7 kiểu áo giấu nhẹm bắp tay to và giúp bạn trông trẻ trung hơn

Bắp tay to là đặc điểm vóc dáng khiến nhiều nàng tự ti, khó chọn trang phục phù hợp. Cũng vì điều này mà nhiều nàng thường tránh diện những loại áo trễ vai hay sát nách. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, bạn hoàn toàn có thể che được nhược điểm bắp tay to nhờ cách chọn váy áo phù hợp. Dưới đây là 7 kiểu áo che nhược điểm bắp tay to và giúp bạn trông trẻ trung hơn đáng kể. Các nàng còn chờ gì mà không tham khảo ngay để tìm được kiểu áo phù hợp với vóc dáng của bản thân.



1. Áo sát nách đi kèm phần tay xuyên thấu

Các nàng gặp nhược điểm bắp tay to không nên chọn những kiểu áo sát nách có phần dây nơ buộc cầu kỳ vì chúng có thể khiến phần bắp tay trông to hơn. Vậy nhưng bạn có thể biến tấu 1 chút với kiểu áo sát nách đi kèm phần tay xuyên thấu. Phần tay xuyên thấu sẽ ém nhẹm nhược điểm bắp tay to hiệu quả; đồng thời còn tạo hình ảnh nửa kín nửa hở giúp bạn trông gợi cảm hơn đáng kể. Bạn cũng có thể áp dụng điều này vào việc mix đồ khi mix áo xuyên thấu với áo không tay để có được bộ cánh thú vị.

2. Áo có phần vai cổ chữ V cách điệu

Mùa hè là mùa của áo 2 dây nhưng bạn nên tránh chọn những mẫu áo có phần dây quai quá mảnh. Phần dây mảnh sẽ khiến vai và bắp tay càng trông to hơn. Thay vào đó, bạn nên chọn áo có phần cổ chữ V với phần bản to, thêm các chi tiết may hoặc thêu cách điệu. Phần cổ chữ V sẽ hướng ánh nhìn theo chiều dọc và tạo cảm giác người mặc trông mảnh mai hơn.

3. Xắn 1/4 tay áo

Với các loại áo dài tay, áo sơ mi bạn đừng quên xắn nhẹ phần tay áo. Việc xắn tay áo sẽ giúp phần tay được phân tách, phân tán ánh nhìn vào phần bắp tay. Ngược lại, việc để buông xõa tay áo đơn giản sẽ khiến hình ảnh của bạn trở nên nhàm chán và trông mũm mĩm hơn.

4. Chọn blazer độn vai

Nếu bạn có bắp tay to và bờ vai xuôi thì những mẫu blazer độn vai sẽ là chân ái không thể bỏ qua. Phần độn vai sẽ giúp áo vào form, tạo cảm giác tổng thể thanh lịch, chỉn chu. Đồng thời, chi tiết độn vai cũng sẽ giúp cân bằng tỷ lệ giữa phần vai và phần bắp tay giúp tổng thể hài hòa, cân đối hơn.

5. Sử dụng thêm vòng cổ

Có 1 cách đơn giản nhưng vô cùng hữu ích, giúp set đồ của bạn trở nên thu hút, sang chảnh và che giấu nhược điểm tốt hơn, đó là: Dùng thêm vòng cổ. Vòng cổ sẽ giúp phân tán sự chú ý, tránh ánh nhìn tập trung vào phần bắp tay to. Bạn nên chọn 1 mẫu vòng cổ dáng dây dài, layer nhiều lớp để mang lại hiệu quả tốt nhất. Vì vòng cổ đã cầu kỳ nên bạn có thể bỏ qua về khoản vòng tay hay các loại phụ kiện khác để tránh rối mắt.

6. Chọn áo bất đối xứng

Đừng nghĩ rằng vai thô hay bắp tay to thì không thể diện áo trễ vai. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể diện đẹp những trang phục này miễn là khéo léo lựa chọn những thiết kế bất đối xứng. Phần vai may lệch hay tay áo không đều sẽ giúp phân tán ánh nhìn, tạo sự thú vị trông style và đồng thời khiến nhược điểm bắp tay to của bạn được che giấu hiệu quả.

7. Diện áo cổ chữ V

Khi không biết diện đồ gì đi làm thì bạn hãy cứ đặt niềm tin ở những mẫu váy hoặc áo cổ chữ V. Phần cổ V xẻ sâu sẽ giúp tôn phần cổ cao hơn, hạn chế ánh nhìn vào phần bắp tay. Nếu sở hữu vòng eo thon thả thì bạn có thể chọn những mẫu áo chiết eo nhẹ để tăng hiệu quả tôn dáng toàn diện.

https://afamily.vn/7-kieu-ao-giau-nhem-bap-tay-to-va-giup-ban-trong-tre-trung-hon-20220629162730178.chn