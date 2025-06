2 lần chuyển trường trong 6 tháng, từng tham khảo 50 cơ sở mầm non, mẹ bỉm chia sẻ kinh nghiệm khi chọn trường cho con dưới 18 tháng

Chọn trường mầm non cho con là một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của cha mẹ, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ, cảm xúc và tính cách của trẻ.

Do hoàn cảnh bắt buộc vào thời điểm đó, gia đình My - 1 mẹ bỉm ở Hà Nội phải chuyển nhà sau khi mới cho con nhỏ 1 tuổi đi học được 3 tháng. Lúc này, My 1 lần nữa phải tìm trường mới cho con ở khu vực quanh nơi mà gia đình cô mới chuyển đến.

2 lần tìm trường cho con, tìm hiểu trên dưới 50 trường mầm non và trực tiếp đến tìm hiểu khoảng 20 trường. Mẹ bỉm này chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và hi vọng những kinh nghiệm bản thân phải trực tiếp trải nghiệm sẽ giúp các mẹ bỉm có con đến tuổi đi học vớt vất vả đi phần nào

Dưới đây là những kinh nghiệm thực tế và hữu ích mà mẹ bỉm này đã đúc kết được khi chọn trường mầm non cho con.

Chọn trường mẫu giáo cho con luôn là vấn đề đau đầu với các bậc phụ huynh.

1. Xác định tiêu chí ưu tiên của gia đình

Gần nhà hoặc gần nơi làm việc: Giúp đưa đón dễ dàng, linh hoạt xử lý tình huống khẩn cấp.

Ngân sách phù hợp: Tính toán chi phí học phí, ăn uống, phí phát sinh… để tránh áp lực tài chính lâu dài.

Triết lý giáo dục/phương pháp giảng dạy: Montessori, Reggio Emilia, truyền thống hay kết hợp? Chọn cái phù hợp với tính cách con.

2. Tham quan trực tiếp trường học

Quan sát cơ sở vật chất : Lớp học có sạch sẽ, an toàn không? Sân chơi có đủ rộng không?

Xem cách giáo viên tương tác với trẻ : thân thiện, kiên nhẫn hay khô cứng, áp lực?

Đặt câu hỏi trực tiếp về lịch sinh hoạt, quy trình xử lý khi trẻ ốm, va chạm, ăn ít, quấy khóc…

Mẹo: Tham quan bất ngờ ngoài lịch hẹn để thấy hoạt động thực tế, tránh trường hợp “dàn dựng”.

Cơ sở vật chất, sân chơi, không gian và vệ sinh của trường là 1 trong những tiêu chí mẹ cần đặc biệt quan tâm.

3. Tìm hiểu đội ngũ giáo viên

Có bằng cấp sư phạm mầm non không?

Tỷ lệ giáo viên/trẻ trong lớp là bao nhiêu?

Có ổn định không hay thay đổi thường xuyên (trẻ rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý nếu đổi cô liên tục).

4. Tham khảo đánh giá từ phụ huynh cũ

Hỏi những phụ huynh có con đang học tại trường hoặc tìm các group chia sẻ kinh nghiệm nuôi con.

Lắng nghe cảm nhận thật về chất lượng chăm sóc, chế độ ăn, môi trường học, cách xử lý tình huống.

Tương tác giữa giáo viên và phụ huynh cũng như phản ứng của con với các cô là vấn đề mẹ phải luôn theo sát.

5. Chú ý đến chương trình học và hoạt động ngoại khóa

Trường có lồng ghép kỹ năng sống, âm nhạc, thể chất, tiếng Anh không?

Hoạt động ngoài trời, lễ hội có đa dạng không?

Lịch học có cân bằng giữa vui chơi – học tập – nghỉ ngơi không?

6. Tìm hiểu thực đơn và chế độ dinh dưỡng

Có đảm bảo vệ sinh, đủ chất, thay đổi đa dạng không?

Có đáp ứng chế độ riêng nếu con bị dị ứng, biếng ăn không?

7. An ninh và y tế

Cổng trường có bảo vệ không? Ra vào có kiểm soát không?

Trường có y tá hoặc bác sĩ định kỳ không? Quy trình xử lý khi trẻ bị sốt, nôn, té ngã ra sao?

Chương trình học có phù hợp với con và với nhu cầu của gia đình hay không?

8. Lắng nghe cảm xúc của con

Khi thử cho bé học vài buổi hoặc tham gia giờ làm quen, con có hứng thú không? Có sợ sệt hay khóc kéo dài không?

Con càng nhỏ thì việc chọn môi trường êm dịu, ít áp lực càng quan trọng.

Vài tips nhỏ các mẹ có thể tham khảo

1. Hãy chọn trường đã thành lập được lâu và tham khảo những nhà xung quanh. Thường thì trường được thành lập lâu có mức độ uy tín nhất định.

2. Hiệu trưởng từng là giáo viên mầm non hoặc là giáo viên mầm non về hưu.

3. Quan sát thể trạng của các bé đã theo học: Có sạch sẽ không? Có vui vẻ hoạt bát không? Có theo các cô không? Cân nặng, chiều cao của các bé đó thế nào?

4. Hãy đưa con theo cùng khi đi xem trường, các bé thường khá nhạy cảm với môi trường, nếu con dễ thích ứng thì đây cũng được xem là 1 điểm cộng.

Mặc dù mẹ không nên xem camera thường xuyên nhưng camera là tiêu chí quan trọng để chọn trường cho con, nhất là khi bé chưa nói được nhiều.

Kết luận

Chọn trường mầm non không nhất thiết phải là “trường to, học phí cao” mà là nơi con cảm thấy an toàn, được yêu thương và phát triển đúng theo khả năng . Khi cha mẹ đầu tư thời gian tìm hiểu kỹ, con sẽ có bước khởi đầu hạnh phúc và vững vàng hơn rất nhiều.