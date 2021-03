Oh Yoon Hee “rửa phèn” thành công ở Penthouse 2, nâng cấp style đúng chuẩn quý cô thượng lưu bậc nhất

Trong phần đầu bom tấn truyền hình Penthouse, nhân vật Oh Yoon Hee (do diễn viên Eugene thủ vai) thường bị dân mạng chê bai ngoại hình bởi có tạo hình… quá “phèn”. Điều này thực ra là rất hợp lý bởi khi ấy, Oh Yoon Hee chính là nhân vật đại diện cho tầng lớp nghèo khổ dưới đáy xã hội. Vậy nên tạo hình kém sắc nhằm giúp thể hiện rõ ràng hơn sự cách biệt giàu nghèo mà bộ phim khắc họa.

Nhưng từ khi phần 2 Penthouse được lên sóng, dân tình đã được phen trầm trồ trước màn “rửa phèn” đầy ngoạn mục của nhân vật Oh Yoon Hee. Trở thành vợ của bác sĩ Ha Yoon Cheol, cùng với sự nâng cấp về địa vị xã hội, ngoại hình của Oh Yoon Hee cũng được thăng hạng một cách rất tương xứng. Tạo hình từ kiểu tóc, makeup và đặc biệt là trang phục đều được chú trọng đầu tư hơn, giúp Oh Yoon Hee trở nên sang chảnh, đẳng cấp và quý phái hơn bội phần.

Kiểu tóc ngắn ngủn đơn điệu và sơ sài ở phần một làm tụt hạng không ít nhan vốn được coi là tượng đài ở làng idol Kpop của Eugene. Khi qua phần 2, visual nữ diễn viên đã được trở về vị trí đỉnh cao nhờ kiểu tóc dài uốn sóng lơi nữ tính. Màu tóc cũng được nhuộm mới với sắc đỏ tím nổi bật, bắt mắt. Với mái tóc dài được tạo kiểu điệu đà, nhan sắc Oh Yoon Hee trở nên xịn mịn và chanh sả hơn rõ rệt.

Bên cạnh kiểu tóc thì phần makeup ở phần 2 cũng được nâng cấp hơn hẳn. Không còn lối trang điểm nhàn nhạt như ở phần 1, makeup của Oh Yoon Hee trong phần 2 có phần cầu kỳ và đậm nét hơn. Đặc biệt là chú trọng nhấn nhá kỹ càng ở đôi mắt để thần thái nhân vật thêm sắc sảo, cuốn hút.

Trở thành một phu nhân thuộc tầng lớp thượng lưu, trang phục của Oh Yoon Hee trong phần 2 cũng được “update” rất phù hợp. Cô nàng liên tục xuất hiện trong những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, trang sức đắt đỏ và xa xỉ, trái ngược hẳn với diện mạo có phần luộm thuộm, kém tươm tất trước đây.

