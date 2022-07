10 mẹo diện đồ giúp che bắp tay to

Rất nhiều chị em muốn diện đồ sao cho vừa đẹp mắt mà phải che đi được phần bắp tay to. Để làm được điều đó không hề khó, các quý cô chỉ việc lưu ngay 10 bí quyết sau đây:

1. Mặc áo có phần tay trong suốt

Nếu các nàng muốn phần bắp tay trông thon gọn hơn, những chiếc áo tay trong suốt sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Chúng còn đang rất hợp xu hướng và mang nét đẹp nữ tính. Chị em nên ưu tiên các thiết kế áo có màu trung tính như đen, be hoặc pastel để dễ kết hợp phụ kiện và được cộng thêm điểm sành điệu.

Áo có phần tay trong suốt vừa hợp mốt lại giúp các nàng giấu đi nhược điểm ở bắp tay

2. Chọn váy/áo tay bồng

Có lẽ một trong những item mà các quý cô bắp tay to nên kết thân chính là những mẫu váy áo tay bồng. Chúng sẽ làm "tàng hình" khuyết điểm mà các cô gái muốn giấu đi. Ngoài ra, loại trang phục này cũng cực kỳ xinh xẻo và được lăng xê nhiệt tình bởi các tín đồ thời trang. Do đó, chẳng có lý do gì mà các nàng không sắm ngay cho mình một chiếc váy liền hoặc áo tay bồng để tự tin xúng xính trong hè này.

Trang phục tay bồng luôn là một trong số những lựa chọn hàng đầu của chị em có bắp tay thô

3. Diện trang phục có thiết kế lệch vai

Phải khẳng định rằng những trang phục có thiết kế lệch vai hết sức vi diệu. Chúng không chỉ thời thượng mà còn có thể tạo cảm giác bắp tay của chị em trông mảnh mai và cân đối hơn. Bên cạnh đó, khi mặc món đồ này, các quý cô sẽ rất quyến rũ và có một khí chất rất riêng. Đây là gợi ý tuyệt vời dành cho những ai muốn theo đuổi gu ăn mặc duyên dáng và tinh tế. Tuy nhiên chị em lưu ý chỉ chọn những thiết kế có tay áo ở cả hai bên.

Vẻ gợi cảm của những chiếc áo lệch vai chắc chắn sẽ làm hài lòng các quý cô

4. Chọn váy/áo có cổ chữ V và phần tay đơn giản

Từ trước đến nay, những mẫu thiết kế cổ chữ V luôn có tác dụng cải thiện vóc dáng tốt. Chúng giúp người diện trông cao ráo và thanh thoát hơn bội phần. Khi diện váy áo có cổ chữ V, phần xương quai xanh và vòng 1 của các cô gái sẽ được tôn lên triệt để. Do đó, người đối diện sẽ không còn chú ý vào nhược điểm bắp tay to nữa, Tuy nhiên, các nàng cần tránh những những trang phục có phần tay áo quá cầu kỳ vì chúng dễ "cộng" thêm vài centimet cho chu vi bắp tay.

Để che đi phần bắp tay kém thon, các cô gái chỉ việc diện một chiếc váy cổ V có thiết kế đơn giản là chuẩn

5. Diện áo cánh tiên

Với thiết kế phần tay xòe nhẹ nhàng và mềm mại, áo cánh tiên sẽ làm hài lòng mọi chị em, đặc biệt là những ai có đôi bắp tay thô. Chúng sẽ tôn lên sự nữ tính của các quý cô trong mọi hoàn cảnh. Hiện nay áo cánh tiên còn có rất nhiều biến tấu khác nhau nên các cô gái tha hồ lựa chọn kiểu dáng ưng ý.

Diện áo cánh tiên, các nàng sẽ tự tin hơn và thoải mái trong mùa hè nóng nực

6. Sử dụng áo khoác nhẹ

Các nàng đừng nên bỏ qua những chiếc áo khoác nhẹ. Ngoài đảm bảo tính thẩm mỹ cho set đồ, chúng còn giúp chị em giấu nhẹm bắp tay to một cách hữu hiệu. Bên cạnh đó, việc diện áo khoác nhẹ vào mùa hè cũng bảo vệ các quý cô khỏi ánh nắng chói chang nữa đấy nhé! Đơn giản nhất là các cô gái có thể khoác lên mình một chiếc áo blazer cộc tay là đủ để thu gọn bờ vai lẫn vùng cánh tay to lớn nhanh chóng và hiệu quả.

Trang phục mà chị em bắp tay to nên sắm là những chiếc áo khoác nhẹ như blazer

7. Không mặc áo hai dây mảnh, cúp ngực

Mùa hè là thời điểm lên ngôi của những chiếc áo hai dây mảnh, cúp ngực. Thế nhưng chúng lại là "kẻ thù" số 1 của những cô nàng bắp tay to. Mặc dù loại trang phục này rất nóng bỏng, gợi cảm nhưng sẽ làm lộ phần bắp tay đẫy đà và thậm chí là phần vai kém thon của chị em.

Áo hai dây mảnh sẽ "tố cáo" đôi bắp tay đồ sộ của các quý cô

8. Tập trung điểm nhấn vào vòng eo

Đây là một chiến lược hướng sự chú ý ra khỏi bắp tay bằng cách nhấn vào phần eo. Các quý cô chỉ việc thêm một chiếc thắt lưng nổi bật hoặc chọn một chiếc đầm nhấn eo. Điều này sẽ thu hút sự chú ý tuyệt đối của người nhìn và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.

Tạo điểm nhấn ở vòng eo là cách để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, giảm sự chú ý của người đối diện vào bắp tay

9. Chọn váy/áo có gam màu tối

Trang phục có tông màu tối luôn làm người diện trông gầy và nhỏ nhắn hơn. Vì thế các cô gái cũng đừng nên bỏ qua bí quyết siêu đơn giản này để xóa mờ đi nhược điểm ở bắp tay. Không nhất thiết phải trung thành với màu đen, các nàng hoàn toàn có thể mặc váy áo màu tím than, nâu đậm...cũng rất sang trọng và nền nã.

Các cô gái cứ mặc trang phục màu tối là tổng thể thon thả, mảnh mai

10. Tránh trang phục có phần tay ôm sát

Một điều tối kỵ với các chị em có phần bắp tay to là diện trang phục có phần tay ôm sát. Những phần cơ thể kém thon của các quý cô sẽ lồ lộ ra trước mắt người khác. Chúng dễ làm cho diện mạo người mặc trông thô kệch và kém tinh tế. Do vậy dù thích đến mấy thì các cô gái vẫn nên tránh tuyệt đối kiểu trang phục này.