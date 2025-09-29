Keyshu "chơi lớn" 20/10 với "Mùa Tím Yêu Thương": Tặng iPhone 17 Pro Max, biến skincare thành trào lưu sáng tạo

Đây không chỉ là lần đầu tiên thương hiệu Keyshu "chơi lớn" với quà tặng khủng. Lần này, Keyshu đã tạo ra một sân chơi độc đáo, kết hợp giữa làm đẹp và sáng tạo nội dung, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng, đặc biệt là sự tham gia của Hải Triều Schannel và nhiều KOL, KOC đình đám khác.

"Mùa tím yêu thương" chính thức khởi động mang đến hàng loạt quà tặng hấp dẫn

Lan tỏa sắc tím yêu thương: Thông điệp ý nghĩa giữa mùa 20/10

"Mùa Tím Yêu Thương" lấy cảm hứng từ sắc tím – gam màu của sự thủy chung, biểu trưng cho tình cảm bền vững và những giá trị đẹp trong cuộc sống. Từ nguồn cảm hứng ấy, Keyshu mong muốn biến sắc tím thành một hành trình lan tỏa yêu thương, khơi dậy cảm xúc tích cực và tôn vinh vẻ đẹp tự tin của mỗi người phụ nữ trong ngày 20/10, để mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa tri ân và sự trân trọng.

Màn "lồng ghép" độc đáo của Hải Triều (Schannel)

Ngay khi phát động, chiến dịch đã nhanh chóng được cộng đồng sáng tạo nội dung hưởng ứng. Một trong những gương mặt nổi bật là Hải Triều (Schannel) – chàng reviewer công nghệ quen thuộc đã bất ngờ tham gia thử thách Mùa Tím Yêu Thương và nhanh chóng "thổi bùng" sức nóng cho chương trình.

Hải Triều Schannel tham gia thử thách "Mùa tím yêu thương" với màn test pin iphone 17 độc đáo

Trong video test pin iPhone 17 Pro Max mới ra mắt, Hải Triều khéo léo lồng ghép khoảnh khắc skincare xuyên đêm với mặt nạ hành tím Keyshu - Bioessense Mask O. Sự kết hợp độc đáo này không chỉ tạo nên một "plot twist" thú vị giữa công nghệ và làm đẹp, mà còn giúp truyền tải tinh thần sáng tạo tự do – yếu tố cốt lõi của thử thách Mùa Tím Yêu Thương.

Plot twist thú vị của Hải Triều Schannel: Review pin iPhone 17 biến thành skincare xuyên đêm cùng mặt nạ hành tím Keyshu

Chính nhờ sự xuất hiện của Hải Triều, thông điệp về việc làm đẹp gắn liền với phong cách sống hiện đại đã lan tỏa mạnh mẽ, khiến chương trình nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Màn kết hợp bất ngờ này mang đến một thông điệp sáng tạo: "Có iPhone 17 pin bền bỉ, nhưng có Keyshu thì làn da mới thực sự khỏe mạnh". Hải Triều không chỉ chia sẻ về trải nghiệm cá nhân mà còn trực tiếp kêu gọi cộng đồng tham gia chiến dịch để có cơ hội sở hữu những phần quà công nghệ giá trị.

Hải Triều Schannel gửi đến cộng đồng một thông điệp sáng tạo: Dù bạn đam mê công nghệ hay làm đẹp, hãy biết cách tận hưởng cả hai

Cơ hội "rinh" iPhone 17 cùng nhiều quà tặng công nghệ hấp dẫn

Tiếp nối sức nóng từ cộng đồng sáng tạo, "Mùa Tím Yêu Thương" chính thức bước vào giai đoạn lan tỏa rộng rãi, chào đón mọi người cùng tham gia, lan tỏa sắc tím thủy chung và chạm tới cơ hội nhận quà.

Để tham gia, người chơi chỉ cần sáng tạo một video review hoặc trải nghiệm sản phẩm mặt nạ hành tím Keyshu, sau đó đăng tải công khai trên các nền tảng TikTok, Facebook hoặc Instagram. Video cần kèm theo ba hashtag bắt buộc: #Keyshumuatimyeuthuong #Keyshumatnahanhtim #Keyshu và hoàn tất form đăng ký để xác nhận bài dự thi.

Cơ cấu giải thưởng năm nay được đánh giá là "ấn tượng" khi Keyshu dành tặng:

- 01 Giải đặc biệt: iPhone 17 Pro Max 512GB

-01 Giải nhất: iPhone 17 Air 256GB

- 02 Giải nhì: iPhone 17 tím 256GB

- 05 Giải ba: AirPods Pro 3

- 30 Giải may mắn: Bộ quà tặng The Centella Refine Collection

Cơ cấu giải thưởng ấn tượng của Mùa Tím Yêu Thương

Không chỉ là những phần thưởng giá trị, "Mùa Tím Yêu Thương" còn là lời tri ân và sự trân trọng mà Keyshu gửi đến phái đẹp trong mùa lễ đặc biệt. Keyshu mong muốn mỗi người phụ nữ đều tìm thấy niềm vui trong hành trình chăm sóc da, và nhận về những khoảnh khắc yêu thương đáng nhớ như chính sắc tím thủy chung mà chiến dịch đang lan tỏa.

Hãy cùng tham gia chương trình "Mùa tím yêu thương" cùng Keyshu ngay tại đây: https://zsgzffyty002.sg.larksuite.com/base/ZQHfbz0hQa24Yis3gWklAWGMg4f?table=tblgUVdbVsvy44ep&view=vewBarhgPz

Công ty TNHH Sinh Dược Bio

Địa chỉ: Lô D10-1, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 1900 1265

Website: https://keyshu.vn/