13 thực phẩm giúp cơ thể bạn sản sinh collagen giúp da trẻ đẹp, tươi sáng

Theo nhà dinh dưỡng học người Mỹ Krista Goncalves, bổ sung collagen qua thực phẩm hàng ngày là chìa khóa giúp bạn có làn da căng mọng, trẻ trung.



Collagen là một dạng protein hình thành nên cấu trúc da, giúp cho da săn chắc và căng tràn sức sống. Có nhiều loại collagen, nhưng collagen trong cơ thể chúng ta chủ yếu bao gồm loại 1, 2 và 3. Khi cơ thể lão hóa theo năm tháng, lượng collagen sản sinh ra theo thời gian ngày một ít đi. Vì thế, làn da sẽ trở nên nhăn nheo hơn và hình thành nếp nhăn theo tuổi tác.

Vai trò của collagen trong thực phẩm hàng ngày đối với làn da

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Carrie Gabriel, thực phẩm chẳng hạn như nước hầm xương chứa một dạng collagen sinh học mà cơ thể bạn có thể hấp thụ tức thời.



Một bản báo cáo năm 2012 về dinh dưỡng và lão hóa cũng đưa ra kết luận rằng, trái cây và rau củ là biện pháp lành mạnh nhất để bổ sung collagen cho làn da, giúp làn da trẻ hóa và căng mọng.

Do đó, bạn hoàn toàn có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen nhờ thực phẩm tươi ngon sẵn có trong bếp qua bữa ăn hàng ngày.

Ăn thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen giúp tạo ra các acid amin nuôi dưỡng làn da. Theo chuyên gia dinh dưỡng và khỏe đẹp Katey Davidson, có 3 loại acid amin quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen là proline, lysine và glycine.



13 thực phẩm nên ăn để bổ sung collagen cho cơ thể

Sau đây là những thực phẩm giàu collagen và kích thích cơ thể sản sinh collagen mà bạn nên ăn để có làn da săn chắc, căng mọng:

1. Nước hầm xương

Nhà dinh dưỡng Davidson cho biết: “Nước hầm xương chứa canxi, magiê, phốt pho, collagen, glucosamine, chondroitin, acid amin và nhiều chất dinh dưỡng khác."

Nước hầm xương là một trong những món ăn bổ sung collagen giúp bạn có làn da săn chắc, tươi trẻ

Tuy nhiên, theo cô, mỗi loại nước hầm xương có thể chứa hàm lượng collagen khác nhau tùy thuộc chất lượng và những thành phần khác kèm theo.



Vì vậy, hãy đa dạng hóa bữa ăn gia đình bạn. Những món canh hoặc súp chẳng hạn như canh sườn, canh cua, canh khoai tây hầm xương, canh gà hầm,... chẳng hạn không chỉ bổ dưỡng, mà còn giúp bổ sung collagen, canxi và nhiều chất dinh dưỡng khác cho gia đình bạn.

2. Thịt gà

Thịt gà chứa nhiều mô liên kết, đó là lý do tại sao thịt gà giàu collagen. Theo một số nghiên cứu, cổ gà và sụn gà là nguồn giàu collagen được sử dụng để điều trị viêm khớp.

Thịt gà là thực phẩm giàu collagen 3. Cá, hải sản và các loại ốc, sò

Giống như các loại động vật khác, cá và các loại thủy sản có vỏ như tôm, ngao, sò,... có xương và dây chằng được tạo thành từ collagen. Một vài chuyên gia cho rằng collagen từ hải sản là một trong những loại cơ thể chúng ta dễ hấp thu nhất.

Cá và các thủy sản có vỏ như ngao, tôm, sò, ốc,.. là nguồn bổ sung collagen dễ hấp thu đối với cơ thể

Ăn bữa trưa với cá ngừ hay bữa tối với cá hồi chắc chắn sẽ bổ sung collagen cho bạn. Tuy nhiên, nên nhớ rằng phần thịt nạc chứa ít collagen hơn những phần khác, chẳng hạn như đầu cá, sụn cá hay mắt cá. Vì vậy, món canh cá hay ăn cá nhỏ hầm nguyên xương, tôm nhỏ nguyên vỏ là cách để bổ sung cả canxi lẫn collagen cho gia đình bạn.

