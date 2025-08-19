3 chiếc túi huyền thoại tái xuất 2025: Balenciaga, CELINE, Chloé khiến giới mộ điệu rần rần

Bạn còn nhớ chiếc Balenciaga Motorcycle từng làm mưa làm gió, hay chiếc CELINE “mặt nhăn” gây sốt một thời? Những IT Bag từng khuấy đảo giới thời trang đang âm thầm trở lại. Từ làn sóng Y2K vintage mở màn bởi Balenciaga, đến màn “tiến hóa” thông minh của CELINE Luggage từ “mặt nhăn” thành “mặt cười”! Những chiếc túi từng khiến chúng ta mê mẩn thời tuổi trẻ nay lại một lần nữa nổi đình nổi đám. Phải thừa nhận rằng: “Chị em mang trên vai không chỉ là tuổi thanh xuân, mà còn là thời trang đỉnh cao".

Balenciaga Le City – Biểu tượng nghìn năm mới trở lại

Nhắc đến túi kinh điển của những năm 2000, không thể thiếu Balenciaga Le City Motorcycle. Ra mắt từ 2001, thiết kế này nổi bật với chi tiết cực kỳ “maximalist”, phom dáng bụi bặm và công năng tuyệt vời, trở thành “must-have” của tín đồ thời trang.

Hơn 20 năm sau, Le City trở lại với diện mạo mới: tái hiện trọn vẹn tinh hoa thiết kế nguyên bản, từ cấu trúc thủ công 25 miếng da ghép, đinh tán kim loại đặc trưng cho đến hiệu ứng da bóng bền bỉ. Điểm mới nằm ở phần quai và dây đeo tháo rời được bện nhiều lớp da tinh xảo.

Điểm nhấn 2025:

Chất liệu da lộn mềm mại, mang lại nét hiện đại và phóng khoáng.

Phiên bản East-West với đường ngang gọn gàng, vừa sang trọng đô thị vừa tăng công năng chứa đồ.

Sao Hàn Roh Yoon Seo đã nhanh chóng lăng xê, toát lên khí chất ngôi sao.

Giá: Balenciaga Le City Bag ~ 73,5 triệu VNĐ; Le City East-West ~ 60,6 triệu VNĐ.

Chloé Paddington – 20 năm, huyền thoại ổ khóa trở lại

Ra mắt lần đầu năm 2005, Chloé Paddington nhanh chóng trở thành “ngôi sao” của thương hiệu. Năm 2025, dưới bàn tay sáng tạo của Chemena Kamali, chiếc túi này trở lại sàn diễn mùa đông, mang đúng tinh thần “effortless luxury”. Dấu ấn không thể nhầm lẫn chính là ổ khóa bọc da, vừa sang trọng vừa cá tính.

Điểm nhấn 2025:

Kết cấu & phụ kiện kim loại được làm nhẹ hơn.

Chất liệu da wash mềm, tạo hiệu ứng vintage như chiếc túi đã gắn bó nhiều năm.

Phần mở khóa kéo và dây đeo điều chỉnh giúp tiện dụng hơn.

Không lạ khi Seulgi (Red Velvet) hay Kendall Jenner đều mê mẩn phiên bản tái sinh này.

Giá: Chloé Paddington ~ 71,9 triệu VNĐ.

CELINE Smiling Luggage – Khi “mặt nhăn” thành “mặt cười”

Trong giai đoạn đầy biến động, thời trang luôn tìm về “kinh điển”. Tân giám đốc sáng tạo Michael Rider đã tri ân Phoebe Philo bằng cách hồi sinh “Luggage Bag” – chiếc “mặt nhăn” từng làm mưa gió thập niên 2010 lần thiết kế được cải tiến thành Smiling Luggage với kiểu dáng hiện đại và chất liệu nhẹ.

Điểm nhấn: đường cong “smile” ở khóa kéo, biến chiếc túi từ “mặt nhăn” thành “mặt cười” – vừa hài hước vừa mới mẻ.

Phiên bản mới sẽ chính thức ra mắt vào mùa xuân 2026. BTS V (Kim Taehyung) đã sớm xách chiếc Smiling Luggage, phối cùng khăn lụa và charm, chứng minh đây sẽ là biểu tượng tiếp theo khiến giới mộ điệu toàn cầu “phát sốt”.



