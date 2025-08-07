Chanel tiếp tục tăng giá, túi Classic đạt mức tăng hơn 345% trong 15 năm

Chanel, biểu tượng bất diệt của thời trang xa xỉ, một lần nữa khiến giới mộ điệu xôn xao khi công bố tăng giá trong năm 2025. Những đợt điều chỉnh giá định kỳ từ nhà mốt lừng danh này từ lâu đã trở thành “chuyện thường ở huyện”, nhưng đây là mức tăng nằm ngoài dự kiến, khi nhiều người nghĩ rằng Chanel sẽ giữ nguyên giá trong suốt thời gian còn lại của năm.

Không nằm ngoài dự đoán, dòng túi xách biểu tượng Classic Flap Bag tiếp tục là tâm điểm của đợt tăng giá lần này. Mức tăng giá trung bình của các mẫu Chanel cổ điển là 4,27%, cao hơn một chút so với tỷ lệ lạm phát năm 2024 là 3,0%. Mức tăng cao nhất thuộc về mẫu Chanel Classic Medium Flap - tăng $500 (~13 triệu đồng).

Bảng giá mới 2025 của các mẫu Chanel cổ điển.

Chiếc túi Chanel Classic Maxi Flap này có giá gốc là $3.700 (97 triệu đồng) vào năm 2010. Hiện tại, chiếc túi này có giá là $12.800 (336 triệu đồng) - tăng giá hơn 345% trong 15 năm.

Tiếp đến 3 dòng túi: Boy Bags, Chanel 19 và Chanel 22 cũng có mức tăng đáng kinh ngạc từ 4,1 - 7,3%. Tỉ lệ tăng mạnh nhất thuộc về mẫu Chanel 22 với mức tăng $400 (~10 triệu đồng).

Từ trái sang: Boy Bags, Chanel 19 và Chanel 22 cũng nằm trong những mẫu túi tăng giá.

Chi tiết giá sau tăng của 3 mẫu túi nói trên.

Trong đợt điều chỉnh giá này, giá mẫu Chanel 25 mới ra mắt hồi quý 1 sẽ không đổi trong năm 2025.

Tại sao Chanel vẫn tiếp tục tăng giá, ngay cả khi doanh số giảm

Mức thuế 15% gần đây đối với hàng xa xỉ nhập khẩu từ châu Âu đã gây thêm áp lực lên ngành công nghiệp vốn đã chịu nhiều áp lực. Mặc dù các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton và Dior đã tránh được mức thuế 30% khắc nghiệt ban đầu, nhưng mức thuế mới vẫn đặt ra một thách thức đáng kể trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu và tính linh hoạt về giá cả bị hạn chế.

Trên lý thuyết, việc tăng giá sau khi doanh số giảm có vẻ trái với lẽ thường. Nhưng Chanel không hoạt động theo chiến lược bán lẻ truyền thống. Thay vào đó, họ đang theo đuổi một chiến lược dài hạn nhằm nâng tầm thương hiệu, một chiến lược gắn kết thương hiệu với những nhà mốt siêu độc quyền như Hermès hơn là với các thương hiệu thời trang khác.

Trên thực tế, Chanel đang dẫn đầu và viết nên chiến lược về việc tăng giá túi xách xa xỉ. Ngay cả khi doanh số bán hàng ở một số khu vực (đặc biệt là Hoa Kỳ) chậm lại và nhu cầu của người tiêu dùng giảm đi, Chanel dường như vẫn đang tăng cường sự khan hiếm của sản phẩm và uy tín của nhà mốt.

Thông tin Chanel điều chỉnh giá - tiếp tục tăng đối với người tiêu dùng gần như là một sự thách thức. Trên các mạng xã hội, công chúng và những người từng là khách hàng của hãng bày tỏ sự phản đối, đòi chia tay và tẩy chay thương hiệu. Giá cả đi ngược lại với chất lượng thành phẩm ngày một đi xuống của Chanel, là lý do được nhiều người nhắc đến.