Trên thực tế, một số nhà nghiên cứu sử dụng da cá làm nguồn bổ sung collagen peptide. Ngoài ra, hải sản cũng giàu kẽm, một trong những vi chất thúc đẩy quá trình sản sinh collagen của cơ thể.

4. Lòng trắng trứng

Trứng chứa nhiều proline, một trong những acid amin để cơ thể sản sinh collagen

Mặc dù trứng không có nhiều mô liên kết như các sản phẩm từ động vật khác, nhưng lòng trắng trứng lại chứa nhiều proline, một trong những acid amin thiết yếu giúp cơ thể tổng hợp collagen.

5. Trái cây có múi

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sản sinh pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, bổ sung đủ vitamin C rất quan trọng trong việc duy trì vẻ căng mọng của làn da.

Những trái cây họ cam quýt như cam, quýt, chanh, bưởi rất giàu vitamin C. Vì vậy, hãy ăn hoa quả giàu vitamin C hàng ngày để làn da thêm trẻ trung.

6. Quả mọng

Quả mọng rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Mâm xôi, việt quất, dâu tây, quả dâu tằm cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp làn da của bạn trắng hồng và mịn màng.

7. Trái cây nhiệt đới

Việt Nam được thiên nhiên phú cho là miệt vườn của xứ sở nhiệt đới. Những loại trái cây như ổi, xoài, dứa, vải, nhãn,... bổ sung vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp làn da của bạn trẻ đẹp, căng mịn.

Ổi, trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, chất chống oxy hóa giúp bạn duy trì làn da mịn màng

Trong ổi cũng chứa kẽm - một trong những vi chất cần thiết trong quá trình sản sinh collagen.



8. Tỏi

Theo chuyên gia dinh dưỡng Gabriel, tỏi chứa nhiều lưu huỳnh, khoáng chất vi lượng giúp tổng hợp và ngăn ngừa sự phân hủy collagen.

Tỏi chứa lưu huỳnh, vi lượng góp phần tổng hợp và ngăn ngừa phân hủy collagen

Vì vậy, bạn có thể thêm tỏi vào món xào hay nước chấm vừa để tăng hương vị món ăn, cũng là một cách thú vị bổ sung thêm chút ít collagen cho cơ thể.

Ngoài ra, tỏi còn góp phần tăng cường sức đề kháng, đặc biệt giúp bạn chống lại bệnh cúm.

9. Rau xanh

Chế độ ăn lành mạnh không thể thiếu rau xanh. Ngoài ra, rau xanh còn là "bạn đồng hành" của sắc đẹp.

Rau xanh chứa diệp lục, tiền chất giúp tăng cường sản sinh collagen cho làn da

Các loại rau có màu xanh thẫm như rau muống, rau mồng tơi, rau cải, xà lách,... có chứa diệp lục với đặc tính chống oxy hóa. Theo chuyên gia Gabriel, diệp lục làm tăng tiền chất để sản sinh collagen cho làn da.

10. Đậu đỗ

Đậu đỗ như đậu Hà Lan, đậu cô-ve, đậu tương, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ván,... là thực phẩm giàu protein, chứa các acid amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

Đậu đỗ giàu protein, chứa các acid amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen

Một số loại đậu đỗ còn rất giàu đồng, một vi chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

11. Hạt điều

Hãy biến hạt điều thành món ăn vặt ưa thích của bạn, bởi hạt điều chứa kẽm và đồng, hai loại vi chất giúp tăng cường khả năng tổng hợp collagen của cơ thể.

12. Cà chua

Cà chua rất giàu vitamin C. Chỉ một quả cà chua có thể cung cấp tới gần 30% lượng vitamin C cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen.

Cà chua giàu vitamin C và lycopene

Ngoài ra, cà chua còn chứa lycopene, chất chống oxy hóa giúp làn da trắng trẻo mịn màng.

13. Ớt chuông

Ngoài vitamin C, ớt chuông còn chứa capsaicin, hợp chất chống viêm có công dụng chống lão hóa.

Ớt chuông giàu chất chống lão hóa capsaicin

Hãy thêm ớt chuông vào các món ăn của bạn như salad, ăn kèm bánh mỳ, ớt chuông xào thịt bò, ớt chuông nướng ăn kèm hải sản hay thịt nướng,... Bằng cách này, bạn không chỉ thưởng thức thêm một món ngon mà làn da của bạn cũng trở nên đẹp hơn, cơ thể trở nên săn chắc hơn.