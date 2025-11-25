24 giây đưa Kỳ Duyên lên sánh ngang với Kendall Jenner

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh, Kỳ Duyên còn được xem như một fashion icon của Vbiz với khí chất thời trang cùng gout thẩm mỹ hiện đại. Mới đây, nàng hậu lại khiến dân tình xốn xang khi xuất hiện trong outfit cá tính, thể hiện thần thái sắc lạnh đặc trưng. Từ cách chọn trang phục đến lối pose dáng, biểu cảm, tất cả đều toát lên sự tự tin và cuốn hút. Thậm chí, màn “cân đồ” chất lượng này còn giúp Miss Universe Việt Nam được netizen đặt ngang với Kendall Jenner nhờ khả năng biến hóa đa dạng và phong thái hút mắt.

Kỳ Duyên cực slay trong đoạn video mới đăng tải. (Nguồn: nguyencaokyduyen1311)

Khoác lên mình bộ đồ khá khó nhằn, Kỳ Duyên vẫn khoe trọn vóc dáng thanh thoát cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh. Mỹ nhân sinh năm 1996 diện bộ suit lụa bóng, bên ngoài layer 1 chiếc trench coat dáng lửng. Dù đều là những item có phom dáng rộng nhưng nhờ chiều cao nổi bật, nàng hậu hoàn toàn "khớp vai" một cách xuất sắc. Cô lựa chọn các phụ kiện như kính râm, đôi heels hở mũi màu đen để hoàn thiện tổng thể. Kỳ Duyên tăng thêm vibe quite luxury với tóc búi gọn gàng, layout makeup tông nude và trang sức tinh giản.

Đặc biệt, thần thái cuốn hút cùng biểu cảm lạnh lùng của người đẹp cũng khiến người xem thích thú.

Outfit rộng và layer nhiều lớp nhưng Kỳ Duyên vẫn "giải bài" một cách thuyết phục.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho khả năng "cân đồ" cùng khí chất sang chảnh, cuốn hút của Kỳ Duyên. Khoảnh khắc nàng hậu bước ra còn khiến nhiều người liên tưởng đến Kendall Jenner.

Cận cảnh visual cùng thần thái cực bén của Kỳ Duyên trong bộ ảnh mới cho BVLGARI. Cách chọn trang phục, phối màu hài hòa của nàng hậu cũng làm nổi bật bộ trang sức của "nhà Rắn" một cách tinh tế.