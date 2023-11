11 loại nước ép tốt cho bà bầu

Hầu hết các loại nước ép trái cây nếu sử dụng đúng cách đều đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe bà bầu. Nước ép không chỉ có tác dụng giúp bà bầu thanh lọc cơ thể mà còn tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

Suốt thai kỳ, bà bầu cần chăm sóc bản thân để em bé có thể chào đời một cách khỏe mạnh, an toàn. Quan trọng hơn cả trong quá trình chăm sóc này, bà bầu cần biết những loại nước ép tốt cho bà bầu để bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày.

1. Lợi ích của nước ép đối với sức khỏe bà bầu

Nước ép trái cây chứa rất nhiều loại dưỡng chất không những tốt cho thai nhi mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ bầu như:

- Giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn

- Giải nhiệt cho cơ thể, cải thiện tình trạng nóng trong của mẹ bầu

- Cung cấp các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi như: vitamin C, E, canxi, sắt, kẽm, folate, carotene,..)

- Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu

- Hạn chế tình trạng tóc rụng sau sinh

- Duy trì huyết áp, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón ở mẹ bầu

- Giúp cải thiện vóc dáng và làn da của mẹ bầu

2. Các loại nước ép tốt cho bà bầu

2.1. Nước ép cà chua

Có bầu uống nước ép cà chua được không? Thực tế, cà chua là loại quả có thể làm thành nước ép cho bà bầu cực tốt vì trung bình 1 quả cà chua chứa tới 40% vitamin C, 20% vitamin A, và cung cấp thêm khoảng 22 calories.

Nước ép cà chua tốt cho bà bầu (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, nước ép cà chua là nguồn bổ sung sắt và canxi rất dồi dào, ngăn ngừa bệnh tiểu đường thai kỳ cho mẹ và giảm các nguy cơ bị ung thư sau sinh.

Vậy bà bầu uống nước ép cà chua được không? Thì câu trả lời là Có. Bà bầu có thể uống nước ép cà chua vì loại nước ép này đem lại rất nhiều lợi ích đối với bà bầu trong suốt thai kỳ và sau thai kỳ.

2.2. Nước ép tốt cho bà bầu đến từ cà rốt

Cà rốt là thực phẩm giàu vitamin E giúp cho tế bào thần kinh và thị giác của thai nhi được bảo vệ. Nước ép cà rốt giúp thanh lọc gan để mẹ có làn da sáng đẹp và khỏe mạnh. Không những vậy nước ép cà rốt còn giúp mẹ bầu giảm các biến chứng thai kì để bé không bị sinh non.

Bầu 3 tháng đầu uống cà rốt được không? Thì câu trả lời là Có. Bà bầu 3 tháng đầu có thể ăn cà rốt vì đây là thực phẩm giàu vitamin C, chứa lượng lớn beta carotene (tiền chất của vitamin A) rất có lợi với sức khỏe của cả mẹ và bé.

Nước ép cà rốt giàu vitamin E, tốt cho tế bào thần kinh và thị giác của thai nhi. (Ảnh: Internet)

2.3. Nước mía

Nước mía giàu chất đạm là một trong những loại nước ép tốt cho bà bầu lại có giá thành rẻ (Ảnh: Internet)

Nước mía cung cấp hàm lượng chất đạm, chất béo, vitamin và khoảng 30 loại axit hữu cơ cho cơ thể mẹ. Nếu mẹ nào trong những tháng đầu có thể thêm vài lát gừng vào cốc nước mía để giảm cảm giác nôn nghén.



2.4. Nước cam

Nước cam cung cấp nhiều vitamin C cho mẹ (Ảnh: Internet)

Nước ép tốt cho bà bầu không thể không nhắc tới nước cam. Bởi trong cam giàu folate giúp ngăn ngừa dị tật thai nhi. Mẹ bầu nên uống nước cam thường xuyên trong vòng 3 tháng đầu. Ngoài ra nước cam còn giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại các vi khuẩn gây bệnh.

Đồng thời, nước cam còn là biện pháp tự nhiên giúp mẹ bầu chống lại cảm lạnh, cảm cúm hiệu quả. Không những thế, nước cam còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh dị ứng ở trẻ sơ sinh. Đồng thời, cam còn có tác dụng giúp hình thành các mô mới và tế bào máu đỏ đóng vai trò trong việc phát triển nhau thai ở phụ nữ mang thai.

2.5. Nước dừa

Nước dừa tốt cho bà bầu vào tháng cuối thai kì (Ảnh: Internet)

Nước dừa được nhiều bà bầu lựa chọn trong những tháng cuối của thai kì. Nó giúp cung cấp lượng nước ối cần thiết trước khi sinh và khi sinh con được sạch sẽ. Nhiều bà mẹ cho rằng uống nước dừa giúp cho con khi sinh ra có làn da trắng hồng hào.

2.6. Nước ép nho

Nước ép nho giúp bà bầu chống oxy hóa (Ảnh: Internet)

Nho là một loại nước ép tốt cho bà bầu vì chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cho mẹ bầu không gặp phải các biến chứng xấu trong thời kì mang thai.

Đồng thời nước ép nho giúp cho huyết áp của mẹ bầu được ổn định, điều trị chứng táo bón do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể người mẹ. Sau khi sinh mẹ bầu cũng thường bị rụng tóc, vì vậy mà ngay từ khi mang thai bạn nên uống nước ép nho để cải thiện mái tóc của mình.



2.7. Nước ép táo

Bà bầu khở mạnh hơn nhờ nước ép táo (Ảnh: Internet)

Táo có chứa rất nhiều dưỡng chất và giúp mẹ bầu duy trì mức cân nặng ổn định của cơ thể, ngăn ngừa các bệnh tiểu đường thai kì, giúp hệ thống trí não của bé phát triển và xương khỏe mạnh. Trong thời kì mang thai mẹ bầu cũng cần rất nhiều sắt và táo chính là một lựa chọn tuyệt vời.



2.8. Nước ép lựu

Nước ép lựu cũng là một trong các loại nước ép tốt cho bà bầu. Trong lựu chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu như vitamin C, sắt và chất xơ - giúp mẹ bầu ngăn ngừa tình trạng sinh non và tiền sản giật. Bên cạnh đó, lựu cung cấp nhiều kali giúp chống lại chứng chuột rút khi mang thai của mẹ bầu.

Mỗi ngày mẹ bầu chỉ nên uống một ly nước ép lựu, vì nếu uống quá nhiều sẽ dễ khiến mẹ bị no do lựu có hàm lượng calo cao.

2.9. Nước ép ổi

Ổi là một loại trái cây rất tốt cho bà bầu vì trong ổi chứa rất nhiều vitamin C, cao gấp nhiều lần cam. Do đó mẹ bầu nên uống bổ sung nước ép ổi. Mẹ bầu cần lưu ý mua những loại ổi sạch, ổi trồng hữu cơ để đảm bảo an toàn và cần rửa sạch ổi trước khi ép lấy nước uống. Mẹ bầu cũng không nên uống quá nhiều nước ép ổi vì sẽ gây ra tình trạng đầy hơi. Ngoài ra, mẹ bầu có thể ăn ổi để được cung cấp thêm chất xơ.

2.10. Nước dâu

Nước dâu được biết đến là loại trái cây rất tốt cho mẹ bầu trong thai kỳ vì nước dâu giúp mẹ bầu có làn da trắng sáng tự nhiên khi mang thai.

Nước ép dâu tây rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu và em bé trong suốt thai kỳ - Ảnh Internet

Kèm theo đó, nước dâu còn chứa chất chống oxy hóa có khả năng xây dựng miễn dịch trong cơ thể. Nước dâu còn có chất xơ hòa tan tốt cho tim mạch. Hơn hết, trong nước dâu rất giàu folate, một chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ và bé.

Mẹ có thể làm nước dâu đơn giản bằng cách rửa sạch dâu tây dưới nước lạnh, cắt nhỏ dâu và cho dâu vào máy xay đến khi nhuyễn mịn để sử dụng.

2.11. Nước chanh

Từ xưa đến nay, nước chanh vẫn được biết đến là loại nước cung cấp nguồn vitamin C dồi dào. Không chỉ vậy, nước chanh còn chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Uống nước chanh khi mang thai đem lại nhiều chất dinh dưỡng tốt và cần thiết cho cơ thể như protein, carbohydrate, chất xơ, vitamin,… Không những thế, nước chanh còn chứa các khoáng chất, folate, kẽm và canxi, rất tốt cho mẹ và thai nhi.

Chưa kể, nước chanh còn được biết đến là lựa chọn tốt trong việc quản lý huyết áp cao trong thai kỳ. Nước chanh đồng thời cũng đem lại hiệu quả giúp kiểm soát chuyển động ruột trong khi mang thai và được sử dụng để chữa trị các vấn đề khó tiêu, táo bón trong suốt thai kỳ.

Mẹ bầu chỉ cần cắt hai quả chanh, vắt vào ly và thêm một chút muối hoặc chút đường theo sở thích để sử dụng.

Trên đây là các loại nước ép tốt cho bà bầu mà bạn nên biết để có thể bổ sung ngay những dưỡng chất có trong đó để mẹ và em bé thật khỏe mạnh.