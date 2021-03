12 nhan sắc đình đám nhất Hoa ngữ gợi ý màu sắc trang phục hợp tuổi

Tuổi Tý: Dương Thừa Lâm

* Màu sắc may mắn: màu tím, màu vàng nâu

Dương Thừa Lâm, một trong những mỹ nhân không tuổi trẻ mãi không già của Đài Loan, cô cũng là một cô nàng tuổi Tý năng động phá cách trong tính cách cũng như gu thời trang của mình. Nàng tuổi Tý nếu muốn trẻ trung bất chấp tuổi tác hay muốn may mắn ngập tràn trong năm mới này hãy ưu ái nhiều đến những gam màu tím pastel, vàng cát cháy.

Tuổi Sửu: Quan Hiểu Đồng

* Màu sắc may mắn: Vàng, xanh tím than

Những nàng tuổi Sửu với năm bản mệnh 2021 sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi, nhưng nếu các bạn muốn chắc chắn hơn trong công việc cùng như cuộc sống hãy ưu ái gam màu vàng và xanh tím than. hai gam màu đối lập chẳng hề liên quan nhưng lại hỗ trợ cho nàng tuổi Sửu thăng hoa trong năm mới này.

Tuổi Dần: Dương Mịch

* Màu sắc may mắn: Đen, trắng

Những nàng tuổi Dần thường có cá tính mạnh mẽ dứt khoát và ngập tràn những ý tưởng hoài bão to lớn. Khi đó màu trắng tinh khôi hay sắc đen huyền bí là những gam màu đánh thức cảm hứng để kích thích sự sáng tạo và hứng khởi cho mọi cô nàng tuổi Dần. Làm việc bằng tất cả nhiệt huyết sẽ giúp nàng tuổi Dần có thêm những bước tiến mới vững chắc trong sự nghiệp cũng như mọi việc cuộc sống.

Tuổi Mão: An Tâm Á

* Màu sắc may mắn: đen, đỏ

Những trang phục màu đen trầm và điềm đạm là thích hợp nhất để mặc nơi công sở, và bạn có thể trải qua một năm may mắn với gam màu kinh điển này. Gam màu luôn ghi điểm trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là đến công sở mỗi ngày. Bên cạnh sắc đen, sắc đỏ là gam màu đặc trưng giúp nàng tuổi Mão như An Tâm Á may mắn ngập tràn cả năm.

Tuổi Thìn: Tăng Chi Kiều



* Màu sắc may mắn: Xanh ngọc, đỏ

Những nàng tuổi Thìn năm nay lại "kị" với năm Sửu, công việc có thể bị hạn chế đôi ba phần, nhưng đừng vì điều này mà bạn chán nản buông xuôi với công việc hay cuộc sống. Nàng tuổi Thìn nên diện những trang phục màu xanh lá cây, xanh ngọc và màu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn, công việc và tình duyên thuận lợi, phát triển hơn. Đừng quá lo lắng, màu sắc trang phục hợp tuổi sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nàng tuổi Thìn trong mọi hoàn cảnh.

Tuổi Tỵ: Angela Baby

* Màu sắc may mắn: Xanh dương, đỏ

Các nàng tuổi Tỵ năm nay có thể trải qua nhiều cung bậc thăng trầm, đôi khi khiến cảm hứng của bạn bị tuột dốc, để khơi gợi lại sự nhiệt huyết cho mình các nàng tuổi Tỵ hãy chọn những sắc độ khác nhau của xanh dương và đỏ. Với công việc xanh dương sẽ giúp nàng tuổi Tỵ thêm ổn định vững bước, với chuyện tình cảm sắc đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi để tình yêu của nàng tuổi Tỵ thăng hoa trong năm 2021 này.

Tuổi Ngọ: Tiểu S - em gái Từ Hy Viên

* Màu sắc may mắn: Trắng, nâu

Màu trắng mang đến cho người mặc và người nhìn cảm giác yên bình, hi vọng sẽ giúp các nàng tuổi Ngọ cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng khi gặp khó khăn nơi công sở. Cả hai đều là những gam màu dễ mix đồ và đẹp trong mọi hoàn cảnh nên nếu cần chuẩn bị cho một sự kiện hay một cuộc họp quan trọng, nàng tuổi Ngọ nhất định đừng quên 2 gam màu này nhé.

Tuổi Mùi: Trần Kiều Ân

* Màu sắc may mắn: Trắng kem, màu be, màu nâu

Những tuổi Mùi năm nay có thể gặp khó khăn đôi chút vì Mùi và Sửu kị nhau. Để phòng tránh những sự cố hay những khó khăn trong năm 2021 này, nàng tuổi Mùi nên quan tâm nhiều đến những trang phục màu trắng, be hay màu nâu. Đặc biệt nhất là những gam màu hoàn toàn có thể kết hợp cùng nhau tạo nên một bộ cánh tinh tế sang trọng vừa chuẩn đẹp vừa mang lại nhiều may mắn cho nàng tuổi Mùi.

Tuổi Thân: Thái Y Lâm

* Màu sắc may mắn: Màu hồng, màu bạc

Cá tính như Thái Y Lâm cũng chọn sắc hồng và bạc cho phong cách của mình vậy nên các nàng tuổi Thân cũng từ đó mà học theo để có một năm 2021 thuận lợi, vẹn toàn trong mọi việc nhé!

Tuổi Dậu: Côn Lăng

* Màu sắc may mắn: Màu vàng, xanh baby

Là một trong những nhân vật được các nhà mốt lừng danh săn đón, Côn Lăng - vợ của Châu Kiệt Luân, một cô nàng tuổi Dậu chính hiệu chuyên diện màu xanh baby và vàng cát để vững bước hơn trong năm 2021 này.

Tuổi Tuất: Trương Quân Ninh

* Màu sắc may mắn: Màu ghi, xanh lá cây, xanh rêu

Sự cá tính và lột xác của Trương Quân Ninh suốt năm 2020 khiến cả Châu Á phải choáng ngợp và năm 2021 này trên đà ấn tượng Trương Quân Ninh nói riêng hay những cô nàng tuổi Tuất nói chung tiếp tục chinh chiến trên mọi mặt trận và chắc chắn sẽ thành công nếu bạn có thêm màu ghi, xanh lá, xanh rêu trong style của mình.

Tuổi Hợi: Điền Phúc Chân (Hebe nhóm S.H.E)

* Màu sắc may mắn: Vàng ánh kim và xanh baby

Những cô nàng tuổi Hợi bản tính hiền lành dễ gần và dường như màu xanh baby đúng là gam màu bản mệnh hợp từ tính cách đến mọi việc trong cuộc sống. Nếu một ngày bạn muốn lột xác vẻ ngoài và phong cách của bản thân hãy chọn tông vàng ánh kim như Hebe, gam màu may mắn này sẽ giúp bạn tự tin và tỏa sáng trong mọi lĩnh vực.

Nguồn: Cosmopolitan