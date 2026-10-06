VietBaby Fair 2026 Hà Nội: Điểm hẹn kết nối xu hướng chăm sóc mẹ và bé hiện đại

Hà Nội, tháng 10/2026, VietBaby Fair 2026 trở lại với định hướng kết nối thương hiệu và các gia đình trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Trong bốn ngày triển lãm, khách tham quan có cơ hội tiếp cận nhiều lựa chọn sản phẩm, trao đổi trực tiếp với các đơn vị tham gia và khám phá những giải pháp phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2014 bởi Coex và SEGE Fairs, VietBaby Fair đã xây dựng một không gian kết nối dành cho ngành hàng mẹ và bé. Danh mục trưng bày bao gồm sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, dinh dưỡng và thực phẩm, thời trang và phụ kiện, đồ dùng và nội thất, sản phẩm an toàn cho trẻ, đồ chơi và giáo dục.

Không gian cập nhật xu hướng và trải nghiệm dành cho các gia đình

Với sự đa dạng của các ngành hàng, VietBaby Fair 2026 tạo điều kiện để phụ huynh tìm hiểu, so sánh và trải nghiệm sản phẩm trước khi lựa chọn. Việc gặp gỡ trực tiếp các thương hiệu cũng giúp các gia đình có thêm thông tin về đặc điểm sản phẩm, cách sử dụng và những lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn chăm sóc trẻ.

Triển lãm hướng đến trải nghiệm gắn liền với nhu cầu thực tế của phụ huynh: tìm hiểu giải pháp chăm sóc con, cập nhật xu hướng và dành thời gian khám phá cùng gia đình. Các hoạt động tương tác tại gian hàng góp phần đưa thông tin sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm những khoảnh khắc vui vẻ cho mẹ và bé.

VietBaby Fair Hà Nội 2026 diễn ra song hành với Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam - VIETEDU, mở rộng cơ hội tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc chăm sóc, học tập và phát triển của trẻ.

Nestlé mang đến điểm hẹn tìm hiểu dinh dưỡng tại gian hàng I21–I26

Trong hành trình chăm sóc con, dinh dưỡng là một trong những chủ đề được phụ huynh quan tâm. Mỗi giai đoạn phát triển đặt ra những nhu cầu khác nhau, khiến việc tìm hiểu thông tin sản phẩm và cách sử dụng trở thành một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn của gia đình.

Tại VietBaby Fair 2026 Hà Nội, Nestlé góp mặt ở gian hàng I21–I26 với hai nhãn hiệu Nestlé NAN và Nutren Junior. Không gian gian hàng được xây dựng để phụ huynh vừa tìm hiểu thông tin về dinh dưỡng, vừa tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng trẻ.

Đến gian hàng, phụ huynh có thể trao đổi với đội ngũ tư vấn, tìm hiểu thêm về sản phẩm và tham khảo những thông tin liên quan đến nhu cầu của bé. Việc tương tác trực tiếp giúp mẹ có cơ hội đặt câu hỏi, làm rõ những điều còn băn khoăn và có thêm cơ sở khi cân nhắc lựa chọn sản phẩm cho con.

Thông qua sự hiện diện tại triển lãm, Nestlé hướng đến việc kết nối với các gia đình bằng những trải nghiệm gần gũi, đưa hoạt động tìm hiểu sản phẩm trở thành một phần của hành trình khám phá tại VietBaby Fair.

Mẹ có thêm thông tin, bé có thêm niềm vui

Bên cạnh khu vực tìm hiểu sản phẩm và tư vấn, gian hàng Nestlé mang đến chuỗi hoạt động tương tác gồm photobooth, minigame, quà tặng và ưu đãi mua hàng.

Khu vực photobooth tạo không gian lưu giữ những khoảnh khắc của gia đình khi đến triển lãm. Các trò chơi và hoạt động tương tác góp phần mang lại không khí vui tươi, giúp mẹ và bé cùng tham gia trải nghiệm. Quà tặng và chương trình ưu đãi mua hàng bổ sung thêm lựa chọn cho phụ huynh trong quá trình tham quan, tìm hiểu sản phẩm.

Một điểm nhấn khác là workshop “Nghề Tay Trái”, gợi mở những ý tưởng giúp mẹ chủ động hơn về thu nhập trong thời gian chăm con. Nội dung này mở rộng trải nghiệm của người mẹ tại sự kiện, từ mối quan tâm dành cho trẻ đến những nhu cầu và dự định của bản thân.

Sự kết hợp giữa thông tin dinh dưỡng, hoạt động vui chơi và workshop tạo nên một điểm hẹn trải nghiệm đa dạng tại gian hàng Nestlé, nơi mẹ có thể tìm hiểu thêm kiến thức, bé có thêm niềm vui và cả gia đình cùng lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Kết nối thương hiệu với nhu cầu chăm sóc trẻ

VietBaby Fair 2026 Hà Nội tiếp tục phát triển vai trò kết nối các đơn vị trong ngành hàng mẹ và bé với người tiêu dùng. Với các gia đình, triển lãm là cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ trong cùng một không gian và trao đổi trực tiếp với thương hiệu. Với doanh nghiệp, đây là dịp giới thiệu giải pháp, lắng nghe câu hỏi và hiểu thêm nhu cầu của phụ huynh.

Thông qua hoạt động trưng bày, tư vấn và trải nghiệm, sự kiện hướng đến việc mang lại những thông tin thiết thực cho các gia đình trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.