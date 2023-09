2023 rực rỡ của Sana: Chẳng phải visual của nhóm vẫn oanh tạc 3 mảng Fashion, Beauty và Jewelry

Sana là một trong những gương mặt nổi bật của TWICE với lượng người hâm mộ đông đảo. Nữ idol người Nhật gây ấn tượng kể từ khi mới debut với nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo cùng thần thái cuốn hút. Đặc biệt, cô càng cho thấy sức nóng khi trở thành một trong những thành viên "đắt show" nhất của girl group nhà JYP, liên tục trở thành gương mặt đại sứ cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Đáng chú ý, chỉ trong năm 2023, Sana đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với những dấu ấn trong cả 3 mảng Fashion, Beauty và Jewelry. Mỹ nhân đình đám trở thành đại sứ khu vực Nhật Bản đầu tiên và duy nhất của thương hiệu trang sức "hoàng gia" Graff, "nàng thơ" của YSL Beauty Japan, đại sứ Missha và đại sứ toàn cầu eSpoir. Mới đây, việc Prada tuyên danh phận đại sứ cho Sana cũng khiến nhiều người không khỏi mong đợi về những chiến dịch tiếp theo ở mảng Fashion của cô với nhà mốt nước Ý.

Có thể thấy, dù không phải thành viên đảm nhiệm vị trí visual của TWICE nhưng Sana đang là gương mặt được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng". Đáng chú ý, so với Tzuyu - người đảm nhiệm vị trí gương mặt của nhóm thì Sana đang có phần "lấn lướt" hơn hẳn khi lọt vào "mắt xanh" của nhiều "ông lớn" trong ngành thời trang, làm đẹp. Em út TWICE mới chỉ trở thành đại sứ của thương hiệu nội địa Hàn ZOOC chứ chưa chính thức "chạm ngưỡng" thời trang cao cấp.

Một số bình luận của netizen:

- Keo quá, đại sứ của Graff là đủ hiểu đẳng cấp thế nào rồi!

- Thần thái Sana mang vibe của luxury brand nên nhiều nhãn hàng mê cũng phải thôi.

- Quá đỉnh luôn, Sana đang cho những người thấy TWICE không hợp fashion là sai.

- Gái Nhật xịn quá, quả job với Prada và Graff đỉnh của chóp luôn!

- Mặt đẹp dáng đẹp thần thái đỉnh nên được nhiều thương hiệu ưu ái cũng phải thôi.