20/10 chị em xinh như hoa

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 luôn là dịp đặc biệt để phái đẹp tạm gác lại những bộn bề thường nhật, dành cho mình một buổi hẹn nhẹ nhàng, thư giãn cùng người thân, bạn bè hay chính bản thân. Dù là đi café, dạo phố hay dự tiệc tối, thì một vẻ ngoài chỉn chu, tinh tế vẫn là "chìa khóa" giúp chị em thêm tự tin và rạng rỡ hơn.

Dưới đây là bốn gợi ý sản phẩm giúp nàng hoàn thiện phong thái cho một ngày 20/10 thật trọn vẹn.

1. Nước hoa Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum

Một mùi hương thật quyến rũ sẽ giúp nàng ghi điểm tuyệt đối trong buổi hẹn. Ra mắt từ năm 2006, Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum là sáng tạo của hai nhà điều chế danh tiếng Christine Nagel và Francis Kurkdjian, được xem là một trong những mùi hương đặc trưng cho vẻ đẹp nữ tính hiện đại.

Sản phẩm mở đầu với hương hoa hồng và đào nhẹ nhàng, chuyển tiếp sang tầng giữa là xạ hương gợi cảm – dấu ấn đặc trưng của thương hiệu, và kết thúc bằng sự ấm áp, sâu lắng của gỗ đàn hương, hổ phách và hoắc hương.

Nơi mua: Shopee

2. Kem nền Make Up For Ever HD Skin Foundation 30ml

Lớp nền hoàn hảo chắc chắn là "vũ khí" hoàn thiện vẻ ngoài ngọt ngào của chị em. Dòng sản phẩm Make Up For Ever HD Skin Foundation mang đến hiệu ứng "da thật – mà đẹp hơn thật" nhờ công nghệ vi điểm tiên tiến, giúp lớp nền tiệp da, mịn mượt và tự nhiên trong suốt 24 giờ. Sản phẩm có khả năng chống nước, chống mồ hôi, không lem và phù hợp với nhiều loại da từ thường đến dầu.

Đặc biệt, bảng màu đa dạng tới 40 tông giúp nàng dễ dàng tìm được sắc độ phù hợp nhất. Công thức thuần chay, thân thiện môi trường với nắp làm từ nguyên liệu hữu cơ sinh học và chai thủy tinh tái chế – cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ai hướng đến vẻ đẹp bền vững.

Nơi mua: Shopee

3. Son nhung lì The History of Whoo Gongjinhyang Mi Velvet Lip Rouge 3.5g

Item không thể thiếu nữa chính là son. Sản phẩm The History of Whoo Gongjinhyang Mi Velvet Lip Rouge mang đến chất son nhung lì cao cấp, mềm mượt và bám màu lâu.

Điểm đặc biệt nằm ở công thức Đông y truyền thống với Hồng ngọc bạch tán và Sinh khí ngũ hoa đơn, giúp nuôi dưỡng môi từ bên trong, giảm khô nứt và cải thiện sắc môi tự nhiên. Kết cấu son mịn như nhung, lên màu chuẩn xác và nhẹ môi, thích hợp cho mọi dịp từ công việc đến buổi hẹn tối.

Nơi mua: Shopee

4. Kính mát Ray-Ban Chris RB4187F 622/8G

Một chiếc kính râm hợp mặt sẽ giúp nâng tầm outfit của chị em rất nhiều đó nhé! Một trong những item bán chạy nhất của nhà Ray-ban là em Ray-Ban Chris RB4187F 622/8G lấy cảm hứng từ thiết kế Wayfarer kinh điển nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn với phần gọng mảnh, nhẹ và thanh thoát.

Đây là mẫu unisex phù hợp cho cả nam và nữ, dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau – từ váy thanh lịch đến set đồ street style cá tính.

Chất liệu cao cấp cùng tròng kính chuyển màu nhẹ mang lại cảm giác thoải mái khi đeo và bảo vệ mắt hiệu quả dưới ánh nắng, giúp nàng tự tin trong mọi khung hình.

Nơi mua: Shopee

20/10 không chỉ là ngày để nhận hoa hay quà, mà còn là dịp để mỗi người phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân. Một chút hương thơm tinh tế, lớp nền hoàn hảo, sắc son rạng rỡ và ánh nhìn tự tin – bấy nhiêu thôi cũng đủ để chị em trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình trong ngày đặc biệt này.

Ngày 20/10 - Shopee Premium khao sinh nhật, deal hời chưa từng có với livestream cùng Võ Hoàng Yến và loạt ưu đãi dành riêng cho Shopee Premium chỉ có trong gói ShopeeVIP. Mua sắm ngay trên Shopee Premium với sản phẩm của các thương hiệu hàng đầu, quà tặng độc quyền và voucher ưu đãi hấp dẫn lên đến 25%. Khám phá thêm tại: https://shopee.vn/m/shopee-premium .



