Em bé 7 tháng tuổi bò tới ôm mẹ đang khóc: Đứa trẻ sẽ dùng hành động ban sơ nhất để thể hiện thứ tình yêu thuần khiết nhất

3 giờ 17 phút sáng, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Chiếc áo ngủ lấm tấm vết sữa của chị Lâm Duyệt đã lần thứ ba bị nước mắt làm ướt. Người mẹ trẻ lặng lẽ vùi mặt vào lòng bàn tay, những cảm xúc nặng nề sau sinh giống như màn đêm ngoài cửa sổ – đặc quánh và khó xua tan.

Đúng lúc ấy, em bé 7 tháng tuổi nằm trong cũi bỗng phát ra những tiếng “ư ử” khe khẽ. Khi chị Lâm vội vàng lau nước mắt, điều bất ngờ đã xảy ra: đứa trẻ còn chưa biết đi ấy chống cả tay lẫn chân lên tấm đệm, chậm chạp bò về phía mẹ.

Hình ảnh em bé nhỏ xíu kiên nhẫn bò từng chút một, giống như một chú rùa con vụng về, khiến người mẹ không khỏi sững lại.

Cái ôm nhỏ nhưng đầy ấm áp

Khi cậu bé cuối cùng cũng bò tới gần, em bất ngờ lao cả người vào lòng mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, chị Lâm Duyệt ngửi thấy mùi quen thuộc của sữa và phấn thơm trẻ em.

Đôi bàn tay mũm mĩm của bé khẽ chạm vào khuôn mặt mẹ. Rồi em bỗng nhe miệng cười, để lộ hai chiếc răng sữa vừa mới nhú và phát ra tiếng cười khúc khích.

Chỉ một cái ôm đơn giản nhưng lại khiến người mẹ trẻ cảm thấy ấm lòng hơn bất cứ lời an ủi nào.

Khoảnh khắc ấy cũng khiến những khái niệm khô khan trong sách vở về “cột mốc phát triển cảm xúc của trẻ sơ sinh” trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Trẻ nhỏ có thể cảm nhận cảm xúc của mẹ

Theo các chuyên gia nuôi dạy trẻ, khoảng 7 tháng tuổi là giai đoạn nhiều em bé bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng khi phải rời xa người chăm sóc chính. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm khả năng đồng cảm của trẻ bắt đầu hình thành.

Khi một giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mu bàn tay của con, cậu bé đã có một phản ứng khiến chị Lâm bất ngờ. Em bắt chước động tác mẹ thường làm khi dỗ ngủ: nhẹ nhàng áp trán vào cằm mẹ rồi khẽ cọ cọ.

Không cần lời nói, nhưng hành động nhỏ ấy lại giống như một cách “trò chuyện” rất đặc biệt.

Trong tâm lý học trẻ em, hiện tượng này được gọi là “phản chiếu cảm xúc”. Trẻ nhỏ có thể cảm nhận được trạng thái cảm xúc của người chăm sóc mình và phản hồi lại theo cách riêng, ngay cả khi các em chưa biết nói.

Những điều giản dị tạo nên sự gắn kết

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ dành rất nhiều thời gian để theo dõi các “cột mốc phát triển” của con, từ việc biết lẫy, biết bò cho đến những kỹ năng vận động khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quá trình nuôi dạy trẻ không chỉ nằm ở những con số hay thời điểm cụ thể.

Sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái thường được xây dựng từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, như ánh mắt nhìn nhau khi thay tã, nụ cười khi trò chuyện với con hay nhịp vỗ nhẹ sau mỗi lần cho con bú đêm.

Chị Lâm cũng nhận ra gần đây mỗi khi khóc, em bé thường nhìn phản ứng của mẹ. Trong tâm lý học phát triển, hành vi này được gọi là “tham chiếu xã hội”, khi trẻ quan sát biểu cảm của người lớn để hiểu môi trường xung quanh.

Tình yêu của trẻ nhỏ luôn rất thuần khiết

Trong nhiều cửa hàng dành cho mẹ và bé, không khó để bắt gặp các sản phẩm được quảng cáo là giúp trẻ bình tĩnh hay giảm căng thẳng. Nhưng đối với chị Lâm Duyệt, điều thực sự mang lại cảm giác được chữa lành lại là những hành động rất giản dị của con.

Đó là chiếc mũi nhỏ đỏ lên khi không thấy mẹ, là sự sốt ruột khi nghe tiếng mẹ nức nở, hay sự kiên trì bò qua cả chiếc giường chỉ để đến gần mẹ hơn.

Những cử chỉ vụng về nhưng chân thành ấy dường như cho thấy một điều rất đơn giản: khả năng yêu thương của con người đã tồn tại ngay từ những ngày đầu đời.

Trước khi biết nói “con yêu mẹ”, em bé đã thể hiện điều đó bằng hành động

Khi ánh nắng buổi sáng bắt đầu len qua tấm rèm cửa, chị Lâm nhìn đứa con đang ngủ say trong vòng tay mình.

Lúc ấy, người mẹ trẻ bỗng nhận ra rằng trên hành trình nuôi dạy con, điều quan trọng nhất không phải là con đạt được bao nhiêu cột mốc phát triển.

Bởi trước khi biết nói câu “con yêu mẹ”, một đứa trẻ đã nhiều lần thể hiện tình cảm ấy bằng cách đơn giản và thuần khiết nhất – một cái ôm nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.

Nguồn: Sohu