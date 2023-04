2 em bé theo ba mẹ trải nghiệm văn hóa bản làng tại Sapa theo một cách rất khác, giúp con thêm yêu và tự hào về dân tộc

Trẻ em có khả năng lưu giữ ký ức rất lâu. Vì thế khi được du lịch đến những vùng đất mới sẽ là những ấn tượng theo suốt cuộc đời các em và còn vô vàn lợi ích khi cho trẻ em đi du lịch từ nhỏ. Cuộc sống trong sự bao bọc của gia đình hoàn toàn với cuộc sống thực tế. Vì vậy, cho trẻ đi du lịch chính là cơ hội để con rèn luyện tính độc lập, thích nghi nhanh với môi trường mới. Điều này vô cùng có ích khi con trưởng thành.

Sapa là một trong những địa điểm được nhiều phụ huynh lựa chọn trải nghiệm cho các con. Tuy nhiên, thay vì đi chơi như nhiều gia đình khác, chị Vân Anh (sống tại Hà Nội) quyết định cho 2 bé Ủn (10 tuổi) và bé Ỉn (2 tuổi) trải nghiệm Sapa theo một cách rất khác. Đặc biệt là em bé Ủn rất thích thú và háo hức vì có chuyến đi khác lạ, con biết thêm nhiều kiến thức về dân tộc, văn hóa vùng miền.

Dưới đây là những kinh nghiệm cho chuyến đi Sapa 2 ngày 1 đêm cùng em bé, hy vọng sẽ giúp ích cho các bố mẹ.

Tìm địa điểm du lịch phù hợp giúp con biết thêm kiến thức về văn hóa các bản làng

Nhà mình vừa có chuyến trải nghiệm Sapa gồm 1 bé 2 tuổi và 1 bạn 10 tuổi. Tiêu chí chuyến đi lần này nhà mình là trải nghiệm văn hoá tại các bản làng, tránh xa các địa điểm check in sống ảo của giới trẻ. Thêm nữa là con nhỏ nên mình đã lựa chọn một cách tham quan phù hợp hơn.

Trước khi đi mình có ngồi research trước về các địa điểm vui chơi tuy nhiên hầu hết toàn các địa điểm sống ảo, chụp ảnh thôi. Thế rồi mình tìm ra được các bạn team Sapa Local. Đây là 1 nhóm các bạn trẻ người dân tộc Giáy và Dao còn rất trẻ và nhiệt huyết với công việc của mình. Nếu mình không nhầm thì bạn founder đã từng lên VTV với startup này.

Sau khi liên hệ mình trình bày mong muốn với tiêu chí, số lượng thành viên trong đoàn. Các bạn ấy sẽ lên kế hoạch cho mình 1 lịch trình phù hợp. Tour này sẽ có 1 bạn hướng dẫn viên đi theo gia đình từ sáng đến chiều. Các bạn hướng dẫn viên rất trẻ, nhiệt tình. Xuyên suốt tour các bạn ấy sẽ giới thiệu, chia sẻ về văn hoá các dân tộc.

Từ trang phục, sinh hoạt, tập tục riêng của mỗi dân tộc. Bạn hướng dẫn viên của mình còn ở làng đấy luôn nên quen hết cả làng, bạn mời gia đình mình vào nhà bạn bè, họ hàng rất thoải mái, tự nhiên. Nhà mình có bé nhỏ tay xách nách mang các bạn ấy cũng đeo balo xách đồ cho nữa.

Nhà mình chọn đi bản Tả Van vs Tả Phìn. Séo Mý Tỷ cũng rất đẹp vs hoang sơ nhưng nhà mình bỏ qua vì đường đi khá xa sợ bé mệt.

Đến ngày đi tour các bạn ấy đến khách sạn đợi và đi cùng.

Lịch trình đi 2 bản dành cho gia đình cho con nhỏ

- Tả Van: đi thăm Bảo tàng gia đình - đi dạo xung quanh làng, vào thăm nhà dân - ăn trưa tại homestay- trải nghiệm vẽ sáp ong của người H' mông.

- Tả Phìn: đi xung quanh bản làng - thăm tu viện cổ - ăn trưa bữa cơm gồm các món chế biển kiểu dân tộc rất ngon - tắm lá thuốc người Dao.

2 bản này đi cảm giác yên bình, thoải mái nhất là Tả Phìn kiểu chưa có bàn tay con người chạm đến. Khác xa đi bản Cát Cát.

Các bạn ý cũng có những tour đi trekking các bản này luôn nhé. Đi đường rừng rất thú vị. Các bố mẹ mong muốn cho con trải nghiệm có thể tìm hiểu thêm nhé.

Chi phí:

- Chi phí hướng dẫn viên xuyên suốt 2 ngày ở bản: 1.2tr/ ngày.

- Chi phí cho bữa ăn trưa tại bản: 600k/ bữa.

- Tắm lá thuốc người Dao: 150k/ người.

"Đối với mình chi phí bỏ ra cho trải nghiệm này là xứng đáng. Hi vọng các bố mẹ có thêm lựa chọn cho đợt nghỉ lễ hay lúc rảnh rỗi, cuối tuần sắp tới. Mình cũng hi vọng các bạn trẻ team Sapa Local lan tỏa được nhiều người biết đến vì thực sự thấy các bạn ấy tâm huyết vs mong muốn gìn giữ văn hoá dân tộc địa phương", chị Vân Anh chia sẻ.