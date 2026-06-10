8 chai nước hoa hương trà đáng mua nhất hè 2026: Thơm sạch, thanh mát, không gây ngợp mùi

So với các mùi hương hoa quả ngọt đậm hay nhóm hương phương Đông nồng ấm, hương trà mang cảm giác trong trẻo, sạch sẽ và có nhiều khoảng lặng hơn. Chính vì vậy, đây cũng là nhóm nước hoa ít gây cảm giác "ngợp mùi", rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Từ trà xanh, trà trắng đến hồng trà và ô long, dưới đây là 8 chai nước hoa hương trà nổi bật nhất mùa hè 2026 dành cho những ai yêu thích cảm giác thơm nhẹ nhàng như vừa bước ra từ một quán trà thanh tĩnh.

Vì sao nước hoa hương trà đặc biệt phù hợp với mùa hè? Khác với nhóm hương bánh ngọt, hoa đậm hay gia vị phương Đông, nước hoa hương trà thường có độ trong và độ thoáng cao hơn. Những nốt hương trà xanh, trà trắng hay trà ô long mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu, ít gây khó chịu trong thời tiết nóng.

Đây cũng là nhóm hương được yêu thích bởi những người theo đuổi phong cách "mùi hương cơ thể tự nhiên" – thơm nhưng không quá rõ ràng, đủ để người đối diện cảm nhận khi đứng gần.

1. BVLGARI Imperial Tea Eau de Cologne Nhóm hương: Hồng trà – cam chanh – xạ hương

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm 2026. Lấy cảm hứng từ hồng trà Sri Lanka kết hợp cùng các loại cam quýt Địa Trung Hải, chai nước hoa này mở đầu bằng cảm giác tươi sáng như vừa bóc một quả cam chín. Sau lớp hương đầu rực rỡ là hương trà ấm áp, mềm mại như một tách trà nóng vừa pha. Cuối cùng, xạ hương ôm sát làn da tạo cảm giác rất tự nhiên, thích hợp cho môi trường công sở hoặc những ai thích kiểu hương "sạch sẽ".

Cảm nhận: Thanh lịch, thân thiện, dễ dùng hàng ngày





2. Giorgio Armani Privé Thé Yulong