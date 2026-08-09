10 sai lầm phổ biến khi chăm sóc trẻ sơ sinh cha mẹ cần tránh

Chăm sóc trẻ sơ sinh luôn là hành trình đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn xác, bởi cơ thể trẻ trong những tháng đầu đời còn cực kỳ non nớt. Thực tế cho thấy, nhiều thói quen dân gian hay kinh nghiệm truyền miệng từ các thế hệ trước dù xuất phát từ lòng yêu thương nhưng lại thiếu cơ sở khoa học, thậm chí tiềm ẩn rủi ro trực tiếp đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Dưới đây là 10 lưu ý quan trọng trong chăm sóc trẻ sơ sinh được các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh nên lưu ý:

1. Rung lắc mạnh để dỗ dành

Nhiều người có thói quen bế xóc, đung đưa hoặc rung lắc mạnh khi ru ngủ hay dỗ trẻ ngừng khóc. Hành vi này rất nguy hiểm vì dễ dẫn đến "Hội chứng rung lắc" (Shaken Baby Syndrome) - một dạng tổn thương não nghiêm trọng không thể phục hồi, gây xuất huyết não, mù lòa, thậm chí tử vong.

2. Kiêng khem, đóng kín phòng quá mức

Quan niệm kiêng gió tuyệt đối khiến nhiều gia đình đóng chặt các cửa phòng ở cữ. Không gian ngột ngạt không chỉ làm giảm lượng oxy lưu thông mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, gia tăng nguy cơ suy hô hấp và nhiễm trùng đường thở ở trẻ nhỏ.

3. Cho trẻ ăn quá nhiều (Ép ăn)

Tâm lý mong con chóng lớn khiến không ít cha mẹ ép trẻ ti mẹ hoặc uống sữa công thức vượt quá dung tích dạ dày. Việc nạp quá nhiều thức ăn làm tăng áp lực lên hệ tiêu hóa còn non yếu, dễ gây trào ngược, đầy hơi và ảnh hưởng xấu đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

4. Hôn môi, hôn má trẻ sơ sinh

Khoang miệng người lớn chứa rất nhiều vi khuẩn và vi-rút tiềm ẩn. Do hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, những nụ hôn trực tiếp có thể vô tình truyền nhiễm các loại vi-rút nguy hiểm như HSV, RS, hoặc vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp.

5. Bó chặt chân trẻ

Thói quen quấn tã hoặc dùng dây bó chặt hai chân với mong muốn "sau này chân thẳng" là hoàn toàn sai khoa học. Việc gò ép chân ở tư thế duỗi thẳng liên tục khi xương khớp đang phát triển nhanh dễ gây ra tình trạng chấn thương, trật khớp háng hoặc lệch khung xương.

6. Thay đổi môi trường sống đột ngột

Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với không gian xung quanh. Việc liên tục di chuyển hoặc thay đổi chỗ ở khi trẻ chưa tròn tháng dễ làm mất cảm giác an toàn, khiến trẻ hoảng sợ, quấy khóc kéo dài và ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ lẫn sự phát triển thể chất.

7. Mặc quá nhiều quần áo (Hội chứng ủ ấm)

Do lo sợ trẻ bị lạnh, nhiều phụ huynh quấn quá nhiều lớp chăn áo. Việc ủ ấm quá mức khiến thân nhiệt trẻ tăng cao, đổ nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước, sốt nhiệt, thậm chí gây ra "Hội chứng ủ ấm" nguy hiểm đến tính mạng.

8. Để trẻ nằm ngủ một mình không giám sát

Hiện tượng nôn trớ sinh lý diễn ra rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Nếu không có sự theo dõi thường xuyên của người lớn, dịch nôn trớ có thể tràn ngược vào đường thở, gây ra sặc sữa, tắc nghẽn hô hấp và nguy cơ ngạt thở cấp tính.

9. Xi bô, xi tiểu quá sớm

Hệ xương và cột sống thắt lưng của trẻ sơ sinh còn rất mềm. Thói quen nâng đỡ hoặc ép trẻ ngồi xi bô sớm tạo áp lực lớn lên khung xương, dễ làm cong quẹo cột sống và ảnh hưởng xấu đến phản xạ xuất tiết tự nhiên.

10. Cạo trọc đầu cho trẻ

Quan niệm "cạo tóc máu để tóc sau này mọc dày" hoàn toàn thiếu cơ sở y học. Da đầu trẻ sơ sinh cực kỳ mỏng mỏng; việc dùng dao cạo trọc rất dễ làm tổn thương lớp màng bảo vệ da, gây trầy xước và tăng nguy cơ nhiễm trùng da đầu.

Việc trang bị kiến thức chăm sóc con dựa trên các căn cứ khoa học hiện đại sẽ giúp cha mẹ chủ động loại bỏ những rủi ro không đáng có, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ.