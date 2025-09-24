10 thương hiệu túi có doanh thu cao nhất 2025: Quá sốc với số của Balenciaga

Ngành công nghiệp túi xách xa xỉ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Nếu như trước đây khách hàng dễ dàng chi tiền theo cảm hứng, thì hiện tại họ ngày càng coi túi xách như một khoản đầu tư dài hạn. Vì vậy, các thương hiệu phải thay đổi chiến lược: tập trung vào chất lượng, sự minh bạch trong quy trình sản xuất, kể chuyện thương hiệu thật độc đáo và đặc biệt là ứng dụng công nghệ như thử đồ ảo bằng AI hay xác thực sản phẩm kỹ thuật số.

Song song đó, nhu cầu tăng cao từ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu cộng hưởng với làn sóng tiêu dùng bền vững đã khiến thị trường túi xách xa xỉ nóng hơn bao giờ hết.

Balenciaga dẫn đầu với hơn 106 triệu USD doanh thu

Theo dữ liệu mới nhất (từ 1/1 đến 4/9/2025), Balenciaga đang chiếm ngôi vương khi tạo ra hơn 106,84 triệu USD doanh thu chỉ từ túi xách, ví và phụ kiện. Các dòng hot như Rodeo, Le City và Hourglass chính là "át chủ bài" giúp thương hiệu nhà Kering bứt phá.

Đứng thứ hai là Prada với 20,44 triệu USD, phần lớn nhờ sức hút của Bonnie và dòng Re-Edition 2005 Saffiano Leather - chiếc túi được nhiều fashionista gọi là con cưng của street style.

Ở vị trí thứ ba, Coach tiếp tục chứng minh sức mạnh của phân khúc "accessible luxury" (xa xỉ dễ tiếp cận), mang về 16,75 triệu USD doanh thu. Tabby Shoulder Bag 20 và Chain Tabby Shoulder Bag chính là hai item khiến thương hiệu Mỹ này phủ sóng khắp mạng xã hội.

Bottega Veneta có mẫu bán chạy số 1 toàn cầu

Xét theo từng mẫu túi, Bottega Veneta Andiamo Clutch là quán quân doanh thu, đạt tới 10,12 triệu USD, vượt qua hàng loạt đối thủ lớn. Ngay sau đó là Prada Bonnie medium leather handbag với 8,82 triệu USD.

Danh sách top còn có sự góp mặt của Coach, Balenciaga và cả Telfar - thương hiệu trẻ nhưng tạo nên cú hit nhờ triết lý "túi xa xỉ cho tất cả mọi người".

Xu hướng túi xách trở thành "tài sản"

Thị trường túi xách 2025 chứng kiến một bước ngoặt lớn: túi xách xa xỉ ngày càng được xem là khoản đầu tư sinh lời. Những mẫu biểu tượng của Balenciaga hay Bottega Veneta không chỉ giữ giá mà còn tăng giá mạnh trên cả thị trường chính hãng lẫn resale (mua bán lại).

Sự bùng nổ này dự đoán sẽ đẩy quy mô toàn ngành lên gần 35,83 tỷ USD trong năm 2025, với châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế nhờ tập trung nhiều nhà mốt và lượng khách du lịch mua sắm cao.

Tương lai: bền vững + kỹ thuật số = công thức chiến thắng

Giới mộ điệu không chỉ muốn sở hữu sản phẩm đẹp, mà còn quan tâm tới câu chuyện phía sau: chất liệu có bền vững không, quy trình sản xuất có minh bạch không. Vì vậy, các thương hiệu buộc phải bước vào cuộc đua chuỗi cung ứng xanh, thiết kế tuần hoàn, cùng những trải nghiệm cá nhân hóa từ online đến offline.

Rõ ràng, song hành cùng thủ công tinh xảo, công nghệ sẽ trở thành trụ cột chính giúp ngành túi xách xa xỉ phát triển. Và trong cuộc chơi mới này, ai cân bằng được "di sản + hiện đại" sẽ là người thắng lớn.

Theo Retailboss