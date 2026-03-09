Ái nữ đại gia Minh Nhựa khoe ảnh ngọt ngào bên con gái, “công chúa nhỏ” Jayla càng lớn càng xinh xắn, vibe tiểu thư tài phiệt không lẫn đi đâu được

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ái nữ của đại gia Minh Nhựa – Joyce Phạm, khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào chụp cùng con gái Jayla. Trong bộ ảnh mới, hai mẹ con diện trang phục ton-sur-ton, tạo dáng đáng yêu và tràn ngập năng lượng tích cực, nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ.

Joyce Phạm là mẹ 4 con với 3 trai - 1 gái và bé Jayla là con thứ 2 trong gia đình. Chính vì vậy, cô bé thường xuyên được mẹ đầu tư những bộ váy áo xinh xắn, đặc biệt là những set đồ đôi để hai mẹ con cùng "làm điệu".

Trên trang cá nhân, Joyce Phạm không ít lần chia sẻ khoảnh khắc diện đồ đồng điệu với con gái, từ váy công chúa, váy tiểu thư cho đến những bộ trang phục dạo phố dễ thương. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hai mẹ con đều khiến người xem xuýt xoa bởi vẻ ngoài đáng yêu và phong cách thời trang nổi bật.

Nhiều người nhận xét rằng Jayla thừa hưởng khá nhiều nét xinh xắn từ mẹ. Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã bộc lộ sự dạn dĩ, biểu cảm tự nhiên trước ống kính. Những bức ảnh Joyce Phạm đăng tải thường ghi lại khoảnh khắc Jayla cười tươi, tạo dáng tinh nghịch bên mẹ, khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Bé Jayla sinh năm 2022, là con thứ hai của Joyce Phạm và ông xã Tâm Nguyễn. Trong gia đình đông con, cô bé được xem là "công chúa nhỏ" vì là bé gái duy nhất giữa 3 anh em trai. Sự xuất hiện của Jayla từng khiến Joyce Phạm vô cùng xúc động khi chia sẻ rằng từ nay gia đình đã có thêm một thành viên đặc biệt để yêu thương, chăm sóc và làm điệu cùng mẹ.

Dù tuổi đời còn khá trẻ, Joyce Phạm đã khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành mẹ của 4 nhóc tỳ. Cô sinh năm 1999, là con gái của đại gia Minh Nhựa. Năm 2019, Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn sau nhiều năm hẹn hò và nhanh chóng xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình.

Sau gần 6 năm kết hôn, cặp đôi đã chào đón lần lượt 4 em bé đáng yêu: Jayden - con trai đầu lòng (sinh năm 2020), Jayla - con gái thứ hai (sinh năm 2022), Jayson - con trai thứ ba (sinh năm 2024) và Jayric - con trai út (chào đời năm 2025).

Là mẹ của 4 nhóc tỳ, cuộc sống của Joyce Phạm luôn xoay quanh việc chăm sóc gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con. Trên mạng xã hội, bà mẹ trẻ thường xuyên đăng tải hình ảnh các bé vui chơi, đi du lịch hay tham gia những hoạt động gia đình. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù trải qua nhiều lần sinh nở liên tiếp, Joyce Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Đặc biệt, trong "hội anh em toàn con trai", bé Jayla càng trở nên nổi bật. Joyce Phạm từng chia sẻ rằng cô rất thích cảm giác được chăm chút cho con gái, từ việc chọn váy áo cho đến làm tóc, chụp ảnh kỷ niệm. Chính vì thế, những bộ đồ đôi giữa hai mẹ con thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của cô, tạo nên hình ảnh một cặp mẹ con vừa sành điệu vừa đáng yêu.