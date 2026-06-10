8 chai nước hoa hương trà đáng mua nhất hè 2026: Thơm sạch, thanh mát, không gây ngợp mùi
Những năm gần đây, nước hoa hương trà trở thành một trong những nhóm hương được yêu thích nhất mỗi khi mùa hè đến.
So với các mùi hương hoa quả ngọt đậm hay nhóm hương phương Đông nồng ấm, hương trà mang cảm giác trong trẻo, sạch sẽ và có nhiều khoảng lặng hơn. Chính vì vậy, đây cũng là nhóm nước hoa ít gây cảm giác "ngợp mùi", rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm.
Từ trà xanh, trà trắng đến hồng trà và ô long, dưới đây là 8 chai nước hoa hương trà nổi bật nhất mùa hè 2026 dành cho những ai yêu thích cảm giác thơm nhẹ nhàng như vừa bước ra từ một quán trà thanh tĩnh.
Vì sao nước hoa hương trà đặc biệt phù hợp với mùa hè?
Khác với nhóm hương bánh ngọt, hoa đậm hay gia vị phương Đông, nước hoa hương trà thường có độ trong và độ thoáng cao hơn. Những nốt hương trà xanh, trà trắng hay trà ô long mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu, ít gây khó chịu trong thời tiết nóng.
Đây cũng là nhóm hương được yêu thích bởi những người theo đuổi phong cách "mùi hương cơ thể tự nhiên" – thơm nhưng không quá rõ ràng, đủ để người đối diện cảm nhận khi đứng gần.
1. BVLGARI Imperial Tea Eau de Cologne
Nhóm hương: Hồng trà – cam chanh – xạ hương
Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm 2026. Lấy cảm hứng từ hồng trà Sri Lanka kết hợp cùng các loại cam quýt Địa Trung Hải, chai nước hoa này mở đầu bằng cảm giác tươi sáng như vừa bóc một quả cam chín. Sau lớp hương đầu rực rỡ là hương trà ấm áp, mềm mại như một tách trà nóng vừa pha. Cuối cùng, xạ hương ôm sát làn da tạo cảm giác rất tự nhiên, thích hợp cho môi trường công sở hoặc những ai thích kiểu hương "sạch sẽ".
Cảm nhận: Thanh lịch, thân thiện, dễ dùng hàng ngày
2. Giorgio Armani Privé Thé Yulong
Nhóm hương: Trà xanh – hồng trà – gỗ cam chanh
Được nhiều tín đồ nước hoa xem là một trong những mùi hương trà đáng thử nhất đời.
Lấy cảm hứng từ những đồi trà dưới chân núi Ngọc Long ở Vân Nam, chai nước hoa này kết hợp sự tươi mát của trà xanh với nét khói nhẹ của hồng trà. Hương cam mật ong xuất hiện ở phần mở đầu giúp tổng thể trở nên mềm mại và sống động hơn. Mùi hương gợi cảm giác như đang đi bộ giữa đồi trà vào buổi sáng sớm phủ sương.
Cảm nhận: Tinh tế, sang trọng, đậm chất trà.
3. Dior Thé Cachemire
Nhóm hương: Trà trắng – hoa hồng – xạ hương trắng
Nếu yêu thích hương trà trắng dịu dàng, đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Trà trắng được kết hợp cùng hoa hồng, trà mate và xạ hương trắng tạo nên cảm giác mềm mại như khoác trên người một chiếc áo len cashmere cao cấp. Hương thơm không quá lạnh, không quá ngọt mà cân bằng vừa đủ giữa sự nữ tính và thanh lịch.
Cảm nhận: Dịu dàng, nữ tính, sang trọng.
4. Le Labo Thé Noir 29
Nhóm hương: Trà đen – gỗ – thuốc lá
Đây là một trong những chai nước hoa hương trà nổi tiếng nhất thế giới niche. Điều đặc biệt là trà không xuất hiện quá rõ ràng ngay từ đầu mà được ẩn trong các lớp hương quả sung, cam bergamot, gỗ tuyết tùng và thuốc lá. Mùi hương thay đổi liên tục trên da, càng về cuối càng trở nên sâu lắng và cuốn hút.
Cảm nhận: Cá tính, trung tính giới tính, khó nhầm lẫn.
5. Miller Harris Tea Tonique
Nhóm hương: Trà Earl Grey – cam bergamot – xạ hương
Được xem là một trong những chai nước hoa tái hiện trà Earl Grey chân thực nhất. Cam bergamot tươi sáng kết hợp cùng hương trà đen tạo nên cảm giác như đang thưởng thức một tách trà Anh Quốc vào buổi sáng. Mùi hương nhẹ nhưng vẫn có chiều sâu, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm.
Cảm nhận: Trí thức, tinh tế, dễ dùng.
6. Atelier Cologne Jade Oolong
Nhóm hương: Trà ô long – gỗ tuyết tùng – cam bergamot
Dành cho những người yêu hương trà ô long đậm nét. Trà ô long là nhân vật chính xuyên suốt, kết hợp cùng cam bergamot và gỗ tuyết tùng tạo nên cảm giác như đang đứng giữa đồi trà trong sương sớm. So với nhiều mùi hương trà khác, chai này có chiều sâu và độ trưởng thành rõ rệt hơn.
Cảm nhận: Trầm tĩnh, sang trọng, rất "người lớn".
7. Perfumer H Steam
Nhóm hương: Trà xanh – trái cây – gỗ
Lấy cảm hứng từ làn hơi trắng bốc lên từ tách trà nóng. Mở đầu bằng mận, bưởi và cam quýt mọng nước. Sau đó là lớp trà nhẹ nhàng kết hợp cùng hoa ngọc lan và trà mate. Mùi hương tạo cảm giác rất giàu hình ảnh, giống như đang ngồi bên cửa sổ trong một ngày mưa ở London với một tách trà nóng trên tay.
Cảm nhận: Nghệ thuật, độc đáo, khó quên.
8. Molton Brown Tea Tonka / Tea Collection
Nhóm hương: Trà xanh – matcha – gỗ hổ phách
Lấy cảm hứng từ ngụm trà đầu tiên trong ngày. Lớp hương đầu là quả lê mọng nước, sau đó chuyển sang matcha và trà xanh dịu nhẹ trước khi kết thúc bằng hổ phách gỗ ấm áp. Hương trà hiện diện rõ ràng nhưng không hề đắng, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu suốt cả ngày.
Cảm nhận: Bình yên, chữa lành, rất phù hợp mùa hè.
Nếu đang tìm một mùi hương vừa thanh lịch vừa dễ dùng trong thời tiết nóng bức, nước hoa hương trà là nhóm hương đáng thử nhất hè 2026. Trong đó, những lựa chọn như BVLGARI Imperial Tea, Giorgio Armani Thé Yulong hay Le Labo Thé Noir 29 đều là những cái tên nổi bật nhờ khả năng tạo cảm giác sạch sẽ, sang trọng và không gây ngợp mùi ngay cả trong những ngày nắng nóng nhất.