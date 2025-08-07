Quên túi nhỏ đi, XL Bags đã quay trở lại và chất gấp 1000 lần rồi!

Thế giới thời trang luôn chuyển động không ngừng, việc những xu hướng đã trôi vào dĩ vãng bất ngờ quay trở lại là điều không lạ. Và trong năm 2025 này, spotlight của làng thời trang đang gọi tên: túi xách to bản (XL bags) . Nếu như vài năm trước, trào lưu "túi đựng cả thế giới" lên ngôi rồi lại nhường ngôi cho những chiếc micro bags bé xíu xiu, thì năm nay, xu hướng này lại quay lại với màn phô diễn vô cùng thuyết phục. Từ sàn runway đến đường phố, dù có không mê thời trang đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ thấy những chiếc túi khổng lồ đang phủ sóng trên mọi mặt trận.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các ngôi sao hàng đầu thế giới cùng túi xách khổ lớn.

Mang cả thế giới nhưng trông phải có gu



Túi oversized từng gắn liền với hình ảnh thực dụng khi người ta chọn túi vì khả năng "nhét cả thế giới" vào trong chúng. Đó là thời kỳ túi càng to càng tiện, nhưng độ to vẫn chưa thật sự leo tới tầm XL như hiện tại.

Bước sang 2025, túi oversized được nâng cấp lên size "khổng lồ", không chỉ để phục vụ nhu cầu chứa đồ, mà còn trở thành tuyên ngôn thời trang thể hiện cá tính, gout thẩm mỹ khác biệt. Những chiếc túi XL của 2025 phải càng to càng tốt, nhưng mọi chi tiết lại đều được trau chuốt: kiểu dáng phóng khoáng, phom dáng chuẩn chỉnh, chất liệu cao cấp từ da thuộc, da lộn đến canvas cao cấp.

Sự trở lại này tất nhiên không thiếu dấu ấn của những nhà mốt quyền lực như Hermès, Chanel, Balenciaga, Loewe, Miu Miu, Loro Piana... Mỗi thương hiệu lại mang đến một định nghĩa riêng về túi XL - khi thì sang trọng cổ điển, lúc lại phá cách đậm chất đường phố.

Những cái tên quyền lực nhất của làng mốt đang góp mặt trong làn sóng XL bags.

Ngoài điểm nổi bật về hiệu ứng thị giác "nhìn vào là thấy túi", những chiếc túi XL tất nhiên có full tính ứng dụng cao khi đựng thoải mái từ laptop, đồ makeup, đồ tập cho đến cả vài món đồ bạn mua trong siêu thị, hay một bộ đồ để bạn thay sau giờ làm.



Trend túi XL có thể được coi là hình ảnh thu nhỏ của một phong cách sống: năng động, mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch. Trong một ngày bạn phải di chuyển từ văn phòng đến phòng gym, từ họp khách hàng đến buổi hẹn cà phê cuối ngày, thì chiếc túi XL sẽ vừa là item chứa đồ, giúp bạn sắp xếp ổn thỏa mọi nhu cầu sống - chơi - tận hưởng, và tất nhiên, vừa là điểm nhấn đắt giá cho outfit của bạn.

Những chiếc túi cỡ đại vừa thời trang vừa tiện dụng khi đựng được cả thế giới.

XL bags - chất là vậy nhưng style nào cũng "cook" ngon ơ

Ở thời đại mà thời trang không còn nằm ở việc mặc gì, mà là mặc như thế nào để thể hiện chính mình, thì việc chọn một chiếc túi XL chính là cách bạn khẳng định gu thẩm mỹ khác biệt của mình.

Bạn có thể chọn một chiếc túi da trơn, phom dáng tối giản nhưng cứng cáp, không logo phô trương nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng của tinh thần quiet luxury. Ngược lại, những chiếc túi sở hữu thiết kế táo bạo với hình khối lạ mắt, gam màu pastel hay có các chi tiết phóng đại, phá cách lại đại diện cho tinh thần avant-garde (thời trang tiên phong) và maximalism - hai dòng chảy đang được Gen Z và giới sáng tạo toàn cầu đặc biệt yêu thích.

Không chỉ để đựng đồ, túi XL là cách bạn định hình gu thẩm mỹ riêng.

Điều thú vị là, dù sở hữu kích thước ngoại cỡ, túi XL lại không hề kén phong cách. Trái lại, chúng dễ dàng trở thành điểm nhấn để nâng tầm mọi outfit, từ đơn giản, casual đến thời thượng, phá cách.

Ví dụ khi bạn kết hợp cùng maxi dress hoặc chân váy dáng dài, túi XL sẽ tạo nên tổng thể đậm chất resort-chic, thư thái nhưng không xuề xòa, rất hoàn hảo cho những buổi dạo phố, vi vu du lịch hay brunch sang chảnh cuối tuần. Càng to bản, chiếc túi càng tăng cảm giác "chill" mà vẫn giữ được sự chỉn chu trong tổng thể.

Dù là nàng bánh bèo chính hiệu, bạn vẫn có thể "chơi lớn" với túi XL khi mix cùng váy xỏe hay maxi bồng bềnh.

Với những ngày cần sự thanh lịch pha chút cá tính, hãy thử mix túi XL cùng blazer, sơ mi oversized hoặc quần jeans lửng ống rộng. Combo kiểu này đang là lựa chọn yêu thích của nhiều fashionista, mang đến tinh thần office chic hiện đại, đủ nghiêm túc để đi làm, đi học nhưng vẫn đủ nổi bật để gây ấn tượng ở bất kỳ đâu.





Ở thái cực đối lập, khi phối với crop top, tank top và sneakers, XL bags trở thành điểm nhấn giúp cân bằng sự phóng khoáng, sexy của outfit mang đậm hơi hướng streetwear. Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với những cô nàng Gen Z theo đuổi hình tượng cool girl, thích nổi loạn và không ngại thể hiện bản thân.

Túi XL – item lý tưởng cho những cô nàng theo đuổi phong cách cool girl.

Ngay cả với những set đồ basic, đơn sắc nhất, chỉ cần thêm một chiếc túi oversized màu nổi hoặc có chất liệu độc đáo như da bóng, da vân, canvas in họa tiết, đan lưới... là tổng thể outfit đã lập tức thu hút hơn gấp nhiều lần.