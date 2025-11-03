10 triệu người xem cảnh con dâu lột vàng mẹ chồng trong ngày đầy tháng

Một đoạn clip ghi lại buổi đầy tháng của một em bé tại Cà Mau bất ngờ viral mạnh mẽ. Chỉ sau khoảng 4 ngày đăng tải, video đã cán mốc hơn 10 triệu lượt xem, liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Clip đầy tháng đang hút hơn 10 triệu view trên TikTok, spotlight thuộc về màn tương tác giữa mẹ chồng và con dâu. Nguồn: Khô Mực Cà Mau

Điểm khiến dân mạng “cười lăn” nằm ở màn tương tác cực duyên giữa mẹ chồng - con dâu. Ở lễ đầy tháng, theo phong tục ở nhiều địa phương, sau phần cúng Mụ sẽ đến nghi thức “khai hoa”, hay còn gọi là “bắt miếng”. Theo đó, người lớn bế em bé, chấm chút son hoặc cành hoa lên tay, môi bé và đọc lời chúc mở đầu bằng câu: “Mở miệng ra cho có bông có hoa…”

Nhưng phiên bản trong clip lại rẽ hướng một cách khó lường. Người mẹ - đồng thời là con dâu đọc tiếp: “Mở miệng ra lấy tiền bà nội… mở miệng ra lấy vàng bà nội nha con!”

Bà nội đứng cạnh nghe xong chỉ biết… đứng hình, rồi hài hước đáp trả: “Vậy sao? Chúc giỏi quá trời ha. Sao không lấy tiền bà ngoại?”

Biểu cảm ngỡ ngàng, ngơ ngác đến ngã ngửa của mẹ chồng khi nghe con dâu đọc lời chúc.

Tưởng như chỉ là câu chúc cho vui, ai ngờ màn tiếp theo còn “gắt” hơn. Hai vợ chồng đồng loạt “chốt đơn” luôn món quà đầy tháng: “Bữa nay đầy tháng vui vẻ, bà nội tặng cọng dây chuyền vàng, lột luôn đi em!”.

Trong khi mẹ chồng chưa kịp phản ứng, con dâu đã nhanh tay tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ bà và đeo cho cháu. Bà nội chỉ còn biết bật cười, vừa bất ngờ vừa chiều con: “Rồi tay đâu mà cự lại, quá trời quá đất rồi, tụi này nó trấn lột luôn".

Sau đó là màn tặng vàng mà người tặng còn bất ngờ hơn người nhận.

Chia sẻ với chúng tôi, chồng của người phụ nữ trong clip nêu trên cho biết clip nêu trên là một khoảnh khắc đời thường, chia sẻ lên mạng xã hội nhằm lưu lại kỷ niệm đẹp.

Còn về phần "lột vàng của bà nội đeo cho cháu" đang viral thì đó chỉ là chi tiết vui, mang tính chất đùa giỡn mà thôi. "Chỉ là giỡn vui thôi chứ không phải thật đâu, chắc ai xem clip này hay các clip trước đó của gia đình tôi thì đều sẽ hiểu điều này mà", chủ kênh Khô Mực Cà Màu chia sẻ.

Bữa đầy tháng của con mà content ê hề, hóa thành “sân khấu giải trí” khi loạt pha xử lý của cả nhà đều vượt ngoài kịch bản. Khán giả xem clip không chỉ bật cười vì màn “chốt đơn dây chuyền vàng” của con dâu, mà còn vì biểu cảm bất lực nhưng cực kỳ đáng yêu của bà nội. Bởi thế, clip này nhanh chóng viral, thu về hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

Nhiều người cho biết họ bị thu hút và xem đi xem lại chục lần không biết chán với phản ứng của mẹ chồng. Thái độ và cách cư xử của bà nội phần nào cho thấy sự dễ tính, dễ chịu và rất cưng cháu, yêu chiều con dâu. "Đời thường phải dễ tính và gần gũi cỡ nào thì con dâu mới dám giỡn như vậy chứ", một cư dân mạng bình luận được nhiều người đồng tình.

Ngay lúc con dâu đọc câu chúc lấy tiền lấy vàng thì bà gần như đứng hình vài giây, sau đó mới lém lỉnh đáp lại: “Vậy sao? Chúc giỏi quá trời ha. Sao không lấy tiền bà ngoại?”. Chỉ một câu nói nhưng đủ cho thấy bà nội không hề khó chịu, trái lại còn tung hứng lại rất duyên. Nhiều bình luận hài hước: “Nếu khó tính thì chắc bị mời ra khỏi buổi lễ từ phút đầu rồi, ai ngờ bà còn đối đáp mặn mà hơn cả con dâu.”

Đến khi con dâu “ra tay” tháo luôn dây chuyền vàng trên cổ mẹ chồng để đeo cho cháu, bà... bất lực vẫn chọn cách chiều con, chiều cháu, chấp nhận trở thành “nhân vật bị troll” của buổi lễ.

Trên trang TikTok dùng để bán khô mực này, gia đình cũng thỉnh thoảng chia sẻ những clip hài hước, dí dỏm trong cuộc sống đời thường. Gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt ai cũng ấn tượng với mẹ chồng thương con dâu, thương cháu và rất duyên dáng, đáng yêu.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Xin vía, nhìn mẹ chồng này mà thấy mê" - "Mẹ chồng vui tính, thương con dâu mới dám đùa giỡn vậy á. Nhà này có phúc". - "Bà nội đơ luôn mà, bà chắc không lường trước được con giỡn tới cả khúc này". - "Nhìn là biết siêu thương cháu, yêu con, được ông chồng và vợ cũng hài hước cơ". - "Chuyện nhỏ với bà nội nha". - "Ui tui xem clip nhà này thường xuyên thấy iu lắm. Mẹ chồng nói vậy đó chứ tính thương con dâu lắm, kiểu nhà này cái nết giỡn giỡn vậy đó",...

Trần Hà - Nguồn: Khô Mực Cà Mau