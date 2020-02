2 năm trước, Hyun Bin - Son Ye Jin đã có bộ ảnh chung đẹp "quắn quéo", gây giật mình là bức hình giống hệt style Jeong Hyeok - Se Ri trong phim

Drama Hàn gây sốt Crash Landing On You đã hết được hơn 1 tuần nhưng nhiều fan vẫn chưa nguôi ngoai cơn "vật", hụt hẫng tiếc nuối khi không còn được ngắm 2 đồng chí Hyun Bin - Son Ye Jin hàng tuần nữa. Cách để cộng đồng đẩy thuyền BinJin vượt qua thời điểm khó khăn này là xem lại từng tập phim, mò clip hậu trường săm soi chứng cứ phim giả tình thật, sưu tập ảnh gif "tình bể tình" của cặp đôi, vân vân và mây mây.

Nếu đã làm hết những điều trên rồi thì giờ làm gì đây? Quả thực trước Crash Landing On You, Hyun Bin và Son Ye Jin chỉ có duy nhất một dự án chung khác là phim điện ảnh The Negotiation, tương tác của 2 người trong tác phẩm này lại quá ít để mà quắn quéo. Nhưng các chị em khoan hãy thất vọng vì chính nhờ có The Negotiation, cặp đôi BinJin đã có cơ hội cho ra lò bộ ảnh high fashion sang xịn vào 2 năm trước.

2 năm trước, Hyun Bin và Son Ye Jin đã cùng thực hiện một bộ ảnh cho tạp chí Vogue Hàn số tháng 9/2018.

2 năm trước, ở thời điểm quảng bá cho The Negotiation, Hyun Bin và Son Ye Jin đã thực hiện một bộ ảnh cho tạp chí Vogue Hàn. Bộ ảnh này được đăng trên ấn phẩm tháng 9/2018 và đã gây được rất nhiều sự chú ý bởi không phải lúc nào người ta cũng được ngắm 2 "tường thành nhan sắc" xứ Hàn trong cùng một khung hình như vậy.

Từ 2 năm trước, người ta đã thực hiện bộ ảnh chung vừa tình lại vừa sang như thế này rồi.

Bộ ảnh chung của BinJin khi đó được thực hiện theo phong cách thời trang cao cấp, cả anh và chị cùng dát hàng hiệu đắt đỏ từ đầu đến chân, bộ nào cũng được mix&match đẹp ngất ngây. Còn dung mạo và thần thái của cặp đôi thì miễn bàn rồi, đủ để ai xem xong cũng muốn lồng vào khung rồi treo lên tường. Ngẫm ra thì phong cách của 2 người trong bộ ảnh này cũng có đôi chút tương đồng với phong cách của cặp đôi chị đẹp tài phiệt Yoon Se Ri - anh quân nhân nam thần Ri Jeong Hyeok khi đoàn tụ ở Nam Hàn trong Crash Landing On You. Hệt như duyên trời định vậy!

Bức hình chụp chung từ 2 năm trước mà đã thấy đâu đó dáng dấp của anh quân nhân Ri Jeong Hyeok và nữ tài phiệt Yoon Se Ri khi đoàn tụ tại Nam Hàn sau này rồi.

Ở thời điểm đó, ngoài bộ ảnh chính thức thì clip hậu trường cũng được tung ra, hé lộ những khoảnh khắc tác nghiệp cực kỳ mãn nhãn của cặp đôi. Để cho ra những bức hình chân dung thật "deep", cả Son Ye Jin và Hyun Bin đã cùng trổ tài diễn xuất với đôi bàn tay để làm "đạo cụ" cho bức hình của người kia. Thành phẩm thì đương nhiên là cực "art".

Tạo dáng như người mẫu high fashion chỉ là chuyện nhỏ với cặp đôi nữ thần - nam thần của xứ kim chi.

Người này "nhúng tay" vào bức hình của người kia theo đúng nghĩa đen...

... và đây là thành phẩm.

Một số hình ảnh khác trong photoshoot này của Hyun Bin - Son Ye Jin: