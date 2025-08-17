11 local brand Việt được gái Trung khen mòn bàn phím, công lăng xê đến từ gái Thái Lan!

Đi du lịch Việt Nam, Cheli - một nữ influencer người Thái đang sống ở Trung Quốc không chỉ bận rộn khám phá những điểm đến đẹp mà còn dành thời gian "săn" local brand. Kết quả, cô nàng thu hoạch được hẳn 11 thương hiệu váy Việt khiến cô phải tấm tắc khen. Từ những chiếc đầm lụa mềm mại, váy voan bồng bềnh đến những thiết kế ôm gọn tôn dáng, mỗi brand đều mang một nét rất riêng, vừa hợp xu hướng vừa có tính ứng dụng cao. Nhờ sự lăng xê của Cheli, các brand này đã trở nên viral, nhận được nhiều lời khen ngợi của chị em quốc tế.

1. Kisserine

Đầu tiên là Kisserine - brand váy mang tinh thần hướng đến vẻ đẹp thanh lịch. Các thiết kế chủ yếu sử dụng chất liệu như lụa, satin, chiffon tạo sự mềm mại, độ rũ nhẹ và uyển chuyển theo từng chuyển động. Phom dáng được xử lý khéo léo, từ váy ôm nhẹ tôn đường cong đến dáng xoè bay bổng để đảm bảo sự cân bằng giữa nét gợi cảm và tinh tế. Bảng màu thiên về những gam pastel trang nhã như hồng phấn, kem, xanh mint, điểm xuyết các tông đậm sang trọng như đỏ rượu vang hay xanh navy tạo cá tính riêng cho từng thiết kế. Với mức giá khoảng 2 - 4 triệu đồng, Kisserine phù hợp cho những dịp tiệc tùng, sự kiện hay đơn giản là khoảnh khắc bạn muốn khoác lên mình một diện mạo trau chuốt nhưng vẫn nhẹ nhàng, tinh tế.

2. Huong Boutique

Huong Boutique được nhiều nàng mê mẩn với những item có form tôn dáng, với chất liệu brand sử dụng thường là lụa, satin, chiffon và đặc biệt là lụa Nha Xá truyền thống. Bảng màu nhẹ nhàng xen kẽ điểm nhấn trầm, form dáng đa dạng từ ôm nhẹ đến xoè thanh thoát, phù hợp cho cả công sở lẫn tiệc tùng. Mức giá 600.000đ - 3.000.000đ phản ánh rõ sự đầu tư vào chất liệu và đường may, hướng đến những cô gái yêu phong cách thanh lịch nhưng không kém phần thời thượng.

3. XIPI

XIPI là thương hiệu Việt dành cho cô nàng hiện đại muốn mặc đẹp mà không quá phô trương. Từ những đầm ren mềm mại đến váy voan tầng bay bổng, thiết kế của XIPI mang cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn, ứng dụng dễ dàng cho cả công sở và đời sống thường nhật. Mức giá hợp lý (chỉ 800.000đ - khoảng 1.000.000đ), cộng thêm những feedback hoan hỉ của hội chị em đã tạo nên sức hút khó bỏ qua trong phân khúc brand váy xinh tầm trung.

4. Sò Vintage

Từng là brand vintage-boho, Sò Vintage hiện đang chuyển hướng thành "thiên đường" váy mộng mơ với những thiết kế mang vibe công chúa, tiểu thư kèm nét sang trọng của phương Tây cổ điển. Brand này tập trung vào dòng đầm dạ hội, maxi, prom dress với chất liệu ren, lưới, voan, tulle xếp tầng…, lý tưởng cho buổi tiệc, lễ cưới hay prom night. Ưu điểm lớn nhất là thiết kế sang trọng nhưng giá lại vừa túi, chỉ từ 3.000.000đ quay đầu. Thậm chí nhiều chị em còn không ngại so sánh với brand mới của hoa hậu Lương Thùy Linh là: "Với giá như vậy thì thà mua Sò còn hơn".

5. Oceana London

Oceana London là thương hiệu thời trang Việt Nam nổi bật với thiết kế quyến rũ mà phóng khoáng. Thiết kế của shop mang cảm giác vừa nữ tính, vừa có cá tính, không lo bị nhàm, rất dễ ứng dụng cho cả đi dự sự kiện lẫn street-style hàng ngày. Giá cả thì khá hợp lý, chỉ từ 300.000đ đến dưới 2.000.0000đ cho các món như như váy lụa, đầm form midi, áo sơ mi tay phồng… Branf còn có khăn lụa, set mix-match hợp xu hướng.

6. Onmellem

OnMellem là một brand self-made từ TP.HCM với phong cách đậm chất thơ và nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm. Sản phẩm của brand này có tính ứng dụng cao, mặc được trong những dịp đặc biệt, lại thích hợp cho street-style, sống ảo và cũng rất tiện mix & match. Phân khúc giá dao động từ 200.000đ đến dưới 1.000.0000đ

7. Jolie.loft

Vibe đặc trưng của Jolie Loft là những thiết kế lụa cực mềm mại, ôm dáng thanh lịch, quyến rũ tinh tế. Có vẻ như shop nhắm đến nhu cầu diện đẹp mà không tốn quá nhiều ngân sách khi các item chỉ có giá dưới 1.600.000đ, rất hợp lý và dễ tiếp cận đến nhiều chị em phụ nữ. Từ kiểu cách cầu kỳ đến đơn giản, nhẹ nhàng đều có đủ để các nàng lựa chọn.

8. Mollynista

Nếu tìm một brand đa dạng kiểu cách từ năng động, casual đến công sở, thanh lịch hay bánh bèo ngọt ngào hay thậm chí là đồ mặc Tết thì bạn có thể tham khảo Mollynista. Đây là một thương hiệu có sự biến hóa linh hoạt để đáp ứng đủ các nhu cầu của chị em, muốn vibe nào có vibe đó. Điểm cộng nữa là đường may khéo léo, chỉn chu, thiết kế vừa vặn để ôm dáng, khoe đường cong mềm mại của body. Giá dao động khoảng 200.000đ - 1.500.000đ.

9. H.I.U Design

H.I.U Design là một trong những brand "best-seller" trên sàn Cam bởi mẫu mã ứng dụng cao và giá cả hợp lý. Brand này nổi bật với các thiết kế váy áo sử dụng chất liệu tafta, voan và lụa nhẹ phối độc đáo, không chỉ dễ mặc mà còn thanh lịch và duyên dáng. Vải tafta đặc trưng giữ phom dáng chuẩn, bóng nhẹ, ít nhăn, giúp trang phục tỏa sáng dưới ánh đèn nhưng vẫn rất thực tế để dùng hàng ngày. Mẫu mã toát lên mùi tiền nhưng giá lại khá hạt dẻ, chỉ dưới 800.000đ.

10. Hangkao Closet

Hangkao Closet thực sự là thiên đường cho những tâm hồn yêu lãng mạn pha nét thơ với các thiết kế váy dài nhiều lớp, tạo hiệu ứng bồng bềnh khi di chuyển, lãng mạn theo vibe nữ chính truyện cổ tích. Kết hợp chi tiết thủ công như hoa 3D, viền bèo hay cúp corset nhẹ và bảng màu thiên về tông nude, kem, trắng là có những set đồ xinh yêu điên đảo. Thiết kế dù mang tính nghệ thuật cao nhưng vẫn đủ tính ứng dụng chứ không chỉ để ngắm, mặc đi tiệc, dạo chơi resort hay chụp ảnh đều xinh.

11. LSOUL

So với loại brand trên thì LSOUL có phần lạc quẻ với những thiết kế cá tính, thậm chí có phần nổi loạn. Nhưng đây cũng là thương hiệu nổi nhất, được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tin dùng liên tục từ trong đến ngoài nước. Mức giá từ trung đến cao, phù hợp để đầu tư cho những chiếc váy có gu riêng cho cô gái hiện đại: nữ tính, độc lập, mạnh mẽ và vẫn gợi cảm.