn nhỏ như vậy.

Theo nhiều giáo viên, thói quen giao tiếp lễ phép của trẻ thường được hình thành từ gia đình, khi cha mẹ kiên nhẫn hướng dẫn và làm gương trong cuộc sống hằng ngày.

3. Trẻ vui vẻ, hòa đồng và thích tham gia hoạt động chung

Trong lớp mầm non, những em bé có tính cách vui vẻ, cởi mở và sẵn sàng tham gia các hoạt động chung thường rất dễ hòa nhập.

Các bé có thể không phải là người dẫn đầu trò chơi, nhưng luôn hào hứng khi tham gia cùng các bạn và không ngại thử những điều mới.

Chính sự thân thiện và tích cực này giúp các em nhanh chóng kết bạn, đồng thời tạo ra bầu không khí vui vẻ trong lớp học.

Theo các giáo viên mầm non, trẻ có khả năng hợp tác và hòa đồng thường sẽ nhận được nhiều tình cảm từ cả cô giáo lẫn bạn bè.

Điều giáo viên mầm non mong muốn nhất ở trẻ

Nhiều giáo viên cho rằng ở giai đoạn đầu đời, điều quan trọng không phải là trẻ học được bao nhiêu chữ cái hay làm được bao nhiêu phép tính.

Điều đáng quý hơn cả là trẻ dần hình thành những thói quen tốt như biết chia sẻ, biết lễ phép và biết hòa đồng với mọi người.

Những kỹ năng xã hội này sẽ theo trẻ suốt quá trình trưởng thành, giúp các em xây dựng những mối quan hệ tích cực trong học tập và cuộc sống.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng về việc con có học nhanh hay không, nhiều chuyên gia khuyên cha mẹ nên dành thời gian dạy con những điều đơn giản trong cuộc sống hằng ngày.

Bởi trên thực tế, một đứa trẻ được yêu mến không phải vì con giỏi nhất lớp, mà vì con biết cư xử tử tế với những người xung quanh.