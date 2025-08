Local brand mới khai trương 3 ngày của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh bị chê nặng: Chất lượng sơ sài, bán đắt vẫn sold out?

Lương Thuỳ Linh là nàng Hậu tiếp theo của Vbiz theo đuổi con đường kinh doanh thời trang với thương hiệu cá nhân mang tên Lumie Concepts vừa được khai trường ngày 1.8 vừa qua. Tại sự kiện này, nàng Hậu mời đến dàn khách mời các Hoa/Á hậu, Nhà thiết kế và người nổi tiếng. Tuy nhiên qua những cái nhìn đầu tiên về các thiết kế mới, netizen nhanh chóng có nhận xét tiêu cực về thương hiệu đầu tay của Lương Thuỳ Linh. Một ngày sau đó, làn sóng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đưa topic này trở thành một đề tài được bán tán sôi động không chỉ dưới các video mới của tài khoản Lương Thuỳ Linh và Lumie Concepts.

Nàng Hậu chia sẻ, cô vốn có đam mê thời trang từ nhỏ, thương hiệu đã được cô ấp ủ, lên kế hoạch học tập, trau dồi kỹ năng để bước chân vào lĩnh việc thiết kế và kinh doanh. Đây được xem là 1 bước đi táo bạo của mỹ nhân sinh năm 2000, khi ra mắt local brand giữa bối cảnh ngành thời trang trong nước đang đứng trước áp lực cạnh tranh gay gắt.

Theo đó, phần lớn công chúng cho rằng chất lượng sản phẩm, mẫu mã của Lumie Concepts còn đang khá nghèo nàn và thiếu độ hoàn thiện. Chưa kể với khoảng giá từ 1,3 - 2,5 triệu đồng cho mỗi sản phẩm mà Lương Thuỳ Linh đang đặt ra, là khá cao và chưa đủ sức cạnh tranh so với mặt bằng chung các local brand, shop online nhỏ lẻ trên sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Lumie Concepts đang sử dụng chất liệu chính là len tăm, đây được xem là chất liệu có chi phí không quá cao, mang đến độ thoải mái và phù hợp với phong cách thiết kế nữ tính mà thương hiệu đang hướng đến, Tuy nhiên, điểm yếu của chúng là dễ tạo nên thành phẩm trông dễ bị rẻ tiền do phom dáng chưa đủ dày dặn, cứng cáp. Đồng thời, thiết kế trơn cộng với chất vải có độ ôm, đòi hỏi người mặc thực sự cần chú trọng vào vóc dáng, nếu không sẽ rất dễ lộ khuyết điểm vùng bụng, bắp tay hoặc hông chưa thon thả. Khoản chọn nội y cũng cần chú trọng để tránh lộ nhược điểm hoặc đường viền nội y.

Lương Thuỳ Linh và dàn khách mời trong ngày khai trương (Nguồn @luongthuylinh_).

Bằng chứng là trong hầu hết các video tại tiệc khai trương có sự xuất hiện của Lương Thuỳ Linh và dàn khách mời toàn là những nhan sắc có chỗ đứng nhưng đều được nhận xét là bị dìm dáng, lộ khuyết điểm bụng dưới bởi những bộ trang phục này.

Thiết kế của Lumie Concepts tập trung vào những mẫu váy áo tối giản, nữ tính, hiện đại. Bảng màu chủ đạo gồm những tông pastel tươi sáng như hồng phấn, xanh dương, kem. Điểm nhấn xuyên suốt các thiết kế là chi tiết nơ trên quai áo, đường diềm, vạch kẻ. Những năm gần đây, nơ là hot trend được nhiều thương hiệu ưa chuộng.

Được biết, Lương Thùy Linh đã tham gia trực tiếp vào các khâu, từ lên ý tưởng, chọn chất liệu đến định hình phong cách cho bộ sưu tập đầu tiên. Tuy vậy phải thừa nhận bước đi đầu tiên này của nàng Hậu chưa tạo ra sự mới mẻ nào, thậm chí là thiếu tính đột phá. Với mức giá không mấy dễ chịu, cư dân mạng nhận xét Lương Thuỳ Linh đang tự xếp vị trí của thương hiệu khá cao chỉ bằng danh tiếng cá nhân.

Cùng lúc đó, bên dưới những bài đăng mà công chúng đang thảo luận về "tân binh" này, nhiều người cho rằng với những thiết kế như trên họ có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn ở nhiều nơi chỉ với giá vài trăm nghìn đồng cùng độ hoàn thiện từ ngang bằng đến cao hơn Lumie Concepts

"Thời mà các KOL, người nổi tiếng bán hàng nhờ fame đã qua rồi..." - một người dùng Threads bình luận. Thậm chí, "thuyết âm mưu" mà dân mạng còn đang hướng đến, cho rằng liệu đây có phải "chiêu bài" gây tranh cãi ở thời điểm mới bắt đầu của thương hiệu này hay chăng?

Không im lặng trước những đóng góp có phần gay gắt của công chúng và người tiêu dùng, Lumie Concepts đã lập tức phản hồi. Cụ thể, thương hiệu nhẹ nhàng mời netizen đến trải nghiệm trực tiếp sản phẩm khi bị chê trách việc sử dụng chất liệu quá bình thường.

Một số thiết kế na ná các item mà Lumie Concepts đang bán với giá 1 - 2 triệu đồng được netizen truyền tai nhau có thể mua được trên Taobao, Shein hay Shopee với mức giá từ 200-400 trăm nghìn đồng. Một số brand Việt với độ thực chiến dày dặn, có độ thấu hiểu thị trường cũng sẽ cho ra mức giá mềm, dễ tiếp cận hơn thương hiệu của Lương Thuỳ Linh.

So sánh Lumie Concepts với một vài cái tên đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường thời trang Việt như Rechics và She By Shj - 2 thương hiệu có định hướng phong cách tương tự. Giá bán cho các thiết kế váy áo trung bình của các brand này dao động từ 500-700 nghìn đồng, thấp hơn Lumie Concepts từ 30-50%.

Dù vẫn đang đứng dưới làn sóng chỉ trích, bất ngờ rằng sau chưa đầy 3 ngày ra mắt, một trong 2 nền tảng thương mại điện tử mà Lumie Concepts đang mở bán đã thông báo sold out toàn bộ 11 thiết kế.