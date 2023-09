"Tinh hoa cố đô": Show diễn quảng bá văn hóa du lịch thông qua lăng kính thời trang

Tối 9/9/2023, tại Phố cổ Hoa Lư, TP Ninh Bình đã diễn ra Fashion Show đặc biệt mang tên "Tinh hoa cố đô". Đây là show diễn nằm trong dự án quảng bá văn hóa, du lịch thông qua lăng kính thời trang do NTK Thạch Linh khởi xướng và tổ chức.

Hội tụ trong show là 8 BST của các NTK trẻ: Thạch Linh, Minh Công, Kiên Vũ, Song Toàn, Hùng Bảo, Ivan Trần. Thông qua tà áo dài và trang phục dạ hội, Tinh hoa cố đô hướng đến tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa Việt, đặc biệt là vùng đất cố đô Hoa Lư – Ninh Bình.

Show diễn còn là nơi giúp các người mẫu tự tin sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp và độc lạ trong không gian Phố cổ Hoa Lư Ninh Bình: Mặt cầu đá nối giữa 2 bảo tháp, xung quanh là mặt hồ Kỳ Lân và phía trên cao là Kỳ Lân Sơn Tự.

NTK Thạch Linh gây ấn tượng với 3 BST tôn vinh cố đô Hoa Lư, dành tặng cộng đồng LBGT và ngợi ca ý chí, quyết tâm vươn lên của trẻ em vùng cao



BST đầu tiên được giới thiệu trong đêm thời trang đặc biệt tại Phố cổ Hoa Lư mang tên chủ đề show diễn "Tinh hoa cố đô", được thiết kế bởi Thạch Linh. BST được lấy cảm hứng từ những địa danh, đặc sản đậm chất Ninh Bình như Tràng An, Cố đô Hoa Lư, rượu Kim Sơn, dê núi Ninh Bình… "Mang cả Ninh Bình vào trong tà áo dài" – đó là điều mà NTK Thạch Linh gửi gắm để hiện thực hóa ước muốn, tâm nguyện quảng bá văn hóa, du lịch quê hương Ninh Bình qua lăng kính thời trang.

Vedette của BST áo dài "Tinh hoa cố đô" là Hoa hậu Bảo Ngọc và mẫu nhí Nguyễn Lý Thiệu Vy. Trong đó, phần trình diễn của mẫu nhí Thiệu Vy gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành tiểu công chúa, được rước trên kiệu lộng lẫy, uy nghi. Bộ áo dài mà Bảo Ngọc trình diễn sẽ được NTK tặng lại cho quê hương Ninh Bình với mong muốn quảng bá văn hóa, du lịch vùng đất cố đô.

Hoa hậu Bảo Ngọc và mẫu nhí Nguyễn Lý Thiệu Vy.

BST thứ 2 có tên gọi "Luminara". Đây là BST váy dạ hội mà NTK Thạch Linh dành tặng cộng đồng LBGT, thể hiện sự tôn trọng hành trình dám sống thật với chính mình đầy ý chí, nghị lực của họ. "BST này là tình cảm, sự trau chuốt và những thông điệp ý nghĩa tôi muốn gửi đến mọi người. Tôi tin rằng mỗi người đến với cuộc đời đều mang một vẻ đẹp, một giá trị riêng tô màu thêm cuộc sống đa dạng", NTK chia sẻ.

Miss International Queen 2023 (MIQ 2023) Nguyễn Hà Dịu Thảo và Hoa hậu nhí Hồng Lam.

Nhắc đến NTK Thạch Linh, không thể không nói đến trang phục thổ cẩm. Trong quá trình đi tìm nguồn cảm hứng cho các BST thổ cẩm, Thạch Linh đã đã được hòa mình vào thiên nhiên và cuộc sống ở Tây Bắc, chứng kiến cảnh sinh hoạt của người dân và những khó khăn của trẻ em vùng cao. Dù cuộc sống đầy khó khăn, vất vả, nhưng ở họ luôn có một ý chí sống mãnh liệt, một khát khao về một tương lai tươi sáng. BST "Rời khỏi màn sương" ngợi ca ý chí kiên cường, quyết tâm chạm đến ước mơ của những đứa trẻ vùng cao.



NTK Thạch Linh đã tài trợ toàn bộ chi phí để 2 cô bé vùng cao ra Ninh Bình tham gia show "Tinh hoa cố đô". Đó là cô bé Hồ Thị Khánh Huyền, 13 tuổi (người dân tộc Pa Cô ở thôn Pire, xã A Bung, huyện Đakrông, Quảng Trị) và bé Ksơr Kim Ánh, 10 tuổi (người dân tộc Gia Rai ở buôn Zô, xã Ealy, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Các nhà thiết kế phương Nam cùng tôn vinh di sản, quảng bá du lịch

NTK Minh Công mang đến đất cố đô Hoa Lư BST "Kinh kỳ" với những tà áo dài cùng những bộ áo yếm tứ thân. Anh chia sẻ: "Kinh kỳ trong mắt tôi là những thước phim trắng đen nhuốm màu lịch sử. Những cô gái Bắc Bộ xuất hiện trong tà áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ, e ấp sau chiếc nón quai thao toát lên vẻ đẹp thanh cao, mộc mạc nhưng lại hấp dẫn đến xiêu lòng người. Kinh kỳ còn là vùng đất mà tôi luôn dành tình cảm đặc biệt mặc dù tôi không sinh ra tại nơi này. Ở đây tôi cảm nhận được sự cổ kính, bình yên và ẩn sâu trong đấy là những giá trị lịch sử lâu đời".

Hoa hậu Lương Thùy Linh

BST "Nguyệt hồi" của NTK Kiên Vũ với first Face là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Huỳnh Phạm Thủy Tiên, vedette là Hoa hậu H'Hen Niê. BST lấy cảm hứng từ ánh trăng kỷ niệm dõi theo hành trình trưởng thành của mỗi người. BST đưa khán giả lên chuyến du hành thời gian, mở ra không gian ký ức đầy màu sắc.

Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Thủy Tiên.

NTK Song Toàn mang đến "Tinh hoa cố đô" một màu sắc rực rỡ với BST áo dài "Nhung lụa". Với sự hoài cổ và niềm cảm hứng đặc biệt với áo dài đậm nét Việt, chất liệu chủ đạo được lựa chọn cho trang phục là nhung, mềm mại và nhẹ nhàng, thanh lịch.

Đảm nhận vai trò vedette của BST "Nhung lụa" là Á hậu Miss World Vietnam 2022 Phương Nhi.

Với tông màu nữ tính và sang trọng giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, tươi tắn của người phụ nữ, Song Toàn muốn đưa mọi người trở về với không gian sang trọng đầy vương quyền từ xa xưa với BST áo dài truyền thống nhưng lại mang hơi thở của sự hiện đại.

BST "Say Xẩm" của NTK Hùng Bảo được cảm tác từ hình tượng những nữ nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật hát Xẩm, ví tà áo mềm mại bay bổng như lời ca điệu hát với nhịp điệu thăng trầm mang nét chấm phá đặc trưng, hòa quyện cùng sắc hồng sen tô điểm thêm cho vẻ yêu kiều mặn mà của từng thiết kế.

First face trình diễn BST "Say Xẩm" là Á hậu 4 Miss Teen International 2023 Bùi Vũ Xuân Nghi. Vedette là Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân.

Với lối chơi chữ vui tai, "Say Xẩm" không chỉ là câu chuyện của từng đường kim mũi chỉ mà còn mang ý nghĩa về sự say mê, say mê với những giá trị cốt lõi, say mê với trách nhiệm tiếp nối các thế hệ đi trước, kế thừa và phát huy một bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc biệt của Việt Nam.

BST "Hoa trên nước" của NTK Ivan Trần là sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang và vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên. NTK Ivan Trần chia sẻ, "Hoa trên nước" là hình ảnh bình yên và tĩnh lặng của những cánh hoa rơi trên mặt nước tạo ra bản tình ca thơ mộng trong thế giới thời trang. Sự tương phản dịu dàng của hoa và tính hiện đại của thiết kế thời trang tạo nên sự gợi cảm, lay động trái tim của người yêu cái đẹp